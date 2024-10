Con il debutto del processore Snapdragon 8 Elite, Qualcomm ha dato il via a una nuova era per i top di gamma Android, che promettono performance superiori e caratteristiche avanzate. Questo chip sarà al centro di numerosi flagship in arrivo nei prossimi mesi, con alcuni dei brand principali già pronti a lanciare i loro modelli di punta. Le tempistiche sono incredibili in quanto il lancio di un nuovo smartphone di fascia alta nel 2024 significa, per molti, il lancio di un terzo flagship.

Precisiamo che si tratta in tutti i casi di lanci in Cina, ci vorrà tempo prima che questi smartphone arrivino in Italia (e probabilmente avranno una presentazione dedicata in Europa), al solito vi terremo aggiornati quando ci saranno delle ufficialità.

Proprio questa settimana, quella del 28 ottobre, pare dunque che Apple sarà in buona compagnia in tema di nuovi lanci (che presenterà i nuovi Mac), tra i protagonisti in oriente infatti vedremo Xiaomi, Honor e OnePlus, ma subito a seguire anche Realme, ASUS e REDMAGIC, tutti con smartphone dalle specifiche elevate e un focus su batteria, fotocamera e connettività.

NewSmartphone, cosa ci aspetta a fine ottobre e a novembre

Nuovi lanci a fine ottobre 2024

Xiaomi 15 e 15 Pro

Xiaomi si prepara a lanciare il Xiaomi 15 e Xiaomi 15 Pro il prossimo 29 ottobre, modelli che integrano il nuovo Snapdragon 8 Elite e che puntano su un design minimale con cornici ultra-sottili. Il Xiaomi 15 Pro in particolare presenta un corpo sottile di 8,35 mm e un peso contenuto, oltre a una fotocamera sviluppata in collaborazione con Leica, con lenti ottiche di alta qualità e zoom avanzato. Il sensore principale è un Light Fusion 900, affiancato da un teleobiettivo Sony IMX858, capace di offrire zoom ottico 5x, mentre l’ulteriore novità è il sensore di impronte digitali ultrasonico sotto il display, che garantisce sicurezza e precisione.

Sul fronte batteria, Xiaomi 15 dispone di una capacità di 5500 mAh, mentre il 15 Pro raggiunge i 6100 mAh, consolidando la tendenza verso una maggiore autonomia e confermando che il 2024 sarà un anno cruciale per le batterie dei top di gamma.

Honor Magic 7 Pro

Il 30 ottobre sarà il turno di Honor con il lancio del Magic 7 Pro, dotato anch’esso di Snapdragon 8 Elite. Questo smartphone punta su un display OLED tandem da 6,82 pollici, con risoluzione 2K e tecnologia LTPO per la regolazione dinamica del refresh rate fino a 120 Hz. Honor ha lavorato anche sul comparto fotografico, con un sensore principale Omnivision OV50H da 50 MP, accompagnato da una lente ultra grandangolare e un teleobiettivo periscopico, ideale per le riprese a lunga distanza. La batteria in silicio-carbonio da 5800 mAh e la ricarica rapida a 100 W completano il quadro, promettendo una lunga autonomia e tempi di ricarica brevi.

OnePlus 13

Anche OnePlus si unisce alla corsa (il 31 ottobre) con il suo OnePlus 13, che, oltre al processore Snapdragon 8 Elite, punta fortemente sulla fotografia. Il dispositivo sarà dotato di tre sensori da 50 MP, di cui il principale sarà il Sony YT808 con stabilizzazione ottica, affiancato da un teleobiettivo periscopico Lyt 600 e un sensore ultra-grandangolare Samsung JN5. Grazie a questi componenti, OnePlus promette una messa a fuoco rapida e una resa visiva di alto livello anche in condizioni di scarsa luminosità. Il display AMOLED da 6,8 pollici con alta luminosità e una batteria da 6000 mAh con ricarica a 100 W completano il profilo di un dispositivo che si prepara a competere tra i migliori flagship del 2024.

Nuovi lanci a novembre 2024

Realme GT7 Pro

Il 4 novembre sarà la volta di Realme GT 7 Pro, uno smartphone che oltre a includere Snapdragon 8 Elite, si distingue per il display LTPO Eco OLED con risparmio energetico fino al 52%. Il Realme GT7 Pro sarà dotato di una batteria da 6500 mAh con ricarica rapida a 120 W, mentre il comparto fotografico prevede tre sensori da 50 MP, per una versatilità fotografica completa. Il design del dispositivo, denominato Mars Edition, celebra i viaggi spaziali, portando un tocco di esclusività tra i modelli top di gamma.

ASUS ROG Phone 9 Pro

Il 19 novembre arriverà anche l’ASUS ROG Phone 9 Pro, pensato per il gaming con un display AMOLED da 6,78 pollici a 165 Hz, una batteria da 6000 mAh e, naturalmente, Snapdragon 8 Elite. Anche in questo caso troviamo un focus sul comparto fotografico, con una fotocamera principale migliorata per catturare dettagli anche durante le sessioni di gioco, ma è nell’autonomia e nella gestione del calore che ASUS punta a fare la differenza.

Non solo, anche Nubia con Z70 Ultra e REDMAGIC 10 Pro è già pronta a svelare i suoi nuovi top di gamma, trovate qui ulteriori dettagli su quanto finora emerso.

Le previsioni per il 2024

Con Snapdragon 8 Elite, Xiaomi, Honor, OnePlus, Realme e ASUS mirano a ridefinire gli standard degli smartphone di fascia alta. Tra batteria, fotocamere avanzate e display di ultima generazione, il 2024 si preannuncia un anno di grandi novità per gli appassionati di tecnologia, con dispositivi che spingono al massimo l’esperienza d’uso e la longevità della batteria. Nel primo trimestre del 2025 però (probabilmente a gennaio 2025) si farà sentire anche Samsung con il lancio dei nuovi Samsung Galaxy S25, Samsung Galaxy S25 Plus e Samsung Galaxy S25 Ultra, anch’essi che probabilmente adotteranno lo Snapdragon 8 Elite anziché processore Exynos 2500 o Mediatek Dimesnity 9400.

Come detto si tratta nella maggior parte dei casi di lanci in oriente, ma ben presto arriveranno da noi.