Esaurite ormai da un po’ le offerte del compleanno, e con il Black Friday ancora relativamente distante, non è comunque detto che non sia possibile approfittare di offerte intriganti: oggi prende il via una nuova promozione del Google Store che riguarda la serie Google Pixel 8, Pixel 8a compreso. Vediamo come approfittare subito di sconti fino a 300 euro.

Sul Google Store ci sono nuove offerte per Pixel 8, Pixel 8 Pro e Pixel 8a

Da oggi, 21 ottobre, fino a martedì 29 ottobre, sul Google Store è disponibile una nuova iniziativa promozionale che consente di risparmiare fino a 300 euro sull’acquisto di alcuni degli smartphone Android della casa di Mountain View. Più in particolare, le offerte riguardano Google Pixel 8, Google Pixel 8 Pro e Google Pixel 8a.

Google Pixel 8 e Pixel 8 Pro sono i due flagship dello scorso anno, e si differenziano soprattutto per dimensioni e comparto fotografico. Il primo è il più compatto grazie al suo display OLED da 6,2 pollici a risoluzione Full-HD+ (con refresh rate fino a 120 Hz): accanto troviamo il SoC Tensor G3, supportato da 8 GB di RAM e da 128 o 256 GB di memoria interna UFS 3.1. A livello fotografico offre tre sensori: sul retro è presente una doppia fotocamera con sensore principale da 50 MP (con OIS, Dual Pixel PDAF) e sensore ultra-grandangolare da 12 MP, mentre frontalmente c’è una fotocamera da 10,5 MP integrata attraverso un piccolo foro nel display.

Non mancano naturalmente connettività 5G dual-SIM (Nano SIM + eSIM), Wi-Fi 7, NFC, GPS, Bluetooth 5.3 e porta USB Type-C 3.2. A disposizione certificazione IP68 contro acqua e polvere e altoparlanti stereo. La batteria è da 4575 mAh e supporta la ricarica rapida cablata a 27 W, la ricarica wireless a 18 W e la ricarica wireless inversa.

Google Pixel 8 Pro offre diversi elementi in comune, ma anche uno schermo più grande (OLED LTPO da 6,7 pollici a risoluzione QHD+), una tripla fotocamera posteriore con sensore principale da 50 MP, sensore ultra-grandangolare da 48 MP e teleobiettivo periscopico da 48 MP (con OIS), e una batteria da 5050 mAh con ricarica rapida cablata da 30 W e wireless da 23 W.

Google Pixel 8a è il modello meno costoso: dispone di uno schermo più piccolo (6,1 pollici), ma sempre OLED e Full-HD+, del SoC Tensor G3 affiancato da almeno 8-128 GB di memorie, di una doppia fotocamera posteriore con sensore principale da 64 MP e di una batteria da 4492 mAh.

Tutti e tre gli smartphone sono usciti con Android 14, ma hanno appena ricevuto l’aggiornamento ad Android 15 in versione stabile, affiancato dal Pixel Drop di ottobre e dalle più recenti patch di sicurezza. Questa potrebbe dunque essere l’occasione giusta per provare il nuovo sistema operativo risparmiando un po’ sull’acquisto.

Fino al 29 ottobre 2024, salvo esaurimento scorte, sul Google Store potete acquistare i dispositivi approfittando dei seguenti sconti:

Sconto di 100 euro su Google Pixel 8a

su Google Pixel 8a Sconto di 130 euro su Google Pixel 8

su Google Pixel 8 Sconto di 300 euro su Google Pixel 8 Pro

Potete dunque acquistare Google Pixel 8a, Pixel 8 e Pixel 8 Pro a prezzi di partenza di rispettivamente 449 euro, 569 euro e 699 euro, eventualmente approfittando della rateizzazione in tre mesi. Se siete interessati non vi resta che seguire uno dei link qui in basso; per indecisioni potete consultare le nostre recensioni, in formato video o testuale.