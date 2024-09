Sul Google Store sono partite le nuove offerte per festeggiare il compleanno, valide da oggi, 27 settembre, fino al 29 dello stesso mese: 72 ore per approfittare di sconti su smartphone, tablet, cuffie, smartwatch e accessori della gamma Google Pixel, con quattro iniziative pensate per accontentare tutti. Andiamo a scoprire insieme tutte le promozioni del compleanno.

Al via le offerte di compleanno del Google Store

Sul Google Store era disponibile da qualche giorno un banner con un conto alla rovescia, che anticipava l’arrivo di una nuova iniziativa promozionale e consentiva la registrazione per ottenerne l’accesso in anteprima. Il timer è arrivato allo zero e sono partite le offerte di compleanno, valide dalla mezzanotte tra il 26 e il 27 settembre fino alle 23:59 del 29 settembre, salvo esaurimento scorte.

Le proposte Google si dividono sostanzialmente in quattro, ma il pezzo forte riguarda il coupon BIRTHDAY26, da inserire al momento del pagamento: quest’ultimo consente di ottenere uno sconto del 20% sull’acquisto di qualsiasi prodotto Google del negozio online, ad eccezione degli ultimi arrivati (serie Google Pixel 9, Pixel Watch 3, Pixel Buds Pro 2, Google TV Streamer) e di Nest Audio e Nest Mini.

Il coupon è anche compatibile con uno sconto pensato per alcuni modelli specifici: troviamo infatti un ribasso di 65 euro su Google Pixel 8, di 140 euro su Google Pixel 8 Pro, di 15 euro su Google Pixel Tablet e di 10 euro sul bundle composto da Google Pixel Tablet e la base di ricarica con altoparlante. Sommando le due iniziative (e digitando dunque BIRTHDAY26 nel campo dedicato ai codici promozionali) si può acquistare ad esempio Google Pixel 8 Pro a partire da 659,20 euro, con spedizione compresa.

Chi è proprio interessato all’acquisto di uno degli ultimi arrivati, ossia Google Pixel 9 e Google Pixel Watch 3, può approfittare di credito in regalo: 100 euro con lo smartphone e 50 euro con lo smartwatch. Il credito viene aggiunto sull’account con tanto di avviso via e-mail entro 24 ore dalla spedizione dell’ordine (con scadenza di un anno dall’emissione), ma solo con acquisti eseguiti con registrazione. Il limite è di due dispositivi per cliente, e naturalmente il credito viene revocato in caso di restituzione dell’ordine.

E non è finita qui: con qualsiasi acquisto effettuato sul Google Store durante il periodo promozionale (accessori esclusi), si riceve in regalo un portachiavi per il compleanno di Google in edizione limitata (massimo uno per cliente, fino a esaurimento scorte). Questo viene aggiunto automaticamente al carrello in fase di acquisto e viene spedito insieme al dispositivo idoneo.

Se siete interessati e volete approfittare delle offerte di compleanno sul Google Store non vi resta che seguire il link qui in basso. Vi ricordiamo che la promozione è valida fino alle 23:59 del 29 settembre 2024.