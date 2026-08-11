Non c’è pace attorno ai Google Pixel 11, gli smartphone che verranno lanciati da Google tra poco più di 24 ore: ancor prima della presentazione ufficiale, Pixel 11 Pro risulta già acquistabile presso un punto vendita MediaWorld in Italia.

Questa evidenza è protagonista di un video diffuso su TikTok che mostra lo smartphone e ci permette di ottenere ulteriori conferme “ufficiali” sul prezzo di listino e sulle specifiche tecniche che verranno messe a disposizione degli utenti.

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Google Pixel 11 Pro è già sugli scaffali di MediaWorld

Come anticipato in apertura, un utente ha condiviso su TikTok un video che vede protagonista Google Pixel 11 Pro, mostrato nella colorazione nera, già acquistabile tra gli scaffali di un punto vendita MediaWorld qua in Italia nonostante non sia ancora stato presentato e nonostante, secondo i rumor, le vendite non debbano iniziare prima del 20 agosto.

L’identità dello smartphone è pressoché confermata dalle forme della Camera Bar: grazie a tutte le indiscrezioni e i render del caso, sappiamo ormai da tempo che la principale differenza estetica tra modelli 2025 e modelli 2026 risiede proprio in questo elemento, privato dell’inserto metallico presente all’estrema destra in cui erano collocati flash LED e termometro.

Sui modelli 2026, tutti e quattro gli elementi della Camera Bar (vale a dire le tre fotocamere e il flash LED con annessa funzione HiLight) sono allineati al centro di questa pillolona ovale che sporge dalla scocca.

Confermati prezzo e specifiche chiave dello smartphone

In apertura, il suddetto video mostra l’etichetta informativa presente allo scaffale davanti allo smartphone, Google Pixel 11 Pro da 256 GB, confermando che il prezzo di listino per questo taglio di memoria è 1.199 euro per il mercato italiano.

Sostanzialmente, si tratta dello stesso prezzo a cui veniva proposto in Italia il modello di precedente generazione, ovvero Pixel 10 Pro, a parità di memoria. Secondo indiscrezioni, Big G ha tolto di mezzo i tagli da 128 GB, mantenendo invece il prezzo degli altri tagli di memoria.

Oltre al prezzo, l’etichetta ci permette di scoprire le specifiche chiave che Google Pixel 11 Pro metterà a disposizione degli utenti, a partire dal Display “Super Actua” da 6,34 pollici con fotocamera frontale da 42 megapixel, riconoscimento facciale e lettore delle impronte digitali.

Sotto al cofano abbiamo il SoC Google Tensor G6, affiancato dal coprocessore di sicurezza Titan M3, da 12 GB di memoria RAM e da 256 GB di spazio di archiviazione (dovrebbero essere 16 GB sugli altri tagli di memoria). Abbiamo poi NFC, Bluetooth 6.0 e USB Type-C.

Questa porta, che dovrebbe supportare l’uscita video, servirà anche per ricaricare la batteria da 4.850 mAh dello smartphone che, stando all’etichetta, ha un peso di 204 grammi (tre grammi in meno del predecessore diretto). La fotocamera principale rimane da 50 megapixel.

Non ci resta che rinnovare l’appuntamento ufficiale all’evento Made by Google, in programma tra poco più di 24 ore. Potrebbero comunque uscire nuovi leak dell’ultimo minuto per sciogliere gli ultimi dubbi legati alla gamma Pixel 11: ad esempio, abbiamo da poco scoperto che il modello base non dovrebbe supportare la funzione HiLight.