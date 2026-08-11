Manca ormai pochissimo al debutto ufficiale della nuova generazione di smartphone di Google. Domani, 12 agosto, l’azienda presenterà finalmente la serie Pixel 11, e come da tradizione le ultime ore prima del lancio sono quelle in cui emergono con insistenza gli ultimi dettagli non ancora confermati.

Questa volta a parlare è il leaker evowizz, che ha condiviso alcune informazioni specifiche sul modello meno costoso della gamma, il Pixel 11 standard. E, come era lecito attendersi, i rumor fanno discutere.

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Niente Pixel Glow per il modello economico?

Secondo quanto riportato dalla fonte, la versione base del Pixel 11 non includerà la funzione Pixel Glow. Il sistema, conosciuto come HiLight, trasforma il bordo dello schermo in una sorta di indicatore luminoso per le notifiche, una specie di LED evoluto e più discreto rispetto alle soluzioni tradizionali. Chi desidera questa caratteristica dovrà quindi orientarsi verso le varianti Pro della famiglia, pagando probabilmente qualcosa in più.

Un’altra informazione riguarda la quantità di memoria RAM installata sul dispositivo. Il tipster conferma infatti che il Pixel 11 base sarà disponibile con soli 12 GB di RAM, senza alcuna variante da 16GB. Il dato, in realtà, non stupisce più di tanto, considerato che anche i modelli standard Pixel 9 e Pixel 10 erano equipaggiati con la stessa quantità di memoria.

In altre parole, Google non starebbe togliendo nulla rispetto al passato, ma starebbe semplicemente confermando una scelta già adottata negli ultimi due anni. Va inoltre ricordato che il settore degli smartphone sta attraversando un periodo complicato per l’approvvigionamento della RAM, con prezzi delle componenti in forte aumento che stanno inevitabilmente influenzando le decisioni dei produttori sui costi finali dei dispositivi.

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Anche il teleobiettivo resta un’incognita

Sul fronte fotografico, la fonte parla di un sensore teleobiettivo da 10,8 megapixel, ma senza specificare la lunghezza focale esatta. Guardando a quanto fatto lo scorso anno con il Pixel 10, che montava un teleobiettivo con zoom 5x, è plausibile ipotizzare che Google riproponga la stessa configurazione anche quest’anno.

In aggiunta a ciò, ricordiamo che queste informazioni si integrano in un lungo elenco di anticipazioni emerse nelle settimane precedenti sul nuovo smartphone di Google. Tra le indiscrezioni più ricorrenti figurano l’adozione del chip proprietario Tensor G6, un display da 6,3 pollici, un modulo fotografico posteriore più sottile rispetto al passato e una batteria da 4.985 mAh con ricarica rapida a 30 W.