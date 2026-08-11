Dopo una prima fase di versioni beta, è arrivato il momento per Motorola di iniziare con il rilascio dell’aggiornamento stabile dell’ultima release di Android. La casa alata ha appena diffuso tramite uno dei suoi siti ufficiali la lista dei modelli che saranno aggiornati ad Android 17: andiamo a scoprirla.

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La lista degli smartphone Motorola che riceveranno Android 17

A partire dal mese di luglio alcuni modelli Motorola hanno iniziato ad assaggiare Android 17 attraverso il programma beta, tra cui ad esempio Motorola Signature, Motorola Moto G57 Power e Motorola Edge 70. Il programma di test si sta allargando, ma in base a quanto segnalato dalla stessa casa alata è già stata avviata la distribuzione dell’aggiornamento stabile per Motorola Edge 2025.

In ogni caso, Motorola ha appena annunciato la lista degli smartphone che riceveranno l’aggiornamento ad Android 17, pur senza sbilanciarsi per quanto riguarda le tempistiche. In base a quanto riferito, i primi ad accogliere l’update saranno prevedibilmente i modelli più recenti delle serie Razr ed Edge, mentre alcuni della gamma Moto G potrebbero dover attendere un po’. L’aggiornamento stabile verrà esteso gradualmente nelle prossime settimane e nei prossimi mesi.

Ecco dunque quali smartphone accoglieranno l’atteso aggiornamento ad Android 17 per quanto riguarda Motorola:

Secondo Motorola stessa, gli smartphone pieghevoli sono tra i modelli che potranno trarre maggior vantaggio da Android 17. Questo perché parliamo di miglioramenti del sistema in termini di multitasking, schermi di grandi dimensioni e gestione delle finestre, utili su telefoni con display flessibili ed esterni. L’aggiornamento di Motorola ad Android 17 includerà naturalmente tutti i cambiamenti previsti da Google, con l’aggiunta di alcuni cambiamenti studiati dallo stesso produttore. Con le beta abbiamo iniziato a scoprire i miglioramenti per l’interfaccia utente Hello UI, con un’implementazione degli aggiornamenti tempo reale in stile Dynamic Island (intorno alla fotocamera anteriore), un assistente Moto AI aggiornato, un feedback aptico di sistema rinnovato, nuove opzioni di personalizzazione, rinnovamenti per icone e altri elementi del sistema e non solo.

Per il momento Motorola ha annunciato l’arrivo dell’aggiornamento stabile di Android 17 per Motorola Edge 2025, ma nel corso delle prossime settimane il rollout si allargherà coinvolgendo piano piano tutti i modelli qui sopra. Continuate a seguirci perché terremo monitorata la situazione.