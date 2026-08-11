Come ogni lunedì, Google ha aggiornato le note di rilascio dell’aggiornamento di sistema di Google: nello specifico, il primo lunedì del mese di agosto ha portato con sé la prima parte del bollettino relativo al mese di agosto 2026, che verrà poi aggiornato da Big G (con cadenza settimanale) fino alla fine del mese.
Come è noto, tali aggiornamenti per i servizi del sistema Android, disponibili solo sui dispositivi dotati dei Google Play Services, sono veicolati da Google tramite aggiornamenti del Google Play Store, aggiornamenti di svariate app di sistema e Aggiornamenti di sistema Google Play. Non si tratta di aggiornamenti esclusivi per una determinata categoria di prodotti, bensì di aggiornamenti disponibili per svariate tipologie di dispositivi, quali smartphone, tablet, dispositivi Android TV e Google TV, veicoli con Android Auto, indossabili con Wear OS e computer/tablet con Chrome OS.
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Aggiornamento di sistema di Google: le novità di agosto 2026
Ecco la lista completa di correzioni, miglioramenti e varie novità incluse nell’aggiornamento di sistema di Google di agosto 2026, così come vengono elencate direttamente da Big G:
Google Play Services versione 26.31 (10/08/2026)
Gestione dell’account
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[Smartphone] Nuove funzionalità per consentire agli sviluppatori di app Google e di terze parti di supportare nelle loro app processi correlati alla gestione dell’account.
Servizi per gli sviluppatori
- [Phone, Wear] Nuove funzionalità per consentire agli sviluppatori di app Google e terzi di supportare nelle proprie app processi correlati alla gestione dell’account.
- [Auto, PC, Phone, Wear] Correzioni di bug per servizi destinati agli sviluppatori.
Salute e fitness
- [Wear] Grazie all’elaborazione lato server delle misurazioni sulla posizione non elaborate, i percorsi dei tuoi allenamenti sui dispositivi Wear OS saranno ancora più accurati.
Gestione del sistema
- [Phone] Correzioni di bug per i servizi correlati alla gestione e alla diagnostica di sistema.
Google Play Store versione 52.7 (10/08/2026)
- [Phone] Ora puoi aprire le pagine dei dettagli sull’app dalla pagina delle classifiche su schermi di grandi dimensioni.
Android System Intelligence B.28/C.6 (6/08/2026)
- [Phone] Correzioni di bug e aggiornamenti di manutenzione.
Google Play Services versione 26.30 (03/08/2026)
Wallet
- [Phone] Ora potrai usufruire di un’esperienza utente migliorata per i pass Wallet.
Google Play Store versione 52.6 (3/08/2026)
- [Phone] Con questo aggiornamento, l’invito di overlay persistente HSDP (HOPA) include informazioni aggiornate sul branding.
- [Phone] Ora con le ricerche più ampie e generiche puoi scoprire ed esplorare film e programmi TV popolari direttamente nei risultati di ricerca di Google Play.
- [Phone] To enhance discoverability on the Play Store Apps Home, a new sports feature introduces league-specific carousels for major events such as the ICC Women’s T20 World Cup, that allows users to explore upcoming matches and connect with dedicated streaming providers.
- [Phone] Ora puoi trovare i contenuti delle app installate sui tablet direttamente nel Play Store.
- [Phone] Registra i clic sui consigli per le query nella home page della ricerca nella cronologia delle ricerche, normalizzando quest’ultima in minuscolo ed eliminando gli spazi multipli.
Android AICore
- [PC, Phone] Attivazione e miglioramento di funzionalità come lo streaming audio e miglioramenti di efficienza e diagnostica.
Private Compute Services B.28/C.6 (3/08/2026)
- [Phone] Modifiche di manutenzione.
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Come installare un aggiornamento di sistema di Google
Come anticipato in apertura, gli Aggiornamenti di sistema di Google vengono veicolati attraverso app e servizi del colosso di Mountain View (in questa pagina potete trovare tutti i link delle app coinvolte per la verifica manuale).
Essi, di norma, vengono installati automaticamente su tutti i dispositivi compatibili per impostazione predefinita. Ciascun utente può modificare le proprie preferenze seguendo il percorso:
- Impostazioni Google.
- Altro Aggiornamenti dei servizi di sistema.
La disattivazione non impedisce comunque gli aggiornamenti di sistema aventi fonti diverse da Google (i.e. produttore del dispositivo, operatore telefonico), né quelli delle app via Play Store. Inoltre, il colosso di Mountain View può aggiornare i servizi di sistema anche quando gli aggiornamenti automatici sono disattivati ove ciò si renda necessario per risolvere gravi problemi di sicurezza o per rispettare gli obblighi di legge.