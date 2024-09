Torniamo a parlare di Gboard, l’app tastiera sviluppata da Google e particolarmente apprezzata da diversi utenti che la utilizzano quotidianamente per interagire con diversi aspetti e funzionalità dei loro dispositivi.

Per questo motivo il colosso di Mountain View investe svariate risorse nel miglioramento di quanto offerto, tanto per fare qualche esempio nel corso degli ultimi mesi abbiamo visto come Gboard abbia ricevuto alcuni piccoli ritocchi grafici su Android, come abbia ricevuto una nuova funzione di scansione del testo, un nuovo pulsante animato per la correzione del testo, come l’app abbia iniziato ad allargarsi per ignorare il foro della fotocamera, come potrebbe presto consentire agli utenti di passare a un font diverso, come l’app abbia ricevuto un tocco di colore in più con il tema scuro, o ancora come l’azienda abbia rinominato un’impostazione dell’Assistente Google.

Come ormai ben sappiamo le novità a cui lavora l’azienda non sono tutte uguali, alcune sono piccole e altre più corpose e visibili, oggi scopriamo insieme una novità apparsa in Gboard per il selettore delle emoji, che riceve qualche cambiamento estetico per i dispositivi di grandi dimensioni.

I dispositivi con display di grandi dimensioni ricevono un nuovo selettore per le emoji in Gboard

L’app Gboard sviluppata dall’azienda è disponibile per diverse tipologie di dispositivi, dagli smartphone ai tablet, passando per smartphone pieghevoli, smartwatch, TV, arrivando persino alle auto auto, considerando le differenze che caratterizzano le tipologie di dispositivi menzionati l’azienda apporta ciclicamente alcune modifiche atte a migliorare l’esperienza d’uso, l’aspetto e le prestazioni della propria tastiera.

Google ha deciso di implementare una nuova interfaccia utente per scegliere emoji, adesivi, GIF ed emoticon nell’app Gboard per alcune tipologie di dispositivi, nello specifico smartphone pieghevoli e tablet, che possono ora beneficiare di un’interfaccia personalizzata e differente da quella in uso sui classici telefoni.

Le immagini che potete vedere nella galleria qui sopra, condivise dai colleghi di androidauthority, ci mostrano la nuova interfaccia del selettore per le emoji di Gboard sugli smartphone pieghevoli: rispetto alla vecchia interfaccia utente del selettore, che posizionava la barra di ricerca e le categorie in alto sotto il campo di testo, quella nuova le sposta sotto l’intestazione della scheda a sinistra; la barra di ricerca è leggermente più grande di prima e le diverse categorie ricevono ora delle apposite etichette, posizionate in un carosello a scorrimento verticale anziché orizzontale.

Le immagini qui sopra invece ci mostrano la nuova interfaccia del selettore sui tablet, come potete notare sui dispositivi pieghevoli la barra degli strumenti in cui si passa tra i selettori di emoji, adesivi, GIF ed emoticon è ancora posizionata in basso, sopra l’area di navigazione, mentre sui tablet viene spostata all’estrema sinistra; anche la sezione emoji kitchen si trova in una posizione leggermente diversa, ovvero a sinistra del carosello di emoji.

Insomma, Google sembra aver deciso di rendere più semplice l’utilizzo del selettore delle emoji di Gboard per i dispositivi con display di grandi dimensioni, permettendo agli utenti di usare la mano sinistra per passare da una categoria all’altra o toccare la barra di ricerca e la mano destra per selezionare un’emoji, un adesivo, una GIF o un’emoticon specifica.

La nuova veste grafica è attualmente in distribuzione sia per gli utenti del canale Beta (v 14.6.02) che per quelli del canale stabile (v 14.5.04) grazie all’ultimo aggiornamento disponibile dell’app, vi lasciamo qui sotto il badge per il Google Play Store grazie al quale potrete controllare l’eventuale presenza dell’update.