Giornata ricca di aggiornamenti quella odierna per diversi smartphone di vari brand, nelle ultime ore infatti alcuni produttori hanno avviato il rilascio di update di vario genere per alcuni dei propri dispositivi; da Motorola a Xiaomi fino ad arrivare a Samsung, ce n’è per tutti i gusti. Senza indugiare oltre scopriamo insieme quali smartphone stanno ricevendo un aggiornamento e in cosa consiste.

Motorola Edge 20 Fusion riceve (alla buon’ora) Android 13

Cominciamo la carrellata odierna con un dispositivo della casa alata, mentre diversi utenti attendono con ansia di ricevere l’aggiornamento all’ultima versione del robottino, Android 15, Motorola si sveglia e porta Android 13 su uno dei suoi dispositivi.

Il protagonista di oggi è Motorola Edge 20 Fusion, smartphone originariamente lanciato nel 2021 con Android 11 a bordo che riceve finalmente la versione 13 del sistema operativo.

Grazie all’update in questione, dal peso di 1,64 GB, il dispositivo beneficia di tutta una serie di novità per la personalizzazione delle app, un lettore multimediale rinnovato e migliori controlli per le notifiche: dalle icone adattive, al nuovo Moto Widget sulla homescreen, alla possibilità di utilizzare determinate app con una lingua diversa, fino ad un maggiore controllo sulle notifiche e sulla privacy, con opzioni per regolare i permessi di notifica e limitare la condivisione di foto e video in base all’app.

Insomma, Motorola non si può certo definire uno dei produttori più celeri nel rilascio degli aggiornamenti per i propri smartphone ma, come si suol dire, meglio tardi che mai; si tratta con ogni probabilità dell’ultimo update che riceverà Motorola Edge 20 Fusion, ma farà sicuramente felici i possessori del dispositivo in questione. Se siete tra questi potete verificare l’eventuale presenza dell’update seguendo il percorso Impostazioni -> Sistema -> Aggiornamento software.

Xiaomi 14 Ultra riceve le patch di sicurezza di agosto 2024

Il mese di agosto è ormai inoltrato e diversi produttori hanno già avviato il rilascio delle patch di sicurezza mensili per i propri smartphone, dopo Google, Samsung e OnePlus, ora tocca a Xiaomi che ha avviato la distribuzione delle ultime correzioni in materia di sicurezza per Xiaomi 14 Ultra.

L’azienda ha iniziato a distribuire l’aggiornamento per lo smartphone in questione in diversi mercati con i seguenti numeri di build OS1.0.11.0.UNAEUXM, OS1.0.10.0.UNAMIXM e OS1.0.9.0.UNAINXM (rispettivamente per Europa, mercati globali e India), il peso dell’update varia leggermente in base alla regione, 401 MB per l’India, 505 MB per l’Europa e 628 MB per il resto del mondo, e si premura di correggere alcuni bug di sistema introducendo al contempo alcune ottimizzazioni.

Potete controllare l’eventuale disponibilità dell’aggiornamento in questione seguendo il percorso Impostazioni -> Info sistema.

Diversi smartphone Samsung si aggiornano

Concludiamo la carrellata odierna con uno dei produttori più celeri dal punto di vista del supporto software per i propri dispositivi, diversi smartphone del colosso coreano stanno infatti ricevendo vari update nelle ultime ore, nello specifico:

Samsung Galaxy Note 20 e Samsung Galaxy Note 20 Ultra ricevono le patch di sicurezza di agosto 2024 partendo dagli Stati Uniti, beneficiando di 50 correzioni per altrettante vulnerabilità (35 generiche per i dispositivi Android e 15 specifiche per smartphone e tablet Galaxy)

Samsung Galaxy S20 FE inizia a ricevere a sua volta le ultime correzioni in materia di sicurezza, per il momento limitatamente al mercato statunitense e all’operatore Verizon, con i numeri di build G781U1UESIGXG1 e G781VSQSGHXG1

Samsung Galaxy A33 riceve le patch di sicurezza di agosto 2024 in America Latina, lo smartphone riceve la versione firmware A336MUBSAEXF2 in Brasile con un peso di 275 MB

Samsung Galaxy A52 5G inizia a ricevere in Europa un aggiornamento dal peso di 311 MB che, con la versione firmware A526BXXS9GXG2 porta sullo smartphone le patch di sicurezza di luglio 2024

Samsung Galaxy A52 invece riceve nel nostro mercato l’update con le patch di sicurezza di agosto 2024 che, con un peso di 257 MB porta il firmware del dispositivo alla versione A528BXXS9GXG5

Samsung Galaxy A52 4G riceve invece in altre parti del mondo il firmware A525FXXS8FXG3 con le patch di agosto, aggiornamento che verrà rilasciato anche da noi nelle prossime settimane

I dispositivi della serie Samsung Galaxy S20 stanno ricevendo nelle ultime ore un nuovo update con le correzioni di sicurezza del mese di agosto in Svizzera, con un numero di build che termina con le lettere HXG1

Uno dei primi pieghevoli del brand, Samsung Galaxy Z Flip 5G inizia a ricevere le patch di agosto 2024 nel mercato europeo con un numero di build F707BXXSFKXG1

Samsung Galaxy Z Fold4, dopo aver inizialmente ricevuto le ultime correzioni in materia di sicurezza nel mercato statunitense, inizia a ricevere lo stesso update anche in Europa grazie alla versione firmware F936BXXS8FXG3

Gli smartphone della serie Samsung Galaxy S21 iniziano a ricevere le patch di sicurezza di agosto 2024 in Vietnam con la versione firmware G99xBXXUCGXGC

Qualora foste possessori di uno degli smartphone sopra citati e voleste controllare con mano l’eventuale presenza di un aggiornamento, sarà sufficiente seguire il percorso Impostazioni -> Aggiornamento software -> Scarica e installa.