Dagli Stati Uniti arriva la notizia del rilascio da parte del team di sviluppatori di Samsung dell’aggiornamento mensile di sicurezza di agosto per gli smartphone della serie Samsung Galaxy S22.

Ricordiamo che quello di agosto è un aggiornamento piuttosto importante e ciò per tutti i dispositivi del colosso coreano, in quanto implementa la patch per una vulnerabilità critica (contrassegnata dalla sigla CVE-2024-32896 e capace di consentire ad eventuali malintenzionati di aggirare facilmente i meccanismi di sicurezza e ottenere l’accesso al device senza il consenso dell’utente).

La serie Samsung Galaxy S22 si aggiorna con le patch di agosto

Stando a quanto si apprende, al momento l’update in questione è stato rilasciato soltanto per alcune varianti brandizzate da alcuni operatori statunitensi di Samsung Galaxy S22, Galaxy S22+ e Galaxy S22 Ultra e porta il software di tali smartphone rispettivamente alle versioni S901USQS6EXG8, S906USQS6EXG8 e S908USQS6EXG8.

Tra le novità di tale aggiornamento non vi dovrebbero essere nuove funzioni né l’interfaccia One UI 6.1.1, che dovrebbe essere rilasciata per alcuni modelli soltanto nella parte finale di questo mese (e subito dopo dovrebbe essere avviato il programma beta di One UI 7.0, la versione dell’interfaccia di Samsung basata su Android 15).

In sostanza, le uniche novità dell’aggiornamento mensile di agosto 2024 per la serie Samsung Galaxy S22 dovrebbero essere le patch di sicurezza, che vanno a correggere 50 vulnerabilità relative sia ad Android che all’interfaccia One UI del colosso coreano.

Al momento non vi sono informazioni su quando l’aggiornamento in questione dovrebbe essere rilasciato anche per i modelli commercializzati in Italia ma l’attesa non dovrebbe protrarsi a lungo.

Ad ogni modo, nel momento in cui l’update sarà disponibile, sarà lo stesso sistema ad avvisare gli utenti attraverso una notifica.