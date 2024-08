Samsung e OnePlus hanno avviato la distribuzione di aggiornamenti con le patch di sicurezza di agosto 2024: il produttore sud-coreano parte da Samsung Galaxy S24, Galaxy S24+, Galaxy S24 Ultra, Galaxy S23, Galaxy S23+, Galaxy S23 Ultra, Galaxy S20 FE e Galaxy M55, mentre quello cinese da OnePlus Nord 4, l’ultimo arrivato. Andiamo a scoprire insieme tutte le novità in rollout.

Novità aggiornamento Samsung Galaxy S24, Galaxy S24+ e Galaxy S24 Ultra

Samsung ha da poco aggiornato il suo consueto bollettino di sicurezza, parlando delle correzioni integrate nelle nuove patch, ma sono bastate poche ore per vedere partire il rollout. Tra i primi modelli ad aggiornarsi con le patch di sicurezza di agosto 2024 troviamo Samsung Galaxy S24, Galaxy S24+ e Galaxy S24 Ultra, che accolgono in Italia i firmware S92*BXXS3AXGF.

Per i flagship 2024 è richiesto un download di quasi 500 MB, ma purtroppo non sono ancora state incluse le attese novità riguardanti il comparto fotografico. Come anticipato qualche ora fa, queste dovrebbero arrivare insieme alle novità della One UI 6.1.1 (anche se si rimarrà alla One UI 6.1 a livello ufficiale) con un po’ di ritardo: non sappiamo il motivo, ma a quanto pare il produttore potrebbe aver dovuto rimandare ulteriormente l’update.

Quali sono dunque le novità del nuovo firmware per i Galaxy S24? Le patch di agosto portano la correzione a quasi 50 vulnerabilità tra CVE, comuni al sistema operativo, e SVE, specifiche per i dispositivi del produttore di Seoul. In più, con l’aggiornamento sono stati perfezionati stabilità e prestazioni generali e sono stati risolti bug non specificati. Non sembrano esserci ulteriori cambiamenti: per quelli dovremo attendere un successivo update.

Novità aggiornamenti Samsung Galaxy S23, S23+, S23 Ultra, S20 FE e M55

Le patch di sicurezza di agosto 2024 arrivano anche su Samsung Galaxy S23, Galaxy S23+, Galaxy S23 Ultra, Galaxy S20 FE e Galaxy M55. I flagship dello scorso anno stanno iniziando ad accoglierle dagli Stati Uniti con i firmware S91*U1UES4CXG8, ma siamo sicuri che la distribuzione si allargherà nel giro di poche ore a livello globale; per Galaxy S20 FE c’è il firmware G781USQSIHXG1 (sempre a partire dagli Stati Uniti), mentre per Galaxy M55 c’è invece la versione M556BXXU3AXG7.

Le novità sono sostanzialmente le stesse di cui abbiamo parlato più su: le più recenti patch portano quasi 50 correzioni a vulnerabilità tra CVE e SVE, di cui solo 2 contrassegnate come di livello critico. Per il resto, i changelog non si sbilanciano e citano generici miglioramenti per stabilità e prestazioni, oltre alla correzione di bug.

La serie Galaxy S23 dovrebbe ricevere ulteriori novità nelle prossime settimane attraverso l’aggiornamento basato sulla One UI 6.1.1, ma come detto più su l’uscita potrebbe essere stata ritardata. Galaxy S23, S23+, S23 Ultra e M55 riceveranno più avanti la One UI 7.0 basata su Android 15: lo sviluppo sta procedendo nonostante il ritardo del rilascio del programma beta. Niente da fare invece per Galaxy S20 FE, che ha già ricevuto i suoi tre major update previsti e si è fermato ad Android 13.

Novità aggiornamento OnePlus Nord 4

Non solo Samsung: anche OnePlus è partita con il rilascio dell’aggiornamento di agosto 2024. OnePlus Nord 4 accoglie OxygenOS 14.1.0.330 a livello globale attraverso il firmware CPH2663_14.1.0.330(EX01). Per il nuovo smartphone di fascia media, presentato meno di un mese fa, non si tratta del primo aggiornamento.

Le novità del nuovo update includono le patch di sicurezza di agosto 2024, ma non solo: il changelog cita anche l’aggiunta della funzione AI Best Face, che consente di risolvere il problema degli occhi chiusi all’interno delle foto di gruppo, miglioramenti per le performance della fotocamera, l’aggiunta del supporto Ultra HDR di Android alle foto ProXDR, che possono essere condivise e visualizzate su una gamma dinamica più elevata su un’app in esecuzione su dispositivi che lo supportano, e miglioramenti generici per stabilità del sistema e prestazioni.

Alcune delle novità erano già state integrate col precedente aggiornamento, ma non a livello globale.

Come aggiornare Samsung Galaxy S24, S24+, S24 Ultra, S23, S23+, S23 Ultra, S20 FE, M55 e OnePlus Nord 4

Per controllare l’arrivo di nuovi aggiornamenti via OTA per Samsung Galaxy S24, Galaxy S24+, Galaxy S24 Ultra, Galaxy S23, Galaxy S23+, Galaxy S23 Ultra, Galaxy S20 FE e Galaxy M55 potete andare nelle impostazioni di sistema, seguendo il percorso “Impostazioni > Aggiornamento software > Scarica e installa“. Potete anche utilizzare Smart Switch dopo aver collegato lo smartphone al PC.

Su OnePlus Nord 4 potete verificare sempre dalle impostazioni di sistema, seguendo il percorso “Impostazioni > Sistema > Aggiornamento software“. In caso di esito negativo non dovete fare altro che attendere qualche ora o giorno per poi riprovare.