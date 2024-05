C’è grande attesa da parte della community di appassionati del brand coreano per tutto ciò che l’azienda presenterà nel mese di luglio prossimo venturo, per quanto riguarda gli smartphone c’è molto interesse verso i nuovi dispositivi pieghevoli di Samsung ovvero i Samsung Galaxy Z Fold6 e Galaxy Z Flip6, così come in campo wearable si attende con ansia il nuovo Galaxy Ring, gli smartwatch Samsung Galaxy Watch FE, Galaxy Watch7 e Galaxy Watch7 Ultra, ma anche le cuffie true wireless Samsung Galaxy Buds3 e Galaxy Buds3 Pro.

Oggi però ci concentriamo sugli smartphone, visto che in rete sono apparse nuove informazioni al riguardo.

Samsung sarebbe al lavoro su un Galaxy Z Fold6 Slim

Partiamo dalla famiglia Z Fold, abbiamo già visto diverse indiscrezioni negli ultimi tempi sul prossimo modello dell’azienda, dai miglioramenti attesi per il display, alle informazioni sulla batteria, alle presunte dimensioni (e peso), fino al possibile utilizzo del titanio, tanto per fare qualche esempio.

In realtà da qualche mese hanno iniziato a circolare anche voci su una possibile variante Ultra di Z Fold6, mentre oggi spuntano le prime informazioni su una presunta variante Slim: secondo quanto riportato da Ross Young su X (ex Twitter) e dal leaker Ice Universe sul social network cinese weibo, sembra che Samsung stia lavorando ad una nuova versione dello smartphone in questione, un inedito Galaxy Z Fold6 Slim.

Le informazioni al riguardo non sono molte per il momento, sappiamo che il dispositivo potrebbe debuttare insieme ai prossimi Galaxy S25 visto che le componenti necessarie per la produzione in serie dei display verranno spedite nel terzo trimestre dell’anno in corso, proprio i display dovrebbero rappresentare una sostanziale differenza rispetto al modello classico, si vocifera infatti che Samsung abbia intenzione di implementare display più grandi (schermo interno pieghevole da 8 pollici e un display cover da 6,5 ​​pollici) con proporzioni differenti rispetto al modello normale e senza supporto per la S Pen.

La decisione sarebbe stata presa per contrastare le alternative proposte dalla concorrenza, che vantano schermi pieghevoli più grandi e sono notevolmente più sottili delle offerte Samsung. Infine, per quanto riguarda il presunto prezzo, dovrebbe essere simile al normale Galaxy Z Fold6, quindi potrebbe inserirsi tra i modelli normali e Ultra, un po’ come il modello Plus delle serie Galaxy S di Samsung.

Nuovi render per Galaxy Z Flip6

In occasione dell’evento Galaxy Unpacked di luglio Samsung presenterà anche Galaxy Z Flip6, anche riguardo a questo dispositivo abbiamo già avuto modo di reperire diverse presunte informazioni, abbiamo visto sette possibili colorazioni, informazioni sul processore, dimensioni della batteria, oltre ai primi render.

Oggi, grazie a quanto condiviso da Roland Quandt su X (ex Twitter), possiamo dare uno sguardo a due nuove immagini ritraenti Galaxy Z Flip6 con una custodia protettiva di terze parti.

Dalle immagini si evince subito come Samsung abbia deciso di mantenere un design abbastanza conservativo, ormai iconico della serie, senza apportare particolari stravolgimenti; le uniche piccole modifiche (da prendere comunque con le pinze) che si possono osservare grazie alle immagini riguardano i bordi che sembrano ora più nitidi e squadrati, la griglia dell’altoparlante in stile Samsung Galaxy S24 (non composta più da fori separati) e i moduli del comparto fotografico principale che sembrano più grandi rispetto al modello attuale.

Bisognerà attendere ancora qualche settimana prima di poter eventualmente confermare o smentire queste piccole modifiche estetiche.

Ancora “conferme” per la data del prossimo Samsung Galaxy Unpacked

Concludiamo con una sorta di conferma, non ufficiale, riguardo la data del prossimo evento Galaxy Unpacked durante il quale verranno presentati tutti i dispositivi già menzionati in apertura; già sul finire del mese di febbraio avevamo visto come il 10 luglio fosse indicato come data scelta da Samsung per il prossimo evento di presentazione estivo, la stessa data è stata in seguito ripresa a fine aprile e nelle ultime ore, anche da una testata giornalistica coreana che cita fonti interne al settore.

Nonostante manchi ancora una conferma ufficiale da parte di Samsung, diamo ormai per assodato che l’azienda abbia realmente scelto il 10 luglio come data per l’evento Galaxy Unpacked in quel di Parigi, così da poter sfruttare l’attesa e i riflettori puntati sulla città nelle settimane immediatamente precedenti alla cerimonia d’inaugurazione delle olimpiadi.

In copertina Samsung Galaxy Z Flip5 e Samsung Galaxy Z Fold5