Come anticipato qualche giorno fa, Iliad amplia ufficialmente la disponibilità di smartphone acquistabili tramite il suo sito ufficiale: l’operatore, che finora proponeva solo prodotti di casa Apple, lancia oggi le sue offerte con pagamento dilazionato per gli smartphone Samsung Galaxy, partendo dai modelli più popolari. Scopriamo insieme le novità Iliad.

Iliad accoglie gli smartphone Samsung sul sito: ecco la promozione di lancio

Iliad annuncia una nuova partnership che consente l’arrivo degli smartphone Samsung sul suo sito web. Tra i modelli da oggi disponibili all’acquisto troviamo Samsung Galaxy S24, Galaxy S24+, Galaxy S24 Ultra e Galaxy S23 FE, ma anche diversi modelli di fascia media lanciati negli ultimi mesi: troviamo infatti Samsung Galaxy A55 5G, Samsung Galaxy A35 5G, Samsung Galaxy A25 5G e Samsung Galaxy A15 5G. Tutti i modelli sono proposti in varie colorazioni e in diverse configurazioni, in modo da soddisfare le esigenze degli utenti.

Per festeggiare l’arrivo degli smartphone Samsung sul sito Iliad, l’operatore lancia una promozione dedicata ai soli utenti Iliad (valida fino all’11 giugno 2024): chi acquista un dispositivo della famiglia Galaxy S24 o Galaxy A55 5G, può portarsi a casa la versione con lo spazio di archiviazione maggiore allo stesso prezzo di quella corrispondente con storage inferiore. Giusto per fare qualche esempio:

Samsung Galaxy S24 Ultra 512 GB a 1441 euro, con pagamento in un’unica soluzione oppure a tasso zero a 60,04 euro al mese per 24 mesi o a 120,08 euro al mese per 12 mesi;

per 24 mesi o a 120,08 euro al mese per 12 mesi; Samsung Galaxy S24+ 512 GB a 1143 euro, con pagamento in un’unica soluzione oppure a tasso zero a 47,62 euro al mese per 24 mesi o 95,25 euro al mese per 12 mesi;

per 24 mesi o 95,25 euro al mese per 12 mesi; Samsung Galaxy S24 256 GB a 894 euro, con pagamento in un’unica soluzione oppure a tasso zero a 37,25 euro al mese per 24 mesi o 74,50 euro al mese per 12 mesi;

per 24 mesi o 74,50 euro al mese per 12 mesi; Samsung Galaxy A55 5G a 464 euro, con pagamento in un’unica soluzione oppure a tasso zero a 19,33 euro al mese per 24 mesi o 38,66 euro al mese per 12 mesi.

Samsung Galaxy A25 5G e Samsung Galaxy A15 5G sono invece disponibili con pagamento in un’unica soluzione in sconto a rispettivamente 249,90 euro e 199,90 euro. In ogni caso, le spese di spedizione sono incluse, e gli smartphone sono compatibili con la rete 5G di Iliad.

Vi ricordiamo inoltre che con l’acquisto della serie Samsung Galaxy S24 entro il 9 giugno 2024 potete ottenere in regalo Samsung Galaxy Watch6 in versione Bluetooth da 40 mm; acquistando entro il 9 giugno 2024 Samsung Galaxy S23 FE, Galaxy A55 5G e Galaxy A35 5G, potete avere in omaggio le cuffie Samsung Galaxy Buds2 Pro o Samsung Galaxy Buds FE. Qui per tutti i dettagli dell’iniziativa del produttore sud-coreano.

Per ulteriori informazioni ed eventualmente acquistare gli smartphone Samsung sul sito Iliad potete seguire questo link.