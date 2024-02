Samsung è al lavoro per portare sul mercato ben due smartphone pieghevoli di grossa taglia nel 2024: Samsung Galaxy Z Fold6 si appresta a diventare una vera e propria serie composta da due modelli, ma le ultime voci su una versione Ultra sembrano suggerire che quelle precedenti erano andate nella direzione sbagliata.

Un secondo Samsung Galaxy Z Fold6 ancora più costoso?

Nelle scorse ore, direttamente dal MWC di Barcellona, vi abbiamo raccontato di un nuovo smartphone pieghevole economico che arriverà anche in Italia; da qualche settimana a questa parte, invece, vanno moltiplicandosi le voci sullo sdoppiamento di Samsung Galaxy Z Fold6: numerose indiscrezioni parlano di un modello più economico in cantiere: si è detto del possibile nome e persino delle presunte rinunce tecniche volte a contenere costi di produzione e prezzo finale. Ebbene, proprio dal Mobile World Congress sono trapelati rumor secondo i quali la strategia di Samsung per la prossima generazione di pieghevoli sarebbe diametralmente opposta rispetto a quanto vociferato finora.

Stando a quanto appreso dalla fonte, infatti, potrebbero sì esserci due Samsung Galaxy Z Fold6, tuttavia il modello standard non sarebbe affiancato da uno più budget friendly, bensì da un’ancora più costosa variante Ultra. Il lancio di un Samsung Galaxy Z Fold6 Ultra porterebbe il produttore sudcoreano ad allineare la strategia della gamma Fold a quella ben nota della serie Galaxy S. Si badi bene che queste indiscrezioni sono ancora povere di contenuti: allo stato attuale, non è dato sapere quali caratteristiche e peculiarità potrebbero rendere il modello Ultra ancora più pregiato. Dalla diagonale del display ai tagli di memoria, passando per il comparto fotografico e il supporto alla S Pen, sono tanti i mode in cui Samsung potrebbe differenziare i due modelli.

Tornando alle indiscrezioni precedenti, il pieghevole con nome in codice Q6A potrebbe essere identificato proprio con Galaxy Z Fold6 Ultra, ma anche in questo caso solo il tempo potrà dircelo. Per adesso, non ci resta che attendere di saperne di più.

