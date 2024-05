Il prossimo evento Galaxy Unpacked si preannuncia piuttosto caldo, e non solo per il periodo estivo in cui si terrà. Samsung dovrebbe presentare parecchi dispositivi: oltre alla nuova gamma di smartphone pieghevoli, composta da Galaxy Z Flip6 e Galaxy Z Fold6, probabilmente vedremo parecchie novità lato wearable, capeggiate dalla serie Galaxy Watch7. Anche se non è detto che lo vedremo durante questo evento, tra i prodotti più attesi della seconda metà del 2024 c’è pure Samsung Galaxy Ring, l’anello smart che abbiamo iniziato a scoprire a inizio anno e durante il Mobile World Congress: ebbene, quest’oggi è spuntato il possibile prezzo, e probabilmente non vi piacerà.

Ecco il possibile prezzo di Samsung Galaxy Ring

Samsung Galaxy Ring, Galaxy Watch7, Galaxy Watch7 Ultra e Galaxy Watch FE sono solo alcuni dei dispositivi previsti per la seconda metà dell’anno. Il prossimo Galaxy Unpacked, che dovrebbe tenersi nel mese di luglio 2024, potrebbe svelarci diverse novità, ma non sappiamo ancora se l’anello sarà tra i protagonisti o se dovremo attendere oltre. Nell’attesa di scoprirlo, oggi ci concentriamo su quello che potrebbe essere il prezzo di Galaxy Ring.

In base a quanto riportato da Yogesh Brar, Samsung Galaxy Ring dovrebbe costare tra i 300 e i 350 dollari negli Stati Uniti, mentre il prezzo previsto per l’India dovrebbe essere ancora più alto (35.000 rupie, corrispondenti a circa 387 euro al cambio attuale). Si tratta di cifre importanti, soprattutto se consideriamo il prezzo di listino di Galaxy Watch6: con quest’ultimo si parte da 319 euro per la versione Bluetooth da 40 mm e si arriva a 399 euro per quella LTE da 44 mm, e immaginiamo che Galaxy Watch7 si manterrà su cifre simili.

Galaxy Ring dovrebbe integrare diversi sensori per il monitoraggio di battito cardiaco, del livello di ossigeno nel sangue (SpO2) e di altri parametri, oltre che per il monitoraggio dell’attività fisica e del sonno. Potrebbe inoltre essere dotato di sensori per la misurazione del flusso sanguigno e dell’elettrocardiogramma (ECG), ma anche di un chip NFC per i pagamenti in mobilità.

Insomma, uno smartwatch dovrebbe probabilmente offrire tutte le funzionalità che vedremo su Galaxy Ring, con in più la possibilità di visualizzare e rispondere alle notifiche, disporre di un assistente vocale, del GPS e tanto altro. L’anello potrebbe risultare più comodo per certi utilizzi, come il tracciamento del sonno, ma una cifra così alta potrebbe far storcere il naso a qualcuno. D’altro canto, però, parliamo di un presunto prezzo in linea con quello di altri prodotti simili (come Oura Ring, ad esempio), e come probabilmente saprete è lecito aspettarsi cifre alte per le prime generazioni di nuovi prodotti tech.

In attesa di saperne di più su Samsung Galaxy Ring, vi chiediamo: vi aspettate un prezzo simile per l’anello smart o pensate che vedremo cifre più basse? Fateci sapere la vostra.