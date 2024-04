In occasione del prossimo evento Galaxy Unpacked, in programma per la parte iniziale di luglio, Samsung presenterà la sua prossima generazione di smartphone pieghevoli, ossia Samsung Galaxy Z Fold6 e Samsung Galaxy Z Flip6.

Quest’ultimo nelle scorse ore è stato al centro di nuove indiscrezioni che provano ad anticiparci quelle che dovrebbero essere alcune delle sue principali caratteristiche.

In particolare, ad occuparsi di Samsung Galaxy Z Flip6 è stato il popolare leaker Ross Young, che su X ha svelato quelle che dovrebbero essere le sue colorazioni e la memoria.

Ecco i presunti colori di Samsung Galaxy Z Flip6

A dire del leaker, il nuovo smartphone pieghevole del colosso coreano dovrebbe essere lanciato in almeno sei varianti cromatiche: alle quattro colorazioni esistenti Light Blue, Mint (in passato chiamata Light Green), Silver Shadow (in passato chiamata Silver) e Yellow, infatti, si dovrebbero aggiungere le tre nuove Crafted Black, Peach e White.

Per quanto riguarda la memoria di archiviazione, non dovrebbero esserci novità rispetto alla precedente generazione e gli utenti, pertanto, dovrebbero poter scegliere tra 256 GB e 512 GB.

Stando a quanto è emerso sino a questo momento, tra le principali caratteristiche di Samsung Galaxy Z Flip6 non dovrebbero mancare un design simile a quello del predecessore ma con il display esterno più grande e più luminoso, un processore Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 for Galaxy, 8 GB di RAM, una fotocamera interna da 10 megapixel, una doppia fotocamera esterna con un sensore primario da 50 megapixel e un sensore ultra grandangolare da 12 megapixel, una batteria da 4.000 mAh e, dal punto di vista software, l’interfaccia One UI 6.1.1 basata su Android 14.

Sarà interessante scoprire se il colosso coreano ha in programma di apportare novità per quanto riguarda la politica dei prezzi dei suoi nuovi smartphone pieghevoli, che si troveranno a competere con rivali sempre più agguerriti.