I primi render di Samsung Galaxy Z Fold6 e quelli di Galaxy Z Flip6 sono già trapelati, ma oggi un informatore ha condiviso le specifiche principali del prossimo smartphone pieghevole a conchiglia del produttore sudcoreano.

Le specifiche trapelate suggeriscono un massiccio aggiornamento per Samsung Galaxy Z Flip6, a partire dal chipset utilizzato.

Il leaker @kro_roe afferma che Samsung lancerebbe Galaxy Z Flip6 sia con chipset Snapdragon che con SoC Exynos come per la gamma di punta Galaxy S.

Samsung Galaxy Z Flip6 potrebbe arrivare con varianti Exynos e Snapdragon

Finora il colosso sudcoreano non ha mai lanciato uno smartphone pieghevole con due chipset differenti e naturalmente Samsung utilizzerebbe lo Snapdragon 8 Gen 3 o l’Exynos 2400 a seconda del mercato di destinazione.

L’indiscrezione suggerisce inoltre che Samsung Galaxy Z Flip6 verrebbe offerto non solo con 8 GB di RAM, ma anche con 12 GB in base alla regione, mentre lo spazio di archiviazione continuerebbe a essere disponibile nelle configurazioni da 256 GB e 512 GB.

L’informatore ribadisce un rapporto precedente secondo cui Galaxy Z Flip 6 sarebbe supportato da una batteria più grande rispetto al predecessore, inoltre aggiunge che Samsung starebbe lavorando per fare in modo che il display esterno supporti la frequenza di aggiornamento di 120 Hz, che sarebbe un altro aggiornamento rilevante per questa gamma.

Trattandosi di indiscrezioni le informazioni riportate vanno prese con le pinze, anche perché l’evento Samsung Galaxy Unpacked è previsto tra quattro mesi.

