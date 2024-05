Buone notizie per il mercato degli smartphone arrivano da un nuovo report targato Counterpoint Research e relativo all’Europa: nel primo trimestre del 2024, infatti, le spedizioni sono tornate a crescere.

Stando a quanto si apprende, l’aumento delle spedizioni registrato è notevole su base annua, pari al 10% e ciò sembra suggerire che i momenti più difficili sono ormai alle spalle (anche se ancora non si è tornati ai livelli del mercato europeo precedenti alla pandemia).

In Europa il mercato degli smartphone torna a crescere

Nel commentare il nuovo report, Jan Stryjak di Counterpoint Research ha dichiarato che è incoraggiante vedere il mercato europeo tornare finalmente a crescere, sebbene non ci sia molto per cui esaltarsi se si considera quanto deludente sia stato il 2023. Ad ogni modo, le condizioni macroeconomiche nel Vecchio Continente stanno migliorando e alcuni nuovi dispositivi di Samsung, Xiaomi e HONOR sono riusciti a portare un rinnovato ottimismo sul mercato.

Per quanto riguarda i principali produttori di smartphone, Samsung ha fatto registrare un aumento su base annua del 7% per quanto riguarda le spedizioni, confermandosi l’azienda leader del mercato (con un market share del 32%, ciò grazie anche al grande successo riscosso dalla serie Samsung Galaxy S24). Alle sue spalle si trova Apple (con un market share del 25% e una diminuzione su base annua dell’1% per quanto riguarda le spedizioni, con previsioni simili anche per il prossimo trimestre) mentre il terzo produttore in Europa è Xiaomi con un market share del 18% e un aumento delle spedizioni pari all’11% (i risultati migliori sono quelli registrati in Italia e Spagna).

Gli aumenti più importanti su base annua sono stati quelli fatti registrare da Realme (+57%) e HONOR (+67% e per la prima volta nella Top 5 in Europa ai danni di OPPO), entrambe con un market share pari al 4%.

Non ci resta altro da fare che darvi appuntamento al report relativo al secondo trimestre del 2024.