Manca ancora qualche mese alla presentazione ufficiale di Samsung Galaxy Z Fold6, che dovrebbe arrivare durante il prossimo evento Unpacked in compagnia dell’altro pieghevole Samsung Galaxy Z Flip6 e probabilmente della serie Galaxy Watch7. Visto l’avvicinarsi del mese “X”, in questi giorni stanno iniziando a spuntare interessanti anticipazioni sui nuovi smartphone, e quest’oggi ci soffermiamo in particolare sul modello con formato a “libro” e sulla sua presunta batteria.

Samsung Galaxy Z Fold6 sarà conservativo lato batteria?

Secondo le indiscrezioni di qualche ora fa, Samsung Galaxy Z Fold6 dovrebbe essere più sottile e leggero rispetto al predecessore, con l’intento di garantire una maggiore maneggevolezza e “numeri” in linea con quelli della concorrenza. A quanto pare però, questa dieta dimagrante avrà un rovescio della medaglia, perché sembra che non porterà benefici a livello di batteria: secondo quanto riportato dal solito Ice Universe, Galaxy Z Fold6 potrà contare su una batteria da 4400 mAh compatibile con una ricarica rapida cablata da 25 W.

Se ciò si rivelasse corretto, si tratterebbe degli stessi numeri offerti dal predecessore, Samsung Galaxy Z Fold5. Piuttosto conservativo da parte di Samsung, che dovrebbe però poter contare su una maggiore efficienza generale, tra chipset e One UI 6.1 (da poco disponibile anche sul modello 2023). In base a quanto sappiamo, il nuovo smartphone pieghevole dovrebbe poi disporre di un display interno da 7,6 pollici con rapporto 7:6, di un display esterno da 6,3 pollici con rapporto 22:9, del SoC Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 for Galaxy e di una fotocamera principale da 200 MP. Dovrebbe essere proposto nelle colorazioni Dark Blue, Light Pink e Silver, ma non sono da escludere ulteriori proposte limitate al Samsung Shop Online.

Samsung Galaxy Z Fold6 dovrebbe essere presentato durante l’evento Unpacked estivo, che quest’anno potrebbe tenersi durante il mese di luglio a causa delle Olimpiadi (di cui Samsung è partner). Siamo sicuri che nei prossimi giorni potremo mettere le mani su anticipazioni ancora più intriganti sugli smartphone pieghevoli in arrivo, per cui continuate a seguirci. Nel frattempo, vi ricordiamo che il produttore sud-coreano dovrebbe essere al lavoro su Galaxy Z Fold FE e Z Flip FE, due modelli pensati per fasce di prezzo più basse.

In copertina Samsung Galaxy Z Fold5