Continuano a susseguirsi senza sosta in Rete le anticipazioni relative a Samsung Galaxy Z Fold6, senza dubbio uno degli smartphone più attesi del 2024.

Il nuovo modello pieghevole del colosso coreano è stato protagonista nelle scorse ore dell’ennesima anticipazione, condivisa su X dal popolare leaker Revegnus, che si è soffermato in particolare su quella che dovrebbe essere la struttura del device.

Un’altra indiscrezione su Samsung Galaxy Z Fold6

A dire del leaker, il team di ingegneri del colosso coreano avrebbe deciso di dotare il nuovo smartphone pieghevole dell’azienda di una struttura in titanio (soluzione già adottata su Samsung Galaxy S24 Ultra).

Samsung, con il passare degli anni, generazione dopo generazione, ha via via migliorato vari aspetti costruttivi dei suoi smartphone pieghevoli, risolvendo i problemi riscontrati e cercando di seguire i feedback degli utenti e l’eventuale scelta di adottare una struttura in titanio rappresentebbe un ulteriore importante step in questo processo di ottimizzazione.

Nel caso in cui l’indiscrezione diffusa da Revegnus si rivelasse fondata, Samsung Galaxy Z Fold6 sarebbe il primo pieghevole a poter vantare una struttura realizzata con questo materiale (capace di garantire una sensazione premium pur essendo molto leggero).

L’’elevata resistenza del titanio ai graffi e alle ammaccature, inoltre, potrebbe migliorare in modo significativo la durata di Samsung Galaxy Z Fold6, rendendo così questo smartphone decisamente più “appetibile”.

Ricordiamo che tra le altre novità di Samsung Galaxy Z Fold6 vi dovrebbero essere un processore Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3, una cerniera migliorata rispetto a quella usata sulla precedente generazione e una batteria un po’ più capiente.

Per la sua presentazione ufficiale ci sarà da attendere sino all’inizio di luglio mentre al momento non è chiaro se l’esordio sul mercato avverrà già entro la fine di quel mese o se sarà necessario avere pazienza per qualche settimana in più.

Potrebbe interessarti anche: È arrivato il prezzo leak del Samsung Galaxy Z Fold6 economico