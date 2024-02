Ora che la serie Samsung Galaxy S24 è arrivata sul mercato, il colosso coreano può programmare il lancio degli altri smartphone con cui affronterà il 2024 e il prossimo importante evento è quello in occasione del quale presenterà i suoi nuovi smartphone pieghevoli, ossia i Samsung Galaxy Z Fold6 e Galaxy Z Flip6.

Ebbene, stando alle ultime indiscrezioni, il prossimo atteso evento Samsung Galaxy Unpacked si svolgerà all’inizio di luglio, ossia con un paio di settimane di anticipo rispetto a quanto è avvenuto lo scorso anno.

Ecco quando si svolgerà il prossimo evento Samsung Galaxy Unpacked

Stando a quanto viene riportato dallo staff di SamMobile, il colosso coreano avrebbe in programma di organizzare il suo atteso prossimo evento per il 10 luglio 2024, ossia un mercoledì, come da tradizione per l’azienda.

La decisione di anticipare di qualche settimana l’evento di presentazione di Samsung Galaxy Z Fold6 e Galaxy Z Flip6 pare sia stata dettata dall’inizio delle Olimpiadi, in programma per il 26 luglio: in sostanza, il colosso coreano vuole tutti i riflettori puntati sui suoi nuovi device e non vuole correre il rischio che gli utenti possano essere “distratti” dall’importante manifestazione sportiva.

Inoltre, proprio le Olimpiadi, manifestazione della quale ricordiamo che il produttore coreano è uno dei principali sponsor, potrebbero rappresentare una grande opportunità per Samsung per promuovere i suoi nuovi smartphone pieghevoli e mettere in risalto le loro potenzialità.

In occasione dell’evento Samsung Galaxy Unpacked di luglio dovrebbe esservi spazio anche per Samsung Galaxy Ring, il nuovo anello smart del produttore pensato per aiutare gli utenti a monitorare la loro salute e che potrebbe essere uno dei device che il colosso della tecnologia proverà a mettere in risalto durante le Olimpiadi.

L’estate 2024 di Samsung, in sostanza, si preannuncia molto calda.

