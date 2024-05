Samsung Galaxy Watch7 è già apparso in un elenco FCC, confermando che il prossimo smartwatch del colosso coreano è in arrivo. Da un’analisi più approfondita degli elenchi sono emerse nuove informazioni sulla batteria e sulla ricarica del prossimo dispositivo indossabile dell’azienda.

In base ai documenti di certificazione sembra che Galaxy Watch7 offrirà una ricarica da 15 W, visto che una delle quattro varianti appare predisposta per supportare la ricarica a 5 V e 3 A.

Dato che i diversi numeri di modello rappresentano tipicamente varianti regionali, è probabile che anche le altre tre varianti supportino la ricarica da 15 W.

Si tratterebbe di un aumento del 50% rispetto al suo predecessore, infatti gli attuali Samsung Galaxy Watch6 e Watch6 Classic offrono al massimo una ricarica da 10 W.

Samsung Galaxy Watch7 dovrebbe supportare la ricarica da 15 W

La serie Samsung Galaxy Watch6 visibile nell’immagine di copertina impiega solitamente circa un’ora e mezza per caricarsi dallo 0% al 100%, quindi Samsung Galaxy Watch7 dovrebbe impiegare solo 45 minuti per caricarsi completamente da zero, tuttavia ciò dipende anche dalla dimensione della batteria, ma per ora non sembrano esserci cambiamenti in questo senso.

Quest’anno Samsung potrebbe introdurre un nuovo modello più economico chiamato Galaxy Watch7 FE che secondo le ultime informazioni supporterebbe una ricarica da 5 W, quindi potrebbe impiegare quasi tre ore per caricarsi dallo 0% al 100%.

La serie Samsung Galaxy Watch 7 debutterà al prossimo evento Galaxy Unpacked programmato per l’inizio di luglio.