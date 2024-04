Le ultime notizie sui piani di Samsung più che novità assolute sono conferme. A fine febbraio si erano presentati in coppia due rumor, e ora a distanza di due mesi tornano le stesse indiscrezioni sulla data scelta dal colosso coreano per il tradizionale evento Unpacked estivo e sull’introduzione di un pieghevole completamente inedito.

Galaxy Unpacked da medaglia d’oro

Procediamo con ordine, e cominciamo col Galaxy Unpacked. I colleghi di Sammobile, che già avevano fatto filtrare la data prescelta, sono tornati sul tema per confermare tutto: il Galaxy Unpacked dovrebbe tenersi mercoledì 10 luglio a Parigi, in anticipo quindi di qualche settimana sulla tabella di marcia cui ci aveva abituato Samsung.

La ragione di questo anticipo è la stessa che sta dietro alla location scelta per l’occasione: ovvero le olimpiadi di Parigi, di cui Samsung è peraltro uno dei principali sponsor, che inizieranno il 26 luglio (e proprio il 26 luglio è stato il giorno scelta per l’Unpacked del 2023). L’idea è quindi è di non sovrapporsi con una manifestazione di portata globale, ma di sfruttare l’attesa e i riflettori puntati su Parigi nelle settimane immediatamente precedenti alla cerimonia d’inaugurazione.

Galaxy Z Fold6 Ultra esiste, ma è avvolto nel mistero

Ormai da qualche anno il Galaxy Unpacked estivo è sinonimo anzitutto di pieghevoli. E quello del 2024 non farà eccezione, anzi: sembra proprio che Samsung abbia intenzione di espandere il proprio catalogo. Se da una parte ci sono voci insistenti che parlano del lancio imminente di un Galaxy Fold economico, dall’altra sembra che l’intenzione sia di allargare la famiglia dei foldable anche verso l’alto, introducendo un modello premium: Galaxy Z Fold6 Ultra.

Di lui abbiamo sentito parlare già a fine febbraio, come anticipato in apertura. E adesso, dopo un silenzio radar che poteva metterne in dubbio l’esistenza, da AndroidHeadlines arriva un segnale che invece il prodotto esiste e dovrebbe esistere ed essere vicino al lancio.

Nello specifico, Galaxy Z Fold6 Ultra dovrebbe corrispondere al modello “SM-F958N“, dal momento che Samsung impiega l’8 nella penultima posizione proprio per indicare la versione Ultra (il codice associato a S24 Ultra, ad esempio, è SM-S928x).

A parte queste informazioni, comunque, Galaxy Z Fold6 Ultra resta avvolto nel mistero. Se a questa altezza sappiamo a grandi linee cosa aspettarci da Galaxy Z Fold6, non abbiamo invece ancora idea di come la versione Ultra si differenzierà dal fratello minore. E in più c’è un altro aspetto di cui tenere conto: Galaxy Z Fold6 Ultra, infatti, per quanto ne sappiamo attualmente potrebbe essere commercializzato solo in Corea del Sud. Al momento è emerso solo il codice che abbiamo citato in precedenza, ovvero “SM-F958N”, dove la “N” finale sta ad indicare che il prodotto è destinato al mercato coreano.

Probabilmente nelle prossime settimane sentiremo ancora parlare di Galaxy Z Fold6 Ultra (e degli altri protagonisti attesi per l’Unpacked), essendo difficile che uno smartphone arrivi al momento della presentazione senza che siano filtrate le sue caratteristiche almeno in parte. Per avere le conferme ufficiali, comunque, non manca moltissimo: a quanto pare basterà attendere il Galaxy Unpacked del 10 luglio.