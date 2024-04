Forse non tutti conoscono l’offerta Very Esclusiva, prorogata giusto qualche giorno fa e piuttosto ricca di contenuti per il prezzo a cui viene proposta: l’offerta speciale mette a disposizione tutto ciò che serve per meno di 5 euro al mese, e da oggi regala un buono Amazon. Vediamo come attivarla.

Very Mobile regala un buono Amazon con questa offerta

Very Esclusiva è un’offerta speciale che mette a disposizione minuti di chiamate illimitati verso tutti, SMS illimitati verso tutti e 100 giga di Internet 4G al costo di 4,99 euro al mese. Come in altre proposte dell’operatore virtuale di WINDTRE (la cui rete si appoggia proprio su quella di quest’ultima), è previsto un limite di velocità di 30 Mbps in download e in upload, ma chi non ha particolari esigenze riuscirà a svolgere praticamente qualsiasi operazione.

Very Esclusiva non è disponibile per tutti: risulta attivabile solamente da chi effettua la portabilità da Iliad, PosteMobile, CoopVoce, Fastweb e da alcuni altri operatori virtuali, sia con SIM fisica sia con eSIM, eventualmente tramite SPID. Chi procederà con l’attivazione online tra il 23 aprile e il 7 maggio 2024 potrà contare su un regalo: un buono Amazon da 10 euro, che sarà erogato dopo l’attivazione della SIM e il pagamento del primo costo mensile dell’offerta.

La proposta Very Mobile prevede SIM gratuita, attivazione gratuita e spedizione della SIM gratuita: è necessario pagare solamente i 4,99 euro del primo rinnovo mensile. Se siete interessati, potete attivare Very Esclusiva seguendo il link qui in basso:

Attiva Very Esclusiva online