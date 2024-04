Interessanti novità da parte di Very Mobile, il noto operatore virtuale di WINDTRE: abbiamo infatti tre nuove proposte, una delle quali dedicata all’Internet of Things (IoT), e la proroga dell’offerta Very Esclusiva da 4,99 euro al mese. Andiamo a scoprire tutti i dettagli e come attivare le offerte.

Very 5,99 Weekend e Very 5,99 Weekend XL

Very Mobile propone da oggi due nuove offerte, denominate Very 5,99 Weekend XL e Very 5,99 Weekend, disponibili solamente online e per pochi giorni. Very 5,99 Weekend XL arriva in sostituzione dell’offerta Very 5,99 Promo Flash Back! XL e mette a disposizione 50 giga in più, pur mantenendo lo stesso prezzo mensile attraverso il pagamento tramite ricarica automatica: in particolare, offre minuti illimitati di chiamate verso tutti, SMS illimitati verso tutti e 200 giga di Internet, sempre a 5,99 euro al mese.

Very 5,99 Weekend è sostanzialmente la stessa offerta, ma dedicata a chi preferisce l’addebito su credito residuo senza ricarica automatica. Mette a disposizione minuti illimitati di chiamate, SMS illimitati e 150 giga di Internet allo stesso prezzo di 5,99 euro al mese. Attivando la proposta XL e disattivando successivamente la ricarica automatica, si andranno a perdere quei 50 giga in più, passando di fatto a questa seconda offerta.

Entrambe le offerte sono attivabili solamente con portabilità da Iliad, Fastweb, PosteMobile, CoopVoce, Lycamobile e altri operatori virtuali, ad esclusione di ho. Mobile, Kena Mobile e Spusu. Potete attivarle online seguendo il link qui in basso, con SIM, spedizione e attivazione gratuite.

Disponibile per l’attivazione anche Very Things 2,99

Very Mobile lancia oggi anche un’offerta dedicata all’IoT: si chiama Very Things 2,99 ed è un’offerta solo dati che mette a disposizione 1 giga di traffico sotto rete 4G, senza il limite di 30 Mbps in download e upload presente su altre proposte (si arriva fino a 300 Mbps in download e 100 Mbps in upload). Eventuali chiamate e SMS sono a consumo. Come facilmente intuibile, il prezzo mensile è di 2,99 euro, ai quali bisogna aggiungere il costo di attivazione una tantum di 9,99 euro (SIM e spedizione sono gratuite).

L’offerta è attivabile anche online seguendo il link qui in basso, ma solamente con l’attivazione di un nuovo numero.

100 giga a 4,99 euro: prorogata Very Esclusiva, ecco come attivarla

Very Mobile ha nuovamente aggiornato la data di scadenza di Very Esclusiva, un’offerta speciale che mette a disposizione tutto ciò che serve a 4,99 euro al mese. La scadenza indicata in precedenza risaliva all’11 aprile, ma quest’oggi possiamo notare come la data sia stata spostata al 22 aprile 2024.

Very Esclusiva offre minuti illimitati di chiamate verso tutti, SMS illimitati verso tutti e 100 giga di Internet 4G (con velocità fino a 30 Mbps sia in download che in upload) al costo di 4,99 euro al mese. Risulta attivabile solo tramite portabilità da Iliad, PosteMobile, Coopvoce, Fastweb e alcuni altri operatori virtuali, sia con SIM fisica sia con eSIM, eventualmente tramite SPID. Niente costi di attivazione, con SIM e spedizioni gratuite.

Potete attivare l’offerta esclusivamente online seguendo il link qui in basso:

