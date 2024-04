Google Pixel 8a è uno degli smartphone Android di fascia media più attesi di questo 2024. Ciò è testimoniato dalla grossa mole di indiscrezioni che circolano in rete sul suo conto ormai da parecchie settimane.

Ora che ci stiamo avvicinando al lancio (manca appena un mese) e che il grosso delle sue carte è stato già messo in pubblica piazza dai vari leaker, stanno trapelando gli ultimi pezzi mancanti del puzzle, come le colorazioni in cui verrà reso disponibile da Google il dispositivo, diffuse in rete da poche ore.

Cresce l’attesa per il Google I/O 2024

Il 14 maggio sarà il giorno del Google I/O 2024, edizione di quest’anno della conferenza per sviluppatori del colosso di Mountain View che, oltre ad annunciare le tantissime novità attese per l’intero ecosistema Android, incluso Android 15 che è da poche ore entrato ufficialmente nella fase beta del suo sviluppo (qua trovate tutte le novità emerse), lancerà il nuovo smartphone di fascia media, Google Pixel 8a.

Questo dispositivo andrà così a completare, come da tradizione, la famiglia Google Pixel 8, ereditando dai due fratelli maggiori l’estetica generale e alcune specifiche (come il SoC Tensor G3, anche se in una versione leggermente diversa) e cercando di alzare ulteriormente l’asticella rispetto al predecessore Google Pixel 7a, ad esempio guadagnando un pannello (sempre OLED) con refresh rate a 120 Hz.

Recap specifiche tecniche attese: Dimensioni: 152,1 x 72,6 x 8,9 mm

x x Display: OLED da 6,1″ FHD+ (in 20:9) con refresh rate a 120 Hz

da (in 20:9) con refresh rate a SoC: Google Tensor G3 (4 nm) con CPU octa-core e GPU Immortalis-G715s MC10

(4 nm) con CPU octa-core e GPU Memorie: 8 GB (RAM) e 128 o 256 GB (spazio di archiviazione)

(RAM) e o (spazio di archiviazione) Fotocamera posteriore: doppia , principale da 64 MP + ultra-grandangolare da 13 MP

, principale da + ultra-grandangolare da Fotocamera anteriore: 13 MP

Audio: stereo

Reti mobili: 5G (Nano-SIM + eSIM)

(Nano-SIM + eSIM) Connettività: Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.3, NFC, GPS, USB-C

Lettore delle impronte digitali: ottico , sotto al display

, sotto al display Batteria: 5000 mAh , ricarica rapida cablata a 27 W , ricarica wireless a 15 W

, ricarica rapida cablata a , ricarica wireless a Sistema operativo: Android 14

Ecco le quattro colorazioni colorazioni di Google Pixel 8a

I colleghi di Android Headlines hanno da poche ore diffuso render stampa ufficiosi del Google Pixel 8a, mostrando le quattro colorazioni in cui verrà reso disponibile lo smartphone.

Poche sorprese purtroppo: tutte le colorazioni sembrano essere ereditate da Pixel 8 Pro (anche se una era già presente sul Pixel 6a del 2022). Queste sono Bay (Azzurro cielo), Mint (Verde menta, probabile esclusiva del Google Store), Obsidian (Nero ossidiana) e Porcelain (Grigio creta). La galleria sottostante mostra come dovrebbe apparire lo smartphone in tutte e quattro le colorazioni.

Google Pixel 8a si è mostrato recentemente in due scatti dal vivo nella colorazione Obsidian, mettendo in evidenza un aspetto che ha fatto storcere il naso a molti: la parte frontale sembra non avere subito il lavoro di ottimizzazione sperato (sul fronte delle cornici che circondano il display).

Vedremo se i rumor sul prossimo, atteso, medio-gamma Made by Google verranno rispettati in toto: un campanello d’allarme proviene dalle indiscrezioni riguardanti il prezzo di listino che parlano di una base di partenza fissata a 569,90 euro, un prezzo decisamente elevato che lo porrebbe in competizione diretta con Google Pixel 8, attualmente acquistabile su Amazon a 599 euro (contro i 799 euro di listino).