Google Pixel 8a è ormai il segreto di Pulcinella a Mountain View, del quale ormai sappiamo quasi tutto. Lo smartphone si è mostrato in diversi render ed è apparso online su diversi enti di certificazione, che ci hanno dato un assaggio di quella che sarà la sua scheda tecnica. In queste ore il dispositivo si è mostrato nuovamente in rete in un paio di scatti dal vivo, che mostrano qualche dettaglio del comparto estetico.

Le immagini arrivano direttamente dal profilo di TechDroider, anche se la loro fonte è ancora incerta. In queste due foto possiamo ammirare il display e il retro di Google Pixel 8a nella colorazione nera, o Obisidian, una delle quattro disponibili al lancio dello smartphone. Lo smartphone mostra, in uno degli scatti, il retro in plastica con una finitura opaca, che si differenzia da quella lucida che abbiamo apprezzato su Google Pixel 7a.

Il secondo scatto mostra invece la parte frontale del dispositivo, con il suo display da 6.1 pollici accompagnato da cornici tutt’altro che sottili, soprattutto nel bordo inferiore. È probabile che si tratti di un’illusione data dalla prospettiva dello scatto, poiché la parte frontale di Google Pixel 8a non dovrebbe discostare molto da quella del suo predecessore, che pur non avendo le stesse cornici sottili dei suoi fratelli top di gamma, si difendeva più che bene.

Presunta scheda tecnica di Google Pixel 8a

Google Pixel 8a dovrebbe essere presentato ufficialmente durante il prossimo Google I/O che si terrà il 14 maggio. Lo smartphone sarà la naturale evoluzione di Pixel 7a e rientrerà nel segmento dei medio-gamma pur mantenendo il processore Tensor G3 già visto su Google Pixel 8 e Google Pixel 8 Pro.

Oltre alla mera potenza, lo smartphone dovrebbe garantire una durata della batteria maggiore grazie ad un amperaggio aumentato rispetto al suo predecessore. Anche il prezzo dovrebbe subire un rialzo: secondo le indiscrezioni lo smartphone potrebbe essere lanciato in occidente al prezzo di listino di 569,90 euro, circa 60 euro in più rispetto a Pixel 7a.

Nell’attesa dell’ufficializzazione da parte di Google, queste sono le presunte caratteristiche tecniche di Google Pixel 8a: