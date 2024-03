Nuovi importanti aggiornamenti in distribuzione in questi giorni per alcuni dispositivi Android firmati Samsung e Xiaomi: da un lato si allarga ulteriormente l’update ad Android 14 e One UI 6.0 per i modelli Samsung Galaxy Tab A9 e Galaxy Tab A9+, e accolgono nuove patch di sicurezza Samsung Galaxy A52 5G, Galaxy A02s e Galaxy A05s; dall’altro si amplia il rollout di HyperOS toccando Redmi Note 13 4G, Redmi 13C, POCO C65, Redmi Note 11 Pro 5G e POCO X4 Pro 5G. Procediamo con ordine e andiamo a scoprire tutte le novità in arrivo.

Novità aggiornamento Android 14 per Samsung Galaxy Tab A9 e Galaxy Tab A9+

Partiamo da Samsung Galaxy Tab A9 e Galaxy Tab A9+, che in questi giorni stanno accogliendo l’atteso aggiornamento ad Android 14 con One UI 6.0. Alcune varianti dei tablet avevano già iniziato ad accogliere l’update qualche settimana fa, ma ora non dovrebbe essere rimasto indietro più alcun modello.

I firmware terminano con XXU1BXB6 o BXXU1BXA7 e portano ovviamente molte novità, come miglioramenti nell’efficienza del sistema, nelle animazioni, maggiori possibilità di personalizzazione e tanto altro. I cambiamenti vengono riassunti in generale da Samsung nel modo seguente, anche se non tutte le funzionalità descritte potrebbero essere disponibili sui modelli in questione:

Layout rinnovato : nuovo pannello di controllo, nuovi widget (nuovi widget della fotocamera e degli album, widget meteo), font rinnovato, nuove emoji, possibilità di creare nuovi sticker direttamente integrati nella tastiera.

: nuovo pannello di controllo, nuovi widget (nuovi widget della fotocamera e degli album, widget meteo), font rinnovato, nuove emoji, possibilità di creare nuovi sticker direttamente integrati nella tastiera. Fotocamera : il layout generale dell’applicazione Camera è stato semplificato. I pulsanti delle impostazioni rapide nella schermata di anteprima sono stati ridisegnati per facilitarne la comprensione. Ora, nel menu di impostazioni rapide, nella parte superiore dello schermo, in modalità Foto e Pro, è disponibile un pulsante che consente di modificare rapidamente la risoluzione delle foto scattate.

: il layout generale dell’applicazione Camera è stato semplificato. I pulsanti delle impostazioni rapide nella schermata di anteprima sono stati ridisegnati per facilitarne la comprensione. Ora, nel menu di impostazioni rapide, nella parte superiore dello schermo, in modalità Foto e Pro, è disponibile un pulsante che consente di modificare rapidamente la risoluzione delle foto scattate. Nuovo editor foto : layout migliorato, nuovo menu Strumenti che semplifica la ricerca delle funzioni di modifica. Le opzioni Raddrizza e Prospettiva sono state combinate nel menu Trasforma.

: layout migliorato, nuovo menu Strumenti che semplifica la ricerca delle funzioni di modifica. Le opzioni Raddrizza e Prospettiva sono state combinate nel menu Trasforma. Nuovo Samsung Studio : nuovo Editor video per la creazione dei contenuti multimediali. La funzione Studio ora consente di creare video unendo quelli in galleria, aggiungendo testi, musica e stickers.

: nuovo Editor video per la creazione dei contenuti multimediali. La funzione Studio ora consente di creare video unendo quelli in galleria, aggiungendo testi, musica e stickers. Sicurezza migliorata : nuova dashboard sulla privacy per il controllo dell’autorizzazione consentita per ciascuna app, nuova funzione Blocco automatico che consente di bloccare installazione di app sconosciute, attivare i controlli di sicurezza e bloccare i comandi tramite USB, la nuova dashboard sicurezza consente di monitorare ogni singola app.

: nuova dashboard sulla privacy per il controllo dell’autorizzazione consentita per ciascuna app, nuova funzione Blocco automatico che consente di bloccare installazione di app sconosciute, attivare i controlli di sicurezza e bloccare i comandi tramite USB, la nuova dashboard sicurezza consente di monitorare ogni singola app. Bixby text call : nuova funzionalità di Bixby, che trasferire una chiamata in corso a Bixby text call in qualsiasi momento.

: nuova funzionalità di Bixby, che trasferire una chiamata in corso a Bixby text call in qualsiasi momento. La nuova funzione Scansione Documenti e testo permette di scansionare più facilmente un documento eliminando parti indesiderate.

permette di scansionare più facilmente un documento eliminando parti indesiderate. Samsung Pass: accessi più sicuri con le passkey per accedere alle applicazioni e ai siti Web supportati. A differenza delle password, la passkey viene memorizzata solo sul dispositivo e non potrà essere divulgata in caso di violazione della sicurezza del sito web. Le passkey proteggono anche dagli attacchi di phishing perché funzionano solo sul sito web o sull’applicazione in cui sono state registrate.

Le patch di sicurezza non sono esattamente le più recenti (dicembre 2023) come invece accaduto sui Galaxy S24, ma è possibile che il produttore avesse già pronti i firmware e abbia dovuto fronteggiare qualche problema prima della distribuzione generale su tutti i modelli della serie. Galaxy Tab A9 e Galaxy Tab A9+ avevano debuttato in modo “sfortunato”, con un lancio proprio nel periodo di uscita di Android 14, ma ora il produttore ha rimediato.

Novità aggiornamenti Samsung Galaxy A52 5G, Galaxy A02s e Galaxy A05s

Aggiornamenti meno consistenti per Samsung Galaxy A52 5G, Galaxy A02s e Galaxy A05s. I tre smartphone della gamma Galaxy A accolgono le patch di sicurezza di marzo 2024 con i firmware A526BXXS6FXC4, A025FXXS7CXC1 e A057FXXS2BXC3: il primo è in distribuzione in Italia a partire dai modelli no brand, mentre per gli altri due si inizia da alcuni Paesi asiatici.

Come spiegato nel consueto e aggiornato bollettino di Samsung, le più recenti patch vanno a correggere più di 40 vulnerabilità tra CVE (comuni al sistema operativo) e SVE (specifiche per i dispositivi della casa di Seoul). Non sembrano esserci ulteriori novità, se non possibili miglioramenti di stabilità e qualche bugfix.

Novità aggiornamenti HyperOS per Redmi Note 13 4G, Redmi Note 11 Pro 5G, Redmi 13C, POCO C65 e POCO X4 Pro 5G

Cambiamo brand perché in questi giorni stanno arrivando novità importanti per Redmi Note 13 4G, Redmi Note 11 Pro 5G, Redmi 13C, POCO C65 e POCO X4 Pro 5G. I cinque smartphone stanno iniziando ad accogliere l’aggiornamento ad HyperOS, la nuova interfaccia che prende il posto della MIUI.

Le versioni in rollout sono 1.0.2.0.UNGMIXM (Redmi Note 13), 1.0.1.0.UGPMIXM (Redmi 13C e POCO C65) e 1.0.3.0.TKCMIXM (Redmi Note 11 Pro 5G e POCO X4 Pro 5G): le prime due sono basate su Android 14, mentre la terza rimane ad Android 13.

Le novità incluse con il passaggio da MIUI ad HyperOS nominate solitamente da Xiaomi sono le seguenti, anche se non vengono citati tutti i cambiamenti ed è possibile che non tutte le funzioni vengano proposte su questi modelli specifici:

L’estetica globale trae ispirazione dalla vita reale e trasforma non solo l’aspetto ma anche la sensazione trasmessa dal dispositivo

Il nuovo linguaggio di animazione rende l’interazione con il dispositivo fluida e intuitiva

I colori naturali aggiungono luminosità e ravvivano ogni elemento del sistema

Il nostro nuovissimo carattere di sistema supporta più sistemi di scrittura

Il nuovo design dell’app Meteo non solo fornisce dati importanti, ma li presenta anche in modo visivo

Le notifiche si concentrano sulle informazioni importanti, presentandole nel modo più efficiente

Le nuove icone della schermata Home arricchiscono gli elementi familiari con nuove forme e colori

Il multitasking è ancora più semplice grazie all’interfaccia multifinestra aggiornata

La distribuzione dovrebbe raggiungere tutti i possessori degli smartphone nel giro di qualche settimana.

Come aggiornare Samsung Galaxy Tab A9, Tab A9+, Galaxy A52 5G, A02s, A05s, Redmi Note 13 4G, Note 11 Pro 5G, 13C, POCO C65 e POCO X4 Pro 5G

Per verificare l’arrivo di nuovi aggiornamenti via OTA per Samsung Galaxy Tab A9, Galaxy Tab A9+, Galaxy A52 5G, Galaxy A02s e Galaxy A05s potete fare un salto nelle impostazioni di sistema, seguendo il percorso “Impostazioni > Aggiornamento software > Scarica e installa“. In alternativa potete fare un tentativo con Smart Switch, dopo aver collegato lo smartphone al PC.

Per controllare l’arrivo di novità via OTA per Redmi Note 13 4G, Redmi Note 11 Pro 5G, Redmi 13C, POCO C65 e POCO X4 Pro 5G potete invece andare in “Impostazioni > Info Sistema > Versione di MIUI > Verifica aggiornamenti“.

In caso di esito negativo, potete attendere qualche giorno e riprovare.

Leggi anche: Recensione Xiaomi 14: lo smartphone maneggevole che ha tutto al top