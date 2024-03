Aprile non è ancora arrivato ma, come spesso accade, il team di sviluppatori di Samsung anticipa i tempi e nelle scorse ore ha dato il via al rilascio di un nuovo aggiornamento dedicato alla serie Samsung Galaxy S24, per cui è disponibile per tutti e tre i modelli.

L’aggiornamento in questione è quello che porta con sé le patch di sicurezza di aprile 2024, introducendo anche alcuni attesi miglioramenti per il comparto fotografico degli smartphone Samsung Galaxy S24, Samsung Galaxy S24+ e Samsung Galaxy S24 Ultra.

Patch di aprile e non solo per i Samsung Galaxy S24

La nuova versione software porta il firmware degli smartphone del colosso coreano alla versione S92xBXXU1AXCA e ha un “peso” variabile dai 660 ai 920 MB, a seconda del modello, a conferma del fatto che oltre alle patch di sicurezza (sulle quali, purtroppo, per il momento non vi sono informazioni) introduce altre novità.

Stando a quanto è stato segnalato dallo stesso produttore nel changelog che accompagna l’aggiornamento, tra le novità incluse in questo aggiornamento vi sono anche le seguenti:

il miglioramento della precisione del bilanciamento del bianco e dell’esposizione nella fotocamera il miglioramento della qualità delle immagini catturate in condizioni di luce scarsa il miglioramento della precisione del colore nell’applicazione Expert RAW il miglioramento della chiarezza del testo negli scatti in alta qualità il supporto per i video con risoluzione 480 × 480 pixel nella funzione Instant Slow Motion

Nel giro di qualche giorno questo aggiornamento sarà disponibile per tutti gli esemplari italiani dato che il roll out è partito oggi per tutti e tre i modelli di Samsung Galaxy S24. Ai possessori di tali device, pertanto, non resta altro da fare che avere un po’ di pazienza per poterlo scaricare.

Nel momento in cui l’aggiornamento sarà disponibile, sarà lo stesso sistema ad avvisare l’utente con una notifica. I più impazienti possono comunque procedere ad un controllo manuale, andando nel menu delle Impostazioni e accedendo alla sezione dedicata agli aggiornamenti software, ove sarà possibile selezionare l’opzione per verificare la disponibilità.