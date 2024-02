Ci avviamo verso il fine settimana con diversi aggiornamenti in distribuzione per gli smartphone Android, in particolare riguardanti Samsung e OnePlus. Stanno accogliendo nuovi firmware Samsung Galaxy Z Flip3 5G, Galaxy Z Fold3 5G, Galaxy A51 5G, Galaxy A71 5G, Galaxy A15, Galaxy M33 e OnePlus 11: andiamo a scoprire tutte le novità in arrivo per i possessori.

Novità aggiornamenti Samsung Galaxy Z Flip3 5G e Galaxy Z Fold3 5G

Iniziamo da Samsung Galaxy Z Flip3 5G e Galaxy Z Fold3 5G, che in queste ore stanno finalmente accogliendo l’aggiornamento che ha debuttato un paio di settimane fa in alcuni Paesi. È in distribuzione in Italia l’update con le patch di sicurezza di febbraio 2024: come abbiamo visto con il più recente bollettino diffuso dal produttore sud-coreano, le ultime patch vanno a correggere 72 vulnerabilità in tutto: 61 sono comuni al sistema operativo, con correzioni provenienti da Google (CVE), mentre le restanti riguardano soltanto i dispositivi del colosso coreano (SVE).

I firmware in arrivo sono F711BXXS7GXAC e F926BXXS6GXAC e richiedono un download di poco più di 300 MB. Non sembra che siano state integrate ulteriori novità rilevanti: per nuove funzionalità o miglioramenti consistenti dovremo aspettare la One UI 6.1, che per il momento è disponibile solo sui Galaxy S24 insieme alle funzionalità Galaxy AI. Entrambi i pieghevoli hanno già a bordo Android 14 e dovrebbero ricevere almeno un ulteriore aggiornamento del sistema operativo: si dovrebbero fermare ad Android 15 con ipotetica One UI 7.

Novità aggiornamenti Samsung Galaxy A51 5G, Galaxy A71 5G, Galaxy A15 e Galaxy M33

Restiamo in casa Samsung perché le patch di sicurezza di febbraio 2024 sono in distribuzione anche sulla fascia media. In queste ore stanno accogliendo nuovi aggiornamenti Samsung Galaxy A51 5G, Galaxy A71 5G, Galaxy A15 e Galaxy M33.

Samsung Galaxy A51 5G sta accogliendo in Italia il firmware A516BXXS8FXA1, Galaxy A71 5G sta ricevendo la versione A716BXXS9FXA1 in alcuni Paesi del Medio Oriente, Galaxy A15 accoglie i firmware A156BXXS1AXA2 e A156EDXU1AXB8 (a seconda del mercato) e Galaxy M33 la versione M336BUXXS6DXB1 a partire dall’India. Questi aggiornamenti hanno qualcosa in comune: le novità sono costituite dalle patch di sicurezza di febbraio 2024, che portano la correzione alle già citate 72 vulnerabilità elencate da Samsung nel suo bollettino di sicurezza. In tutti i casi non abbiamo ulteriori cambiamenti significativi, se non qualche generico miglioramento di stabilità e bugfix.

Solamente Galaxy A15 (appena lanciato sul mercato) e Galaxy M33 dovrebbero proseguire con i major update.

Novità aggiornamento OnePlus 11

Chiudiamo questa serie di aggiornamenti con OnePlus 11, che in queste ore sta ricevendo la OxygenOS 14.0.0.501. In Europa è in distribuzione la versione CPH2449_14.0.0.501(EX01), che integra le patch di sicurezza di febbraio 2024 e alcune ulteriori novità, che possiamo scoprire dando uno sguardo al changelog fornito dal produttore.

L’update porta miglioramenti di stabilità e nelle performance del sistema, risolve un problema che poteva causare il crash di alcune app, risolve un problema con il quale le schede di accesso NFC potevano non funzionare in determinati scenari, risolve un problema a causa del quale alcune foto potevano non essere visualizzate all’apertura degli album e migliora l’esperienza di visualizzazione dei dettagli meteo.

OnePlus 11 è uscito con Android 13 e OxygenOS 13, ma ha ricevuto Android 14 e OxygenOS 14 già da un po’. Secondo le promesse del produttore, dovrebbe ricevere almeno altri tre major update e arrivare fino ad Android 17.

Come aggiornare Samsung Galaxy Z Flip3 5G, Galaxy Z Fold3 5G, Galaxy A51 5G, Galaxy A71 5G, Galaxy A15, Galaxy M33 e OnePlus 11

Per verificare l’arrivo via OTA di nuovi aggiornamenti su Samsung Galaxy Z Flip3 5G, Galaxy Z Fold3 5G, Galaxy A51 5G, Galaxy A71 5G, Galaxy A15 e Galaxy M33 potete recarvi nelle impostazioni di sistema: non dovete fare altro che seguire il percorso “Impostazioni > Aggiornamento software > Scarica e installa“. Potete in alternativa provare a utilizzare Smart Switch dopo aver collegato lo smartphone al PC. Per verificare su OnePlus 11 potete invece passare da “Impostazioni > Sistema > Aggiornamento software“. Nel caso il sistema non notifichi alcun update, potete aspettare e riprovare dopo qualche ora o giorno.

