Il mese di febbraio è iniziato da pochi giorni, ma alcuni smartphone Android stanno già iniziando a ricevere le nuove patch di sicurezza ancora non “presentate” a livello ufficiale. È il caso di Samsung Galaxy Z Flip3 5G e Galaxy Z Fold3 5G, che stanno accogliendo nuovi aggiornamenti. Update in arrivo anche in casa OnePlus, con OnePlus 10 Pro e OnePlus 8T che accolgono una nuova versione di OxygenOS. Andiamo a scoprire insieme tutte le novità in arrivo.

Novità aggiornamenti Samsung Galaxy Z Flip3 5G e Galaxy Z Fold3 5G

Samsung Galaxy Z Flip3 5G e Galaxy Z Fold3 5G sono i primi smartphone del produttore a ricevere l’aggiornamento con le patch di sicurezza di febbraio 2024. Naturalmente saranno seguiti da tanti altri modelli nel corso dei prossimi giorni, compresi gli ultimi arrivati della serie Galaxy S24.

Per Galaxy Z Flip3 5G è in rollout in alcuni Paesi europei la versione F711BXXS7GXAC, mentre per Galaxy Z Fold3 5G c’è il firmware F926BXXS6GXAC: in entrambi i casi non sembrano esserci novità particolari riguardanti le funzionalità, ma solo correzioni di sicurezza unite a qualche bugfix e perfezionamento di stabilità.

Samsung non ha ancora fornito dettagli sulle patch di febbraio (con vulnerabilità CVE e SVE specifiche), quindi non possiamo fornirvi ulteriori informazioni sulle correzioni incluse. Siamo sicuri che ne sapremo di più entro al massimo qualche giorno, visto che a breve sono attesi gli aggiornamenti per la gamma Google Pixel. Entrambi i pieghevoli dovrebbero ricevere almeno un ulteriore aggiornamento del sistema operativo, fermandosi ad Android 15 con ipotetica One UI 7.

Novità aggiornamenti OnePlus 10 Pro e OnePlus 8T

Aggiornamenti in distribuzione anche per OnePlus 10 Pro e OnePlus 8T: il primo sta accogliendo OxygenOS 14.0.0.402, il secondo OxygenOS 14.0.0.300. In tutti e due i casi abbiamo le patch di sicurezza di gennaio 2024 affiancate a qualche altra novità.

Per OnePlus 10 Pro ci sono miglioramenti nella stabilità e nelle performance del sistema, passi avanti nell’efficienza energetica in alcune situazioni specifiche, l’aggiunta di un pulsante dedicato alla luminosità automatica all’interno dei Quick Settings, la soluzione a un problema che rendeva impossibile il passaggio tra alcune app tra quelle recenti, la soluzione a un problema di sfarfallio dello schermo che appariva premendo sulle chiamate in arrivo sulla status bar e la soluzione a malfunzionamenti della Smart Sidebar.

Le novità per OnePlus 8T comprendono miglioramenti di stabilità e prestazioni, miglioramenti nella durata della batteria in determinati scenari, miglioramenti nella stabilità della Fotocamera e la soluzione a un problema che causava la persistenza dell’icona dell’impronta digitale sullo schermo dopo lo sblocco. Infine è stata rimossa la funzione di streaming in background nella Smart Sidebar, esattamente come in tanti altri modelli della casa cinese in questo periodo.

Come spesso accade, la distribuzione è partita dall’India: potrebbe dunque volerci qualche giorno per vedere i due aggiornamenti sui vostri smartphone Android.

Come aggiornare Samsung Galaxy Z Flip3 5G, Galaxy Z Fold3 5G, OnePlus 10 Pro e OnePlus 8T

Per controllare via OTA l’arrivo di nuovi aggiornamenti su Samsung Galaxy Z Flip3 5G e Galaxy Z Fold3 5G potete recarvi nelle impostazioni di sistema: non dovete fare altro che seguire il percorso “Impostazioni > Aggiornamento software > Scarica e installa“. Potete anche provare a utilizzare Smart Switch dopo aver collegato lo smartphone al PC. Per verificare su OnePlus 10 Pro e OnePlus 8T potete invece andare in “Impostazioni > Sistema > Aggiornamento software“.

