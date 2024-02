Chi acquista uno smartphone o un tablet di Samsung spesso non lo fa soltanto per il design o la dotazione tecnica ma anche per il supporto che il team di sviluppatori del colosso coreano è in grado di garantire e che si traduce in costanti aggiornamenti software ed esclusive funzionalità.

Nelle scorse ore Samsung ha già dato il via al rilascio dell’aggiornamento di sicurezza di febbraio, disponibile in particolare per i Samsung Galaxy Z Fold3 e Galaxy Z Flip3 ma fino a questo momento non aveva svelato le novità introdotte e le vulnerabilità risolte.

Samsung dettaglia l’aggiornamento di sicurezza di febbraio 2023

Ebbene, in queste ore è stato pubblicato il bollettino relativo all’aggiornamento di febbraio, che include sia correzioni per i difetti riscontrati in Android che correzioni per problemi relativi agli smartphone e ai tablet di Samsung.

Stando a quanto si apprende dal bollettino relativo al mese di febbraio (lo trovate seguendo questo link), l’aggiornamento in questione include un totale di 72 correzioni di sicurezza, 61 delle quali provengono da Google mentre le restanti 11 riguardano soltanto i dispositivi del colosso coreano.

Tre correzioni sono contrassegnate come critiche mentre il livello di rischio per 58 correzioni è contrassegnato come alto. Per quanto riguarda le correzioni specifiche di Samsung (relative in particolare a Smart Suggestion, GosSystemService, Auto Hotspot, bootloader e altre funzioni), quattro correzioni di sicurezza sono contrassegnate come moderate e sette presentano livelli di rischio elevato.

I possessori di smartphone e tablet del colosso coreano saranno avvisati della disponibilità dell’update attraverso una notifica di sistema. I più impazienti possono procedere ad una ricerca manuale, andando nel menu delle Impostazioni ed entrando nella sezione dedicata agli aggiornamenti software.

Ricordiamo che in questi giorni il team di sviluppatori di Samsung è impegnato anche in un altro importante update, quello che porterà su alcuni dei più recenti modelli dell’azienda One UI 6.1 e le funzionalità Galaxy AI.