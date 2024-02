Lo strumento di intelligenza artificiale Google Bard è attualmente gratuito, tuttavia Bard Advanced sarà accessibile solo tramite abbonamento.

Google ha annunciato Bard Advanced a dicembre come l’assistente AI più avanzato dell’azienda basato sulla nuova architettura Gemini Ultra.

Bard Advanced con Gemini Ultra sarà disponibile tramite abbonamento

Durante la recente conferenza sugli utili del quarto trimestre, Sundar Pichai, CEO di Alphabet, la società madre di Google, ha affermato che ora Bard è alimentato dal modello Gemini Pro e quindi è molto più capace di comprendere, riassumere, ragionare, codificare e pianificare.

La società ha ribadito che Bard è disponibile in oltre 40 lingue e in più di 230 paesi in tutto il mondo e ha aggiunto che in futuro lancerà una versione ancora più avanzata per gli abbonati basata sul modello Gemini Ultra che è progettato per compiti altamente complessi.

Google non ha parlato di prezzi e nemmeno della data di rilascio di Bard Advanced, ma la società aveva precedentemente rivelato che avrebbe rilasciato la nuova intelligenza artificiale quest’anno.

Sul fronte del prezzo possiamo aspettarci che l’abbonamento a Bard Advanced costerà più o meno quanto il diretto concorrente ChatGPT Plus che OpenAI offre a 20 dollari al mese.

