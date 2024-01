Dopo le tante novità che abbiamo visto sui servizi Google giusto qualche ora fa, ne spuntano altre che riguardano in particolare Gmail, Google Messaggi e la tastiera Gboard, in parte legate all’intelligenza artificiale e a Google Pixel Tablet. Andiamo a scoprirle prima ancora che si facciano vedere sui nostri dispositivi.

L’IA aiuta a scrivere su Gmail anche con dettatura vocale

Iniziamo di nuovo da Gmail perché a quanto pare la casa di Mountain View sta lavorando a una funzionalità che unisce la dettatura vocale all’intelligenza artificiale. Si tratta di una funzione che aiuta a scrivere una email attraverso l’IA, ma invece di farlo con la digitazione con la tastiera, interviene con la dettatura vocale. Scrivere messaggi email usando la voce è già possibile da diverso tempo, ma abilitando la nuova funzione, attraverso l’apposito flag si può contare sull’aiuto dell’intelligenza artificiale: dopo aver terminato di parlare, basta premere su “Crea” e Gmail andrà a redigere un messaggio email con l’IA. Possiamo vederla in azione negli screenshot qui di seguito (via TheSpandroid).

Questa novità di Gmail non è ancora disponibile per tutti, ma come anticipato richiede l’attivazione di un flag all’interno della versione 2023.12.31.599526178 (o superiore). Probabilmente ne sapremo di più nelle prossime settimane. Nell’attesa potete verificare di disporre della più recente versione di Gmail seguendo il badge qui sotto, che vi porterà direttamente al Google Play Store.

Gboard introduce una nuova barra degli strumenti ridotta

Restiamo sulla voce anche con la novità di Gboard, che per ora sembra riguardare soltanto Google Pixel Tablet. A bordo del dispositivo è apparsa una nuova barra degli strumenti per la digitazione vocale con Assistant che lascia più spazio alla schermata: durante l’uso della dettatura vocale non serve avere sullo schermo tutta la tastiera, e quindi accade quello che possiamo vedere nelle immagini qui sotto. In basso resta a disposizione solo una “pillola” che include un tasto opzioni (che include l’accesso alle impostazioni e consente di mostrare comandi vocali, appunti e traduzioni), uno per le emoji (che apre una finestra “flottante” apposita), uno per tornare alla tastiera completa e uno per il microfono.

Questa nuova barra degli strumenti può essere spostata a piacimento, anche sui bordi sinistro e destro con un apposito layout verticale (che potete vedere nell’ultima immagine). Attualmente, come segnalato da 9to5Google, la novità si è fatta vedere solo su Google Pixel Tablet con Android 14 QPR1 e Gboard nella versione 13.7 beta. Non sappiamo se arriverà su tutti i dispositivi o se risulterà limitata a certe tipologie di device, ma probabilmente avremo le nostre risposte nelle prossime settimane. Nel frattempo, se volete aderire al programma beta di Gboard del Google Play Store potete seguire questo link.

Le funzionalità Magic Editor si fanno vedere su Google Messaggi

Chiudiamo con Google Messaggi, che sta iniziando a ricevere una novità che riguarda l’invio di immagini tramite chat. Come possiamo vedere nella schermata qui sotto (via GApps Flags & Leaks), sembra proprio che Google stia integrando funzionalità di IA all’interno dell’app, in particolare qualche funzione di Magic Editor per le immagini.

L’icona con pennino e la stellina suggerisce che premendola si potranno modificare le immagini sfruttando l’intelligenza artificiale. Parliamo al futuro perché nonostante l’apparizione della stessa, al momento la pressione dell’icona non porta da nessuna parte (anzi, porta al crash dell’applicazione con l’attivazione dell’attività com.google.chat.smartmessaging.penpal.PHOTOBOOTH). Anche in questo caso, come avrete dedotto, non parliamo di una novità disponibile per tutti: per vederla espandersi (e funzionare, magari) dovremo aspettare ancora qualche settimana.

