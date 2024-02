Samsung sta rilasciando nuovi aggiornamenti software per alcuni dei principali modelli Android della gamma Galaxy S: novità sono in distribuzione su Samsung Galaxy S23, Galaxy S23+, Galaxy S23 Ultra, Galaxy S21, Galaxy S21+, Galaxy S21 Ultra, Galaxy S23 FE e Galaxy S20 FE 5G. Andiamo a scoprire insieme quali sono i cambiamenti integrati nei firmware in arrivo.

Novità aggiornamento Samsung Galaxy S23, Galaxy S23+ e Galaxy S23 Ultra

Partiamo dai flagship più recenti: Samsung Galaxy S23, Galaxy S23+ e Galaxy S23 Ultra stanno iniziando a ricevere un nuovo aggiornamento con le patch di sicurezza di febbraio 2024. Gli smartphone stanno accogliendo a partire dagli Stati Uniti i firmware S91*U1UES2BXAD, che non sembrano integrare particolari novità al di fuori delle suddette correzioni. In base a quanto riportato i giorni scorsi da Samsung nel suo consueto bollettino, le patch di febbraio includono un totale di 72 correzioni di sicurezza, 61 delle quali provengono da Google (CVE) mentre le restanti riguardano soltanto i dispositivi del colosso coreano (SVE).

Il download richiesto è di circa 400 MB, un peso che appare un po’ “sproporzionato”: che il produttore stia preparando il campo per la One UI 6.1? Con l’update in rollout non sono state integrate le novità dell’ultima release, ma del resto già lo sapevamo: Samsung aveva avvisato che sarebbero prima arrivate le correzioni di febbraio e solo successivamente la nuova release. Ci aspettiamo indicazioni entro la fine del mese: chissà se le funzionalità IA (che vedremo almeno in parte sui Galaxy S23) arriveranno insieme alle patch di marzo 2024.

Novità aggiornamenti Samsung Galaxy S21, Galaxy S21+, Galaxy S21 Ultra, Galaxy S23 FE e Galaxy S20 FE 5G

Aggiornamento simile per Samsung Galaxy S21, Galaxy S21+, Galaxy S21 Ultra e per due componenti della gamma Fan Edition, ossia Galaxy S23 FE e Galaxy S20 FE 5G. La serie Galaxy S21 accoglie in alcuni Paesi europei il firmware G99*BXXS9FXAH, Galaxy S23 FE riceve sempre in Europa la versione S711BXXS2BXA8, mentre Galaxy S20 FE 5G accoglie il firmware G781BXXU9HXA5 a partire dal Brasile.

Per tutti e cinque gli smartphone sono incluse le patch di sicurezza di febbraio 2024, che vanno a correggere le 72 vulnerabilità (tra CVE e SVE) descritte dal bollettino pubblicato da Samsung e indicato più su. Non sembrano esserci altre novità, se non qualche bugfix non specificato e qualche miglioramento di stabilità generale.

La serie Galaxy S21 ha già ricevuto la One UI 6.0 e Android 14 tramite aggiornamento da qualche mese, mentre Galaxy S23 FE è uscito da noi direttamente con questa versione. Tutti e quattro gli smartphone avranno la One UI 6.1 nel corso dei prossimi mesi, anche se probabilmente “alleggerita” di alcune funzionalità Galaxy AI che rimarranno sui Galaxy S24.

Come aggiornare Samsung Galaxy S23, S23+, S23 Ultra, S21, S21+, S21 Ultra, S23 FE e S20 FE 5G

Per verificare l’arrivo di un nuovo aggiornamento via OTA su Samsung Galaxy S23, Galaxy S23+, Galaxy S23 Ultra, Galaxy S21, Galaxy S21+, Galaxy S21 Ultra, Galaxy S23 FE e Galaxy S20 FE 5G potete passare dalle impostazioni di sistema, seguendo il percorso “Impostazioni > Aggiornamento software > Scarica e installa“. In alternativa, potete collegare lo smartphone al PC e utilizzare Smart Switch per il download e l’installazione. In caso di esito negativo, potete fare un altro tentativo nelle prossime ore.

