Samsung Galaxy S24 Ultra, subito dopo il lancio, ha smosso l’opinione pubblica per la sua somiglianza marcata con la precedente generazione. La realtà dei fatti però è diversa, Samsung Galaxy S24 Ultra è il classico smartphone che va provato dal vivo per capire quanto è differente non solo rispetto ad un S23 Ultra ma rispetto a tutti gli altri flagship Android e non solo.

Samsung Galaxy S24 Ultra videoreview

Unboxing

Box di vendita minimalista per S24 Ultra, dentro non c’è praticamente nulla se non il classico cavo USB-C, pin per la SIM e manualistica. Un po’ un peccato vedere box con giusto lo spazio per lo smartphone, sarebbe bello vedere un cambio netto di tendenza, almeno sui modelli Ultra. Qualche accessorio premium in più sarebbe apprezzato.

Design ed ergonomia

Il Galaxy S24 Ultra è un passo avanti deciso rispetto alla precedente generazione nonostante modifiche estetiche minimali, le migliorie costruttive sono significative. Le linee, già iconiche, appaiono ora ancora più nitide e decise, dando al dispositivo una personalità distintiva. L’impiego del titanio per il telaio non solo conferisce maggiore robustezza, ma apporta anche un tocco di eleganza e premium feel. Samsung Galaxy S24 Ultra è il connubio perfetto tra eleganza e simmetria delle forme, risultando, secondo noi, il più piacevole e comodo della serie Ultra.

Una delle innovazioni più rilevanti è l’adozione di un display completamente piatto, protetto da bordi in titanio. Questa scelta non solo migliora la robustezza rispetto ai display curvi, ma rende anche l’uso più preciso con S Pen. Nonostante le sue generose dimensioni, dovute alla presenza di uno schermo da 6,8 pollici, il dispositivo risulta ancora comodo da maneggiare.

Sorprende il nuovo vetro Gorilla Glass Armour (sempre resistente agli urti e graffi) ma la vera sorpresa è l’eccezionale trattamento antiriflesso del vetro, che elimina il 75% dei riflessi, migliorando notevolmente la visibilità sia in interni che in esterni.

Il display da 6,8 pollici QHD+ Dynamic AMOLED 2X LTPO con frequenza di aggiornamento fino a 120 Hz e picco di luminosità di 2600 nit (che può raggiungere i 3000 nit sotto la luce solare diretta grazie a Vision Booster) è semplicemente straordinario. La frequenza PWM di 480Hz è il doppio rispetto al passato, garantendo un’esperienza visiva più confortevole. La gestione dell’HDR è stata notevolmente migliorata, offrendo risultati eccezionali per foto, video e contenuti multimediali. L’audio è altrettanto impressionante grazie ai potenti speaker integrati, che forniscono un suono nitido e dinamico.

La S Pen di Samsung, sebbene non abbia subito modifiche significative, continua a offrire un’esperienza d’uso eccellente con funzionalità personalizzabili e il vantaggio di poterla utilizzare su un display completamente piatto.

Prestazioni e funzionalità

Tutti i fondamentali di uno smartphone sono stati portati al massimo livello su questo Samsung Galaxy S24 Ultra. Il sensore di impronte digitali sotto lo schermo è velocissimo e preciso, c’è la ricarica wireless è supportata anche quella inversa. Sempre presente la certificazione IP68 per la resistenza all’acqua e alla polvere. Nota di merito per il feedback della vibrazione, bello corposo e solido.

Per quanto riguarda la connettività, c’è il supporto al Wi-Fi 7, Bluetooth e GPS sempre al top mentre la ricezione è notevolmente migliorata rispetto alle generazioni precedenti, probabilmente grazie ai cambiamenti nella struttura interna. La qualità delle chiamate è eccellente.

Prima di entrare nel vivo delle prestazioni e delle funzionalità c’è un dettaglio di costruzione che non può passare inosservato: la nuova vapor chamber è quasi il doppio più grande rispetto al passato. Questa è fondamentale per mantenere sotto controllo il nuovo processore Snapdragon 8 Gen 3 for Galaxy che ha frequenze del core Prime più elevate rispetto a uno Snapdragon 8 Gen 3 standard.

Il Samsung Galaxy S24 Ultra vola letteralmente tra le applicazioni, ha una fluidità e piacevolezza mai vista su un device Samsung. Non è merito solo del nuovo SoC ma anche della One UI 6.1 basata su Android 14. Samsung ha ascoltato la sua community ed ha accolto una richiesta da tempo attesa dagli utenti: animazioni più fluide, scorrevoli e coerenti. La One UI 6.1 su S24 Ultra è ora un piacere da utilizzare con animazioni che sono coerenti non solo con gli elementi grafici del sistema ma anche con la curvatura degli angoli del display.

Il risultato è una piacevolezza d’uso paragonabile ai migliori dispositivi di mercato, come i Pixel o gli iPhone ma Samsung ha mantenuto anche tantissime personalizzazioni e funzioni utili, oltre alle nuove aggiunte di Galaxy AI, che esamineremo più avanti. Ottimo lavoro da questo punto di vista.

In termini di personalizzazione la One UI 6.1 è imbattibile: lockscreen altamente personalizzabile, molti widget di supporto e funzionalità di multi-window che possono essere combinate con la S Pen per un’esperienza unica. Ci sono troppe funzionalità da menzionare, c’è QuickShare, Samsung DeX, il nuovo Always On Display con wallpaper ed una valanga di funzionalità sperimentali Labs.

Inoltre Samsung è anche l’unica azienda che offre un ecosistema allargato di prodotti che funziona bene, si va dalle cuffie agli smartwatch, dagli smart tag ai Galaxy Book, fino alle TV, frigoriferi e condizionatori che completano l’universo SmartThings.

Galaxy AI e benchmark

La novità quest’anno si chiama Galaxy AI che è distribuita in varie sezioni dello smartphone. Potete facilmente generare uno sfondo utilizzando l’intelligenza artificiale o sfruttare la nuova funzione Cerchia e Cerca, utilissima per ricerca visiva o per copiare elementi di testo dove solitamente non è possibile farlo. Nelle impostazioni di S24 Ultra c’è l’intera sezione dedicata alle funzionalità di Intelligenza artificiale Avanzata, le abbiamo riassunte in un piccolo video di seguito:

Vanno sottolineate un paio di cose riguardo. In primo luogo, potrebbe essere necessario un po’ di tempo per abituarsi all’uso di alcune di esse ma sono effettivamente molto utili. Ad esempio, durante un recente viaggio in Giappone, la funzione di traduzione delle chiamate live sarebbe stata incredibilmente utile, sempre nell’ottica che la chiamata non venga erroneamente interrotta a causa del disclaimer scambiato erroneamente per spam.

In secondo luogo, al momento, nessuna di queste funzioni AI funziona offline anche se nelle impostazioni c’è la possibilità di forzare l’esecuzione offline (funziona solo traduzione live chiamate e modalità interprete). Sicuramente, con futuri aggiornamenti, sarà possibile sfruttare al meglio le capacità della NPU e della GPU. Tornando alle prestazioni nude e crude, il processore Snapdragon 8 Gen 3 for Galaxy all’interno di questo Galaxy S24 Ultra è estremamente potente come dimostrano numerosi benchmark.

C’è stato un notevole salto in avanti rispetto al S23 Ultra, anche se nelle operazioni quotidiane potrebbe non essere così evidente. Questo perché i processori di punta attuali sono già più che sufficienti per la maggior parte delle attività quotidiane su uno smartphone. Nel grafico qui mostrato, potete vedere l’utilizzo della CPU e della GPU, in condizioni di utilizzo normale, con una carico relativamente basso sulle componenti. Quando mettiamo il dispositivo sotto sforzo con benchmark che impegnano intensamente CPU e GPU allora il grafico delle componenti sale e satura CPU e GPU ma sono scenari di utilizzo irreali.

È importante notare che i benchmark sono scenari che non rispecchiano l’uso quotidiano dello smartphone. Anche in giochi pesanti come Call of Duty o Genshin Impact, l’esperienza di gioco rimane sempre impeccabile, come dimostrano i dati di FPS e l’utilizzo delle componenti, che mantengono temperature sotto controllo grazie all’utilizzo della nuova vapor chamber. Solo in alcuni benchmark abbiamo osservato temperature raggiungere i 43°, che seppur non trascurabili, sono ancora gestibili e ben lontani da situazioni critiche.

In sostanza, l’elevata potenza offerta dal processore Snapdragon 8 Gen 3 for Galaxy è una riserva per il futuro in un’epoca in cui l’utilizzo degli smartphone sta cambiando. Anche se va notato che l’utilizzo massiccio dell’IA su smartphone è ancora un territorio inesplorato. Quando si parla di AI on device si deve farlo con termini di proporzioni molto piccole, sebbene ci sia molta potenza, i veri calcoli AI vanno eseguiti su schede grafiche dedicate come una RTX 4090, su smartphone possono essere eseguiti modelli molto ma molto più piccoli e contenuti.

Autonomia

Fortunatamente grazie alla combinazione di una batteria da 5000 mAh, all’efficienza del processore Snapdragon 8 Gen 3 e al basso consumo del nuovo display, il Galaxy S24 Ultra è in grado di offrire oltre 7 ore di schermo acceso senza problemi. In giornate meno intense, si può addirittura superare le 8 ore e mezza o addirittura di più, a seconda dell’uso. Quindi, potete stare tranquilli per quanto riguarda la durata della batteria di s24 Ultra, è potentissimo ma allo stesso tempo particolarmente efficiente nelle operazioni quotidiane.

Peccato per la ricarica rapida che si ferma a 45W con il 65% di carica che si raggiunge in 30 minuti. Non un cattivo risultato ma il mercato offre soluzioni molto più rapide, sia cablate che wireless.

Samsung Galaxy S24 Ultra fotocamera

Samsung ha apportato pochissimi cambiamenti dal punto di vista hardware su Galaxy S24 Ultra ma ha cambiato proprio ciò che ha fatto le fortune di S23 Ultra, esce il 10x ed entra in scena un nuovo sensore da 50 megapixel, in grado di catturare più luce, seppur limitato a un ingrandimento massimo di 5x.

Il resto del set fotografico è come quello di S23 Ultra quindi con la presenza costante dell’ultra-wide da 12 megapixel, della principale da 200 megapixel, della zoom 3x da 10 megapixel, il tutto completato dal nuovo teleobiettivo da 50 megapixel con ingrandimento 5x. Un vero peccato non vedere un miglioramento sulla ultra wide

Inizialmente avevamo dei dubbi riguardo a questa scelta, ma dopo aver utilizzato S24 Ultra, abbiamo compreso quanto sia vantaggioso avere una lente 5x di alta qualità che, grazie all’upscaling, può offrire prestazioni eccellenti anche a 10x, 20x o 30x. In questo modo si ha a disposizione un range da 0.6x a 5x sempre di altissima qualità. Inoltre, la capacità del teleobiettivo da 5x di catturare più luce lo rende utilizzabile anche in condizioni di scarsa illuminazione e soprattutto nei video, in cui il vecchio 10x aveva delle limitazioni evidenti. La fotocamera frontale da 12 megapixel è rimasta invariata ed è di ottima qualità.

Evidente quindi che la differenza principale risiede non tanto nell’hardware quanto nel nuovo tuning che lavora pixel per pixel e nella significativa riduzione dello shutter lag che vi permetterà di scattare meno foto accidentali. Anche l’esperienza d’uso dell’app della fotocamera è stata completamente riprogettata e semplificata, risultando più fluida e accessibile.

Previous Next Fullscreen

Long story short, Samsung Galaxy S24 ultra è ancora una volta un punto di riferimento nel settore della fotografia mobile. Le sue prestazioni sono ottime in qualsiasi condizione di luce: all’aperto, in interni, con scarsa illuminazione o addirittura in assenza di luce. Bel miglioramento per il nuovo tuning post-scatto che restituisce un livello di dettaglio superiore.

In ogni caso, le differenze rispetto alla precedente generazione sono minime, molto più evidenti invece nella registrazione video, con passaggio fluido tra le diverse lenti e una stabilizzazione notevole. Grazie all’AI, è ora possibile applicare l’effetto slow-motion ai video dopo la registrazione, generando frame intermedi in modo simile alla frame generator di NVIDIA con DLSS.

Ultimissima nota a margine, in alcuni scatti si può chiaramente vedere che ci si trova davanti ad un software non ancora maturo, raramente ci si può trovare con qualche scatto poco bilanciato. Samsung deve tarare meglio il nuovo post processing e lo farà con un prossimo update.

Conclusioni

Samsung Galaxy S24 Ultra va oltre le aspettative. Dopo mesi e mesi di rumors, dopo tante chiacchiere post lancio, Galaxy S24 Ultra arriva nelle mani dei consumatori e si fa apprezzare per la sua minuziosa ricercatezza nei dettagli.

Da correggere anche le valutazioni sul prezzo di Samsung Galaxy S24 Ultra. Chiaramente il posizionamento è altissimo e salato ma è anche non veritiero. Pur volendo è impossibile comprare un Samsung Galaxy S24 Ultra a 1499 Euro di listino.

Per celebrare il lancio dei nuovi top gamma, Samsung propone un paio di promozioni legate all’acquisto e alla registrazione del prodotto come la possibilità di pagare la versione 512 GB al prezzo della 256 GB (vale anche con il taglio da 1 TB), c’è il trade in con super valutazione di 100 Euro, si può anche avere uno sconto di 100 Euro col coupon PREMIUMS24:

Inoltre, in regalo, c’è la protezione Samsung Care+ per 12 mesi per danni accidentali, uno sconto del 30% su eventuali accessori acquistati in combo ed anche un 5% di sconto per il primo acquisto loggandosi con il Samsung Account.

Sia chiaro, chi ha un S23 Ultra e non è un super appassionato, può tenerlo senza problemi. Samsung aggiorna tantissimo i suoi smartphone, su questo S24 Ultra si avranno ben 7 anni di update di sistema e 7 di sicurezza, S23 Ultra riceverà la Galaxy AI presto, è il brand stesso che ci suggerisce di tenere più a lungo il proprio flagship.

Se invece siete super appassionati o state pensando di passare ad S24 Ultra da un iPhone, un Pixel o un altro flagship Android, non c’è bisogno di pensarci a lungo. Chiudete gli occhi ed andate diretti su Samsung Galaxy S24 Ultra. Saranno proprio i dettagli di S24 Ultra a fare la differenza.

La sua costruzione maniacale più resistente grazie al frame in titanio che protegge il display, lo stesso display piatto bellissimo, super luminoso e protetto dal Gorilla Glass Armour anti riflesso. Piccoli dettagli ma che fanno una grande differenza, provare un display anti riflesso come quello di S24 Ultra e metterlo di fianco ad un altro flagship vi farà sentire il salto generazionale senza se e senza ma.

Sono tutte finezze, piccoli cambiamenti che però definiscono ancora meglio una categoria di prodotto ormai matura come gli smartphone. Sono anche però quelli che si fanno sentire di più nella vita quotidiana, perché se tutti si lamentano che gli smartphone fanno tutti le stesse cose, allora è meglio osservarli più da vicino e scoprire i dettagli che fanno la differenza. Per tutto il resto, le novità sono nella Galaxy AI che ha bisogno di tempo per entrare nelle nostre vite quotidiane ma potrebbe diventare indispensabile.

Si potrebbe stare per ore a parlare di Galaxy S24 Ultra ma riassumendo, banalmente, è ancora lo smartphone da battere. Galaxy S24 Ultra ha alzato di un bel po’ l’asticella, prima o poi se ne accorgeranno tutti, anche i più distratti.