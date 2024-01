Nuova settimana e nuovi aggiornamenti in distribuzione per diversi smartphone Android e non solo: questa volta ricevono novità Samsung Galaxy S22, Galaxy S22+, Galaxy S22 Ultra, OnePlus 9, OnePlus 9 Pro, OnePlus 9RT e Chromecast con Google TV. Andiamo a scoprire i cambiamenti in arrivo per questi dispositivi.

Novità aggiornamento Samsung Galaxy S22, Galaxy S22+ e Galaxy S22 Ultra

Iniziamo da Samsung, che in questi giorni non è solo impegnata nell’ultimare la distribuzione della One UI 6.0 e nel lancio della One UI 6.1 con tutte le sue novità (che hanno debuttato sui Galaxy S24). Il produttore ha rilasciato un nuovo aggiornamento per Samsung Galaxy S22, Galaxy S22+ e Galaxy S22 Ultra, il secondo di questo mese di gennaio 2024. Il trio di flagship 2022 aveva già ricevuto le più recenti patch di sicurezza durante le scorse settimane, dunque a cosa serve il nuovo update in rollout anche in Italia?

A quanto pare con il firmware S90*BXXU7DXA6 la casa sud-coreana va a migliorare le prestazioni della fotocamera, ma purtroppo non vengono forniti dettagli. In base a come è scritto il changelog, che cita anche ulteriori passi avanti lato sicurezza, potrebbe trattarsi di prestazioni generali dell’app Fotocamera, ma potrebbero esserci perfezionamenti in vari ambiti fotografici. Il download richiesto è di quasi 260 MB, un valore non così contenuto.

Per la One UI 6.1 dovremo attendere ancora un po’: i primi dispositivi a riceverla dovrebbero essere quelli delle serie Samsung Galaxy S23 e Galaxy Tab S9, oltre ai pieghevoli Galaxy Z Fold5 e Galaxy Z Flip5. Se ne riparlerà probabilmente nel mese di marzo.

Novità aggiornamenti OnePlus 9, OnePlus 9 Pro e OnePlus 9RT

Cambiamo marchio perché OnePlus sta aggiornando tre suoi smartphone Android: parliamo di OnePlus 9, OnePlus 9 Pro e OnePlus 9RT, che accolgono OxygenOS 14.0.0.212 o 14.0.0.202 a partire dall’India con le versioni LE2111_14.0.0.212, LE2111_14.0.0.202 e MT2111_14.0.0.212 (rispettivamente).

Quali sono le novità? Il changelog è sostanzialmente il medesimo e comprende le patch di sicurezza di gennaio 2024, miglioramenti generali nella stabilità del sistema e nelle performance, una maggiore durata della batteria in determinati scenari, la soluzione a un problema con le gesture, miglioramenti nella stabilità della fotocamera, delle connessioni Wi-Fi e delle connessioni mobili. In più, come su altri smartphone in questo periodo, è stata rimossa la funzionalità di streaming in background sulla Smart Sidebar.

Tutti e tre gli smartphone avevano iniziato a ricevere Android 14 con OxygenOS 14 in versione stabile alla fine del mese scorso. Il nuovo aggiornamento è partito come spesso capita dall’India, per cui ci vorrà ancora qualche giorno per vederlo a livello globale.

Novità aggiornamento Chromecast con Google TV

Chiudiamo con un aggiornamento riguardante Chromecast con Google TV, che riceve il primo update di questo 2024. La versione in distribuzione è la STTL.231114.004, che porta le patch di sicurezza di dicembre 2023, la soluzione a bug generici e miglioramenti delle performance. Il peso dell’aggiornamento è di quasi 150 MB.

Ancora non è stata implementata la funzionalità Fast Pair: all’inizio di gennaio Google ha parlato del prossimo mese, dunque ci aspettiamo novità per febbraio.

Come aggiornare Samsung Galaxy S22, S22+, S22 Ultra, OnePlus 9, 9 Pro, 9RT e Chromecast con Google TV

Per verificare l’arrivo di aggiornamenti via OTA su Samsung Galaxy S22, Galaxy S22+ e Galaxy S22 Ultra potete passare dalle impostazioni di sistema, seguendo il percorso “Impostazioni > Aggiornamento software > Scarica e installa“. In alternativa potete collegare lo smartphone al PC e scaricare l’update tramite Smart Switch.

Per controllare la disponibilità di aggiornamenti su OnePlus 9, OnePlus 9 Pro e OnePlus 9RT potete andare in “Impostazioni > Sistema > Aggiornamento software“. L’aggiornamento per Chromecast con Google TV dovrebbe essere scaricato e installato in modo automatico, ma potete cercare manualmente recandovi nel menu dedicato delle impostazioni.

grazie a Mattia B. per lo screenshot di Galaxy S22 Ultra

