Proseguono gli aggiornamenti alla One UI 6 di Samsung: a distanza di qualche settimana dall’inizio del rollout, la nuova release sta arrivando sui Samsung Galaxy A14 5G italiani. In più, si allargano all’Europa e all’Italia gli aggiornamenti con le patch di sicurezza di gennaio 2024 per le serie Samsung Galaxy S23, Samsung Galaxy S22 e Samsung Galaxy S21. Andiamo a scoprire insieme le novità in distribuzione.

Novità aggiornamento Android 14 per Samsung Galaxy A14 5G

L’aggiornamento a One UI 6 e Android 14 per Samsung Galaxy A14 5G è partito già da qualche settimana, ma si è rivelato piuttosto lento ad allargarsi a livello globale. In queste ore lo smartphone sta finalmente ricevendo l’atteso update anche in Italia grazie al firmware A146PXXU5CWL7, che integra le patch di sicurezza di dicembre 2023. Il download richiesto è di poco meno di 2 GB, e il perché è presto detto vista la grande quantità di novità.

I cambiamenti sono tanti e toccano l’interfaccia (con nuovi quick settings e non solo), le possibilità di personalizzazione (della schermata di blocco e non solo), l’efficienza energetica, la gestione dei permessi e tanto altro. Samsung riassume le novità della sua One UI 6 in questo modo, anche se alcune funzionalità potrebbero essere riservate ai prodotti di fascia più alta. Vi ricordiamo infatti che Galaxy A14 5G dispone di una versione alleggerita del sistema operativo.

Layout rinnovato : nuovo pannello di controllo, nuovi widget (nuovi widget della fotocamera e degli album, widget meteo), font rinnovato, nuove emoji, possibilità di creare nuovi sticker direttamente integrati nella tastiera.

: nuovo pannello di controllo, nuovi widget (nuovi widget della fotocamera e degli album, widget meteo), font rinnovato, nuove emoji, possibilità di creare nuovi sticker direttamente integrati nella tastiera. Fotocamera : il layout generale dell’applicazione Camera è stato semplificato. I pulsanti delle impostazioni rapide nella schermata di anteprima sono stati ridisegnati per facilitarne la comprensione. Ora, nel menu di impostazioni rapide, nella parte superiore dello schermo, in modalità Foto e Pro, è disponibile un pulsante che consente di modificare rapidamente la risoluzione delle foto scattate.

: il layout generale dell’applicazione Camera è stato semplificato. I pulsanti delle impostazioni rapide nella schermata di anteprima sono stati ridisegnati per facilitarne la comprensione. Ora, nel menu di impostazioni rapide, nella parte superiore dello schermo, in modalità Foto e Pro, è disponibile un pulsante che consente di modificare rapidamente la risoluzione delle foto scattate. Nuovo editor foto : layout migliorato, nuovo menu Strumenti che semplifica la ricerca delle funzioni di modifica. Le opzioni Raddrizza e Prospettiva sono state combinate nel menu Trasforma.

: layout migliorato, nuovo menu Strumenti che semplifica la ricerca delle funzioni di modifica. Le opzioni Raddrizza e Prospettiva sono state combinate nel menu Trasforma. Nuovo Samsung Studio : nuovo Editor video per la creazione dei contenuti multimediali. La funzione Studio ora consente di creare video unendo quelli in galleria, aggiungendo testi, musica e stickers.

: nuovo Editor video per la creazione dei contenuti multimediali. La funzione Studio ora consente di creare video unendo quelli in galleria, aggiungendo testi, musica e stickers. Sicurezza migliorata : nuova dashboard sulla privacy per il controllo dell’autorizzazione consentita per ciascuna app, nuova funzione Blocco automatico che consente di bloccare installazione di app sconosciute, attivare i controlli di sicurezza e bloccare i comandi tramite USB, la nuova dashboard sicurezza consente di monitorare ogni singola app.

: nuova dashboard sulla privacy per il controllo dell’autorizzazione consentita per ciascuna app, nuova funzione Blocco automatico che consente di bloccare installazione di app sconosciute, attivare i controlli di sicurezza e bloccare i comandi tramite USB, la nuova dashboard sicurezza consente di monitorare ogni singola app. Bixby text call : nuova funzionalità di Bixby, che consente di trasferire una chiamata in corso a Bixby text call in qualsiasi momento.

: nuova funzionalità di Bixby, che consente di trasferire una chiamata in corso a Bixby text call in qualsiasi momento. La nuova funzione Scansione Documenti e testo permette di scansionare più facilmente un documento eliminando parti indesiderate.

permette di scansionare più facilmente un documento eliminando parti indesiderate. Samsung Pass: Accessi più sicuri con le passkey per accedere alle applicazioni e ai siti Web supportati. A differenza delle password, la passkey viene memorizzata solo sul dispositivo e non potrà essere divulgata in caso di violazione della sicurezza del sito web. Le passkey proteggono anche dagli attacchi di phishing perché funzionano solo sul sito web o sull’applicazione in cui sono state registrate.

Qui potete consultare il changelog completo dell’aggiornamento.

Novità aggiornamenti Samsung Galaxy S23, S23+, S23 Ultra, S22, S22+, S22 Ultra, S21, S21+ e S21 Ultra

Si aggiornano anche Samsung Galaxy S23, Galaxy S23+, Galaxy S23 Ultra, Galaxy S22, Galaxy S22+, Galaxy S22 Ultra, Galaxy S21, Galaxy S21+ e Galaxy S21 Ultra, che nelle scorse settimane avevano già ricevuto l’update a One UI 6 e Android 14 e sono in attesa di quello con One UI 6.1. Per il momento tutti i flagship in questione si devono accontentare delle patch di sicurezza di gennaio 2024, che vanno a correggere più di 70 vulnerabilità tra CVE comuni al sistema operativo e SVE più specifiche per i dispositivi della casa sud-coreana (maggiori dettagli nel consueto bollettino di sicurezza).

Per la serie Galaxy S23 sono in distribuzione i firmware S91*BXXS3BWL3, mentre per le serie Galaxy S22 e Galaxy S21 sono in rollout le versioni S90*BXXS7DWL3 e G99*BXXS9FWL9. Il download più “pesante” è richiesto per gli ultimi arrivati (circa 400 MB). Non sembra siano state integrate ulteriori novità oltre ai miglioramenti di sicurezza e a qualche generico bugfix e perfezionamento di stabilità.

Per qualcosa in più dovremo aspettare la One UI 6.1, che debutterà con la serie Samsung Galaxy S24 e che raggiungerà gli altri modelli nel giro di qualche settimana. Potrebbe già risultare il prossimo aggiornamento in arrivo sulle serie precedenti.

Come aggiornare Samsung Galaxy S23, S23+, S23 Ultra, S22, S22+, S22 Ultra, S21, S21+, S21 Ultra e Galaxy A14 5G

Per verificare l’arrivo di aggiornamenti via OTA su Samsung Galaxy S23, Galaxy S23+, Galaxy S23 Ultra, Galaxy S22, Galaxy S22+, Galaxy S22 Ultra, Galaxy S21, Galaxy S21+, Galaxy S21 Ultra e Galaxy A14 5G potete andare nelle impostazioni di sistema, seguendo il percorso “Impostazioni > Aggiornamento software > Scarica e installa“. In alternativa potete optare per il collegamento dello smartphone al PC e per l’utilizzo di Smart Switch per il download. Gli aggiornamenti partono solitamente dalle versioni no brand degli smartphone, per cui se siete possessori di un modello brandizzato da un operatore potreste dover attendere qualche giorno.

