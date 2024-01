A Las Vegas si sta tenendo il CES 2024, e approfittando proprio di questa vetrina, Google ha svelato alcune interessanti novità riguardanti i suoi prodotti: la prima è stata anticipata le scorse settimane e vede l’unione tra Nearby Share di Google e Quick Share di Samsung con l’intento di semplificare la condivisione su Android; in più abbiamo novità per la funzione Fast Pair, i dispositivi Chromecast (incluso Chromecast con Google TV) e Google Pixel Tablet. Procediamo con ordine e andiamo a scoprire tutto.

Nearby Share diventa Quick Share per tutti

Il mese scorso ci sono state le prime avvisaglie, con l’apparizione di alcuni indizi che sembravano suggerire un’imminente fusione tra i servizi Nearby Share di Google (o Condivisione nelle vicinanze, in italiano) e Quick Share di Samsung. Entrambi consentono di condividere rapidamente file con altri dispositivi vicini connessi alla stessa rete Wi-Fi (smartphone, ma anche PC).

Ora è arrivata la conferma: Google ha annunciato un rebranding completo della funzionalità, migliorata in collaborazione con Samsung e ora denominata Quick Share. Secondo quanto riportato dalla casa di Mountain View, il rinnovato Quick Share integra il meglio di entrambe le funzioni e risulta utilizzabile in tutto l’ecosistema Android e non solo: la condivisione può avvenire anche con i Chromebook, e Big G è al lavoro per far sì che i produttori di PC integrino l’app Quick Share sui dispositivi Windows.

La dicitura Condivisione nelle vicinanze o Nearby Share verrà presto sostituita da Quick Share dappertutto, e il passaggio di file da un dispositivo all’altro dovrebbe diventare ancora più rapido e semplice. Anche sugli smartphone e sul resto dei dispositivi Samsung Galaxy si dovrebbe notare il cambiamento: al posto di esserci una sorta di “doppione”, con Condivisione nelle vicinanze più in alto e Quick Share più in basso, ci sarà solo quest’ultimo.

A quanto sembra, il cambiamento dovrebbe raggiungere tutti gli utenti nel mese di febbraio 2024, anche se non sono state diffuse date specifiche. Chissà se ne sapremo di più proprio durante il Samsung Unpacked del 17 gennaio, quando saranno presentati ufficialmente i Samsung Galaxy S24.

Fast Pair arriva su Chromecast con Google TV e non solo

Probabilmente conoscerete già Fast Pair, la funzione pensata per risolvere alcuni dei problemi più comuni che si riscontrano utilizzando cuffie e accessori Bluetooth, tra cui quelli relativi al processo di collegamento: consente infatti di eseguire l’associazione in modo particolarmente rapido durante ogni utilizzo.

La funzione è disponibile per gli smartphone Android e i Chromebook, a dal prossimo mese sarà estesa anche a Chromecast con Google TV. L’annuncio arriva direttamente da Google, che ha anche specificato come Fast Pair arriverà su altri dispositivi Google TV più avanti nel corso dell’anno. Dopo aver impostato il device in modalità di accoppiamento, basterà un tocco per connettere cuffie o altoparlanti compatibili.

TikTok, Google Pixel Tablet e altre novità Google Chromecast

Restiamo sui dispositivi Chromecast perché le novità non sono finite. A partire da oggi è possibile trasmettere i contenuti di TikTok dallo smartphone al dispositivo con Chromecast integrato. Presto sarà inoltre possibile trasmettere video del social in diretta.

Più avanti nel corso dell’anno i possessori di dispositivi Google Pixel con connettività UWB potranno effettuare la trasmissione di contenuti da Spotify e YouTube Music direttamente a Google Pixel Tablet quando quest’ultimo si trova nelle vicinanze e collegato al dock. La novità prenderà il nome di “Cast to devices nearby” (presumibilmente “Trasmetti a dispositivi vicini” in italiano) e dovrebbe funzionare in entrambe le direzioni.

Google ha anche annunciato che nel corso del 2024 arriveranno altri dispositivi con Chromecast integrato, tra i quali quelli della nuova gamma di TV LG. I dispositivi LG Hospitality e Healthcare riceveranno il supporto più avanti nel corso dell’anno, consentendo agli utenti di trasmettere contenuti su TV LG persino nelle camere di albergo senza dover accedere alle app sulla TV. Sempre durante quest’anno vedremo Chromecast a bordo di altri prodotti Google TV, come le gamme Hisense ULEX e ULED X, TCL Q Class e QM7. Attualmente ci sono già più di 220 milioni di dispositivi Google TV attivi a livello mensile.

Potrebbe interessarti: Recensione Google Pixel Watch 2: prezzo salato per miglioramenti dovuti