A due settimane esatte dal rilascio della precedente beta 3, quando ormai sono trascorsi oltre due mesi in compagnia del secondo ciclo di sviluppo, Google ha avviato il rilascio della beta 3.1 di Android 14 QPR2 sui Pixel supportati degli utenti registrati al programma beta di Android.

Come spesso ci ha abituati Big G, si tratta a tutti gli effetti di una nuova patch correttiva che va a risolvere tantissimi bug presenti nelle precedenti versioni in anteprima. È l’ennesimo passo in questo che è il secondo ciclo di sviluppo trimestrale di Android 14 che terminerà a marzo con il rilascio della versione stabile di Android 14 QPR2. Scopriamo i dettagli della nuova build, le note di rilascio e come fare per procedere con l’installazione.

Android 14 QPR2: arriva la beta 3.1, un’importante patch correttiva

Come anticipato in apertura, Google ha rilasciato, agli utenti registrati al programma beta di Android, la nuova beta 3.1 di Android 14 QPR2, una patch correttiva utile per risolvere alcune problematiche riscontrate nella precedente beta 3 (potete trovare qua tutte le novità introdotte).

Per la precisione, sono 17 i bug risolti: il colosso di Mountain View procede dunque cercando di sistemare gli ultimi dettagli in quello che sarà il prossimo aggiornamento trimestrale del sistema operativo del robottino verde, atteso a marzo 2024 con tante novità.

A ogni modo, la nuova build distribuita da Big G su tutti i dispositivi compatibili (anche sui Pixel 8) è la AP11.231215.009 (con le patch di sicurezza aggiornate a gennaio 2024, le ultime finora disponibili), e ha un peso di 142 MB su Google Pixel 7 Pro (provenendo dalla precedente beta 3).

Le note di rilascio

Di seguito riportiamo le note di rilascio che accompagnano questa nuova patch correttiva dove, come da prassi, vengono evidenziate le criticità risolte.

Questo aggiornamento secondario ad Android 14 QPR2 Beta 3 include le seguenti correzioni: Risolto un problema che impediva l’apertura di overlay come il Pannello di gioco mentre il dispositivo era in modalità Orizzontale. (Numero 312516206)

Risolto il problema per cui a volte il dispositivo non si sbloccava se era attiva la modalità Display sempre acceso e l’utente cercava di usare l’impronta per sbloccare il dispositivo.

Risolto il problema per cui l’altezza della finestra di dialogo Impostazioni rapide che elenca i dispositivi Bluetooth a volte si espandeva inaspettatamente.

Risolto il problema per cui a volte il motore di ricerca predefinito per il dispositivo veniva impostato sul provider sbagliato dopo aver ripristinato i dati del dispositivo da un backup sul cloud.

Risolto un problema per cui l’area di visualizzazione delle Impostazioni rapide non veniva aggiornata correttamente dopo la modifica delle dimensioni di visualizzazione del sistema nelle impostazioni di accessibilità.

Risolto un problema che a volte causava un peggioramento della qualità audio durante l’esecuzione di chiamate o la registrazione con il microfono.

Risolto un problema che a volte impediva a un utente di modificare le impostazioni della tastiera del dispositivo.

Risolto un problema che causava la mancanza di alcune traduzioni per varie lingue.

Risolto il problema per cui le icone del profilo di lavoro non venivano visualizzate per le app di lavoro quando il profilo di lavoro era in pausa.

Risolto un problema che causava il rendering errato di alcuni mesh.

Risolto il problema per cui a volte le icone venivano ridimensionate in modo errato quando si accedeva alla modalità Picture in picture durante la rotazione del dispositivo.

Risolto il problema per i dispositivi pieghevoli per cui l’Avvio app a volte era vuoto se il dispositivo era bloccato mentre era aperto e poi sbloccato dopo che il dispositivo era stato piegato.

Risolto il problema per i dispositivi pieghevoli per cui, dopo aver piegato o aperto il dispositivo e avviato un paio di app già aperte in modalità schermo diviso, il divisore di app smetteva di rispondere ai controlli touch.

Risolto il problema dei dispositivi pieghevoli per cui lo schermo a volte sfarfallava durante l’apertura del dispositivo.

Risolto il problema relativo ai tablet che, a volte, causava la visualizzazione di una schermata grigia che lampeggiava brevemente durante la chiusura di alcune attività sullo schermo.

Risolto il problema relativo ai tablet per cui i touch target per le icone della barra delle applicazioni e i pulsanti di navigazione erano più piccoli del solito.

Sono stati risolti diversi problemi che incidevano su stabilità, prestazioni, connettività, fotocamera e accessibilità del sistema. Inoltre, in base ai nostri test, potresti riscontrare i seguenti problemi quando utilizzi Android 14 QPR2 beta 3.1. Questi problemi sono già noti, pertanto non è necessario inviare ulteriori segnalazioni per problemi simili: Un problema di arresto anomalo nativo in /system/bin/surfaceflinger a volte causa il riavvio imprevisto dei dispositivi.

a volte causa il riavvio imprevisto dei dispositivi. A volte un problema di connettività del sistema causa la mancata connessione delle chiamate in uscita e in entrata.

Per i dispositivi pieghevoli o tablet, la barra di navigazione dell’interfaccia utente che consente a un utente di accedere alla barra delle app dopo aver avviato un’app a volte risulta troppo scura o troppo chiara (a seconda del tema del sistema), rendendo difficile da vedere e interagire.

A volte un problema con l’interfaccia utente di sistema causa la visualizzazione delle icone delle app nelle posizioni errate dopo la configurazione del dispositivo. A tutti i dispositivi idonei registrati al programma Android Beta per Pixel verrà offerto un aggiornamento over-the-air (OTA) alla versione beta 3.1.

Come installare la beta 3.1 di Android 14 QPR2



Alla pari di qualsiasi altra versione in anteprima, anche la nuova beta 3.1 di Android 14 QPR2 può essere installata registrando al programma Android Beta uno degli smartphone e tablet compatibili:

I già iscritti al programma Android Beta che eseguono la precedente beta 3 di Android 14 QPR2, riceveranno la nuova beta 3.1, la quinta di questo ciclo di sviluppo, come se fosse un normalissimo aggiornamento tramite OTA, installabile attraverso il percorso “Impostazioni > Sistema > Aggiornamento di sistema”.

Qualora invece vogliate ricevere le versioni in anteprima del secondo ciclo di sviluppo intermedio di Android 14 ma finora non avete partecipato al programma beta, vi basterà raggiungere la pagina dedicata al programma Android Beta (raggiungibile tramite questo link), raggiungere la sezione “I tuoi dispositivi idonei”, cliccare su “Registra” e accettare termini e condizioni per partecipare al programma.

A questo punto, lo smartphone registrato riceverà l’ultima versione in anteprima disponibile di Android 14 QPR2 come se fosse un normalissimo aggiornamento tramite OTA (da scaricare e installare con la stessa procedura descritta poco sopra).

Ai seguenti link potrete trovare invece le factory images (qui) e i file OTA (qui) per tutti i dispositivi, utili per procedere eventualmente con l’installazione manuale.

