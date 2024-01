Giornata ricca di aggiornamenti quella di oggi, soprattutto per i possessori di dispositivi Samsung, OnePlus e Google. La casa sud-coreana sta aggiornando in queste ore Samsung Galaxy Z Fold5, Galaxy Z Flip5, Galaxy S22, Galaxy S22+, Galaxy S22 Ultra, Galaxy Note 20, Galaxy Note 20 Ultra, Galaxy S23 FE, Galaxy S21 FE e Galaxy A52 5G, ma accolgono novità anche OnePlus 10 Pro, Google Pixel Watch e Pixel Watch 2. Andiamo a scoprire insieme tutte le novità in arrivo.

Novità aggiornamenti Samsung Galaxy Z Fold5 e Galaxy Z Flip5

Partiamo da Samsung Galaxy Z Fold5 e Galaxy Z Flip5, che stanno ricevendo in Italia un nuovo aggiornamento software che comprende le patch di sicurezza di gennaio 2024. I firmware in distribuzione sono rispettivamente F946BXXS1BWL7 e F731BXXS1BWL7 e richiedono un download poco sotto i 400 MB. Nonostante quest’ultimo dato possa portare a pensare ad altri cambiamenti rilevanti, non sembrano essere state incluse ulteriori novità, se non qualche bugfix o miglioramento generico di stabilità.

Come abbiamo visto con il più recente bollettino di sicurezza diffuso dal produttore, le patch di gennaio portano la correzione a più di 70 vulnerabilità CVE del sistema operativo, una delle quali di livello critico, e ad alcune vulnerabilità specifiche per la One UI (SVE). Naturalmente si rimane alla One UI 6: per le novità della One UI 6.1 dovremo aspettare le prossime settimane e il lancio dei Samsung Galaxy S24. A quanto sembra, i pieghevoli saranno tra i primi a ricevere alcune delle novità legate all’intelligenza artificiale insieme alla gamma Galaxy S23.

Novità aggiornamenti Samsung Galaxy S22, S22+, S22 Ultra, Note 20 e Note 20 Ultra

Prosegue il rollout delle patch di sicurezza di gennaio 2024 per Samsung Galaxy S22, Galaxy S22+ e Galaxy S22 Ultra. Dopo l’apparizione di qualche giorno fa, l’aggiornamento si fa vedere negli Stati Uniti con i firmware S90*USQS4DWLG, ma non dovrebbe volerci troppo per l’arrivo in Europa e nel nostro Paese.

Aggiornamento simile per Samsung Galaxy Note 20 e Galaxy Note 20 Ultra: sono in arrivo le patch di sicurezza di gennaio 2024 con i firmware N98*FXXS9HXA1, N981USQS6HWL5 e N981U1UES6HWL5. Per il momento la distribuzione riguarda solo alcuni Paesi, tra cui Svizzera, Argentina, Colombia e Stati Uniti.

In tutti i casi non sembrano essere state integrate ulteriori novità rilevanti: come specificato più su, le correzioni vanno a risolvere più di 70 vulnerabilità tra CVE, comuni al sistema operativo, ed SVE (più specifiche per i prodotti Samsung). La serie Galaxy S22 dispone della One UI 6 basata su Android 14 e dovrebbe ricevere nelle prossime settimane la One UI 6.1, mentre la serie Galaxy Note 20 è rimasta ad Android 13 e da lì non si muoverà.

Novità aggiornamenti Samsung Galaxy S23 FE, S21 FE e Galaxy A52 5G

Samsung prosegue con gli aggiornamenti coinvolgendo Galaxy S23 FE, Galaxy S21 FE e Galaxy A52 5G. Il più recente esponente della gamma Fan Edition di Samsung sta ricevendo negli Stati Uniti il firmware S711USQS1BWL6 con le patch di sicurezza di gennaio 2024. La distribuzione si allargherà agli altri Paesi, Italia compresa, nel giro di qualche giorno.

Galaxy S21 FE sta accogliendo in alcuni Paesi europei il firmware G990BXXS6FWL5, mentre Galaxy A52 5G sta ricevendo la versione A526USQSCFWL4 negli Stati Uniti. Le novità sono comuni: si tratta delle patch di sicurezza di gennaio 2024.

Nessuna sorpresa tra le funzionalità: oltre alle correzioni alle vulnerabilità già citate più su, sono stati integrati soltanto migliorie generali alla stabilità e qualche bugfix. Non sappiamo se con l’update sia stato introdotto anche il fix per il problema riguardante la funzione di protezione contro il burn-in.

Novità aggiornamento OnePlus 10 Pro

Cambiamo marchio perché si sta aggiornando in queste ore anche OnePlus 10 Pro. In distribuzione a partire dall’India c’è la OxygenOS 14.0.0.300 con le patch di sicurezza di dicembre 2023 e altre novità: secondo quanto riportato dalla casa cinese abbiamo miglioramenti di stabilità e performance, miglioramenti nella durata della batteria in specifici scenari, la soluzione a un problema di crash di alcune app, la rimozione della funzionalità di streaming in background nella Smart Sidebar, la soluzione a un problema di schermo bianco con lo store dei temi e la soluzione a un problema con la funzione gomma all’interno dell’editing fotografico.

Come sempre, la distribuzione via OTA avviene in modo graduale: potrebbe volerci qualche giorno prima di vedere il nuovo aggiornamento sul vostro OnePlus 10 Pro.

Novità aggiornamenti Google Pixel Watch e Pixel Watch 2

Chiudiamo questa carrellata di aggiornamenti con Google Pixel Watch e Pixel Watch 2, che stanno ricevendo le patch di sicurezza di gennaio 2024 a distanza di qualche giorno dalla gamma di smartphone Pixel. La build in rollout è la TWD9.240105.004.A1 e non sembra includere ulteriori novità. Naturalmente si rimane a Wear OS 4.

Dopo il salto del mese di novembre 2023, sembra che la casa di Mountain View sia tornata a distribuire i consueti aggiornamenti mensili per tutti i suoi smartwatch. Circa un mese fa era infatti toccato alle patch di dicembre, ma quelle di novembre erano arrivate solo per i Pixel Watch 2 LTE.

Come aggiornare Samsung Galaxy Z Fold5, Z Flip5, S22, S22+, S22 Ultra, Note 20, Note 20 Ultra, S23 FE, S21 FE, A52 5G, OnePlus 10 Pro, Google Pixel Watch e Pixel Watch 2

Per verificare l’arrivo di nuovi aggiornamenti su Samsung Galaxy Z Fold5, Galaxy Z Flip5, Galaxy S22, Galaxy S22+, Galaxy S22 Ultra, Galaxy Note 20, Galaxy Note 20 Ultra, Galaxy S23 FE, Galaxy S21 FE e Galaxy A52 5G potete fare un salto nelle impostazioni di sistema, seguendo il percorso “Impostazioni > Aggiornamento software > Scarica e installa“. In alternativa potete provare a collegare gli smartphone al PC e a scaricare l’aggiornamento tramite Smart Switch.

Per controllare la disponibilità di un aggiornamento su OnePlus 10 Pro potete andare in “Impostazioni > Sistema > Aggiornamento software“. Per quanto riguarda Google Pixel Watch e Pixel Watch 2, nel caso in cui il sistema non vi abbia avvisato potete verificare manualmente attraverso la voce dedicata agli aggiornamenti di sistema, presente nelle impostazioni.

