In questi ultimi giorni si è parlato molto delle funzionalità basate sull’intelligenza artificiale che Samsung lancerà in occasione della presentazione ufficiale della serie Samsung Galaxy S24, in programma per la prossima settimana.

Tali funzionalità saranno integrate in One UI 6.1, la nuova versione dell’interfaccia personalizzata del colosso coreano e, quantomeno in parte, non rimarranno esclusive dei nuovi smartphone dell’azienda e sbarcheranno anche su quelli precedenti.

Quali Samsung Galaxy riceveranno le nuove funzionalità IA

In vista dell’evento di presentazione dei prossimi prodotti di punta dell’azienda, il team di Samsung ci ha tenuto a mettere in risalto le nuove funzionalità IA studiate dagli sviluppatori con l’obiettivo di garantire agli utenti un’esperienza ancora più accattivante e moderna e, stando alle indiscrezioni che si sono susseguite sino a questo momento, tra di esse non dovrebbero mancare la possibilità di effettuare traduzioni dal vivo e la possibilità di apportare modifiche mai viste sino ad ora alle fotografie, incluse la rimozione di elementi o l’aggiunta di dettagli che non esistono nella foto.

Al momento non è chiaro se tutte le nuove funzionalità basate sull’intelligenza artificiale della serie Samsung Galaxy S24 arriveranno anche sui precedenti modelli, in quanto questi smartphone possono contare su dei processori (Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 e Samsung Exynos 2400) che fanno proprio del supporto IA uno dei loro punti di forza.

Nelle ultime ore si sono fatte più insistenti le indiscrezioni secondo cui Samsung avrebbe in programma di portare solo alcune funzionalità IA sui dispositivi precedenti e tra i device inclusi (quantomeno allo stato attuale) vi sarevbero soltanto la serie Samsung Galaxy S23, Galaxy Z Fold5 e Galaxy Z Flip5. Ciò, ad ogni modo, non significa che tali funzionalità non possano finire per arrivare in futuro anche su altri device.

L’aggiornamento a One UI 6.1 dovrebbe essere rilasciato nel corso del primo trimestre di quest’anno ma la prossima settimana dovremmo saperne di più.

Potrebbe interessarti anche: la serie Samsung Galaxy S24 sarà presentata il 17 gennaio