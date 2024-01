Iniziamo la settimana con nuovi aggiornamenti software per alcuni smartphone Android marchiati Samsung e Sony: per quanto riguarda il produttore sud-coreano abbiamo nuove patch di sicurezza per Samsung Galaxy S22, Galaxy S22+, Galaxy S22 Ultra e Galaxy A32 5G, mentre su Sony Xperia 5 V fa capolino Android 14. Andiamo a scoprire insieme tutte le novità in distribuzione in queste ore.

Novità aggiornamento Samsung Galaxy S22, Galaxy S22+ e Galaxy S22 Ultra

Partiamo da Samsung Galaxy S22, Galaxy S22+ e Galaxy S22 Ultra, che si aggiungono agli smartphone con le patch di sicurezza di gennaio 2024. In queste ore è in distribuzione un nuovo aggiornamento a partire da alcuni Paesi del Nord America, con i firmware S901EXXS7DWL8, S906EXXS7DWL8 e S908EXXS7DWL8. Porta con sé le più recenti correzioni: come abbiamo visto nel consueto bollettino pubblicato da Samsung, le ultime patch vanno a correggere più di 70 vulnerabilità CVE del sistema operativo, una delle quali di livello critico, e alcune vulnerabilità specifiche per la One UI (SVE).

Non sono state integrate ulteriori novità rilevanti, ma solo qualche bugfix e miglioramento generale di stabilità . Per cambiamenti più consistenti dovremo aspettare l’uscita della One UI 6.1, che debutterà tra pochi giorni sui Samsung Galaxy S24 (l’evento Unpacked è ufficialmente fissato per il 17 gennaio 2024). Vista la partenza dal Nord America, potrebbe volerci ancora qualche giorno per vedere l’aggiornamento sul vostro smartphone italiano.

Novità aggiornamento Samsung Galaxy A32 5G

Aggiornamento di sicurezza anche per Samsung Galaxy A32 5G, ma in questo caso parliamo delle patch di sicurezza di dicembre 2023. Come mostrato nel bollettino di sicurezza del mese scorso, queste ultime portano la correzione a più di 70 vulnerabilità tra CVE (comuni al sistema operativo) e SVE specifiche per il sistema Samsung. Non sembrano essere state integrate ulteriori novità . Il firmware A326BXXS9CWK9 è in rollout a partire da alcuni Paesi del Sud America, come Brasile e Colombia.

Niente da fare per quanto concerne Android 14 e One UI 6, a meno di sorprese: lo smartphone è uscito con Android 11 e ha già ricevuto le due versioni promesse (Android 12 e Android 13).

Novità aggiornamento Android 14 per Sony Xperia 5 V

L’aggiornamento più pesante lo sta ricevendo Sony Xperia 5 V, uno smartphone lanciato a settembre che abbiamo avuto modo di apprezzare nella nostra recensione. Lo scorso novembre è stato il turno del fratello Sony Xperia 1 V, ma ora tocca al modello più compatto. L’annuncio viene fatto direttamente dall’account ufficiale Sony Xperia su Instagram.

L’update è ovviamente ricco di novità : oltre alle “solite” novità introdotte da Google con la più recente versione del robottino, abbiamo la possibilità di sfruttare il flash LED o il lampeggiamento dello schermo (con tanto di personalizzazione dei colori) per le notifiche e gli allarmi, e anche l’accesso alla funzione Nearby Share per la condivisione senza fili di file con i PC Windows.

Come sempre, l’aggiornamento è stato rilasciato in modo graduale, quindi potrebbe volerci qualche giorno prima di vederlo sul vostro smartphone.

Come aggiornare Samsung Galaxy S22, Galaxy S22+, Galaxy S22 Ultra, Galaxy A32 5G e Sony Xperia 5 V

Per verificare la presenza di aggiornamenti su Samsung Galaxy S22, Galaxy S22+, Galaxy S22 Ultra e Galaxy A32 5G potete fare un salto nelle impostazioni di sistema, seguendo il percorso “Impostazioni > Aggiornamento software > Scarica e installa“. Potete eventualmente affidarvi a Smart Switch collegando lo smartphone al PC. Per controllare l’arrivo di update su Sony Xperia 5 V potete invece andare in “Impostazioni > Sistema > Aggiornamento di sistema“. In caso di esito negativo, potete attendere qualche ora per poi riprovare. Con i modelli brandizzati dagli operatori potrebbe essere necessaria un po’ più di pazienza.

