Chi acquista uno dei dispositivi della gamma Google Pixel spesso non lo fa soltanto per la parte hardware ma anche (e soprattutto) per il supporto software che il colosso di Mountain View è in grado di garantire agli utenti e che si traduce in funzionalità esclusive e aggiornamenti frequenti.

Ciò ovviamente riguarda anche Google Pixel Watch e Pixel Watch 2, per i quali nelle scorse ore è stato dato il via al rilascio dell’aggiornamento che porta con sé le patch di sicurezza di dicembre.

I due Google Pixel Watch si aggiornano

Stando a quanto è stato reso noto dal colosso di Mountain View, in seguito all’aggiornamento la versione software è la TWD9.231205.001 per entrambe le generazioni di Google Pixel Watch.

Sulla base di quanto è possibile apprendere dal changelog ufficiale, tra le novità vi è il miglioramento del funzionamento di Il tuo telefono Pixel con la prima generazione di Google Pixel Watch, con la possibilità di sincronizzare le modalità Non disturbare e Riposo da un dispositivo all’altro.

Per quanto riguarda Google Pixel Watch 2, con tale update viene implementata la risoluzione di un bug riscontrato da tanti utenti e relativo alla visualizzazione costante di un’immagine.

Tra le altre novità vi sono le risoluzioni di alcuni bug riscontrati nelle precedenti release.

Il team di Google sfrutta l’occasione per ricordare che di recente sono state lanciate nuove app e funzionalità per Pixel Watch, tra cui Call Screen, nuovi quadranti e complicazioni per Pixel Watch di prima generazione.

Il colosso di Mountain View precisa che il via al rilascio dell’aggiornamento è già stato dato ma potrebbe essere necessario avere pazienza ancora per alcuni giorni prima che la nuova versione software raggiunga effettivamente tutti i modelli.

Le nuove immagini OTA sono disponibili sul sito ufficiale.

