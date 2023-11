Diversi aggiornamenti sono in distribuzione in queste ore per gli smartphone Android, in particolare per prodotti Samsung e OnePlus. Sono in arrivo novità per Samsung Galaxy A52s 5G, Galaxy Xcover 5, OnePlus 11, OnePlus Open, OnePlus 9, OnePlus 9 Pro e OnePlus 9RT. In più abbiamo cambiamenti nell’app Expert RAW di Samsung e una questione curiosa riguardante la serie Samsung Galaxy S22. Procediamo con ordine e scopriamo tutto.

Novità aggiornamenti Samsung Galaxy A52s 5G, Galaxy Xcover 5 e Galaxy S22

Partiamo da Samsung, che sta aggiornando in queste ore alcuni dei suoi smartphone Android. Samsung Galaxy A52s 5G sta accogliendo anche in Italia un update con le patch di sicurezza di novembre 2023: si tratta del firmware A528BXXS5EWK1, che non sembra integrare ulteriori novità rilevanti. Aggiornamento simile per Samsung Galaxy Xcover 5: lo smartphone rugged sta accogliendo le patch di sicurezza di novembre 2023 a partire da alcuni Paesi dell’America Latina, con il firmware G525FXXS9CWJ4. Anche qui non dovrebbero essere stati integrati ulteriori cambiamenti.

Entrambi gli smartphone possono dunque contare sulla correzione a più di 60 vulnerabilità, come descritto nel dettaglio da Samsung con il suo consueto bollettino diffuso nei giorni scorsi. Per novità più consistenti dovremo attendere la One UI 6 con Android 14, attualmente in fase beta su Galaxy A52s 5G e in arrivo per entrambi.

“Curioso” quanto sta invece accadendo con Samsung Galaxy S22, Galaxy S22+ e Galaxy S22 Ultra. Ieri vi abbiamo segnalato l’avvio in Europa della distribuzione di One UI 6 stabile e Android 14 a partire dagli utenti che hanno aderito al programma beta. Ebbene, a quanto pare negli Stati Uniti è in rollout un nuovo update, ma niente major release: gli utenti a stelle e strisce dovranno attendere ancora un po’ perché stanno arrivando solo le patch di sicurezza di novembre 2023 con il firmware CWK1.

Secondo quanto riferito da Samsung Italia, l’aggiornamento “pesante” arriverà per tutti a partire da lunedì 20 novembre 2023, perlomeno per quelli con SoC Exynos. L’attesa è praticamente finita.

Novità aggiornamento Android 14 per OnePlus 11

Restiamo a parlare di Android 14 perché l’aggiornamento è partito per OnePlus 11. Si inizia come spesso capita dall’India, ma nel giro di qualche giorno dovrebbe raggiungere gli utenti sparsi per il mondo. In arrivo OxygenOS 14 in versione stabile con la versione CPH2447_14.0.0.201(EX01): esattamente come con Samsung, per ora il rollout è stato avviato per chi ha già partecipato al programma beta (chiuso o aperto).

Questo il changelog diffuso dalla casa cinese, anche se le novità sotto al cofano sono molte di più:

Pantanal Service • Adds Fluid Cloud, a way of interaction with morphing forms that allows you to view up-to-date information at a glance. • Adds cross-device support for Fluid Cloud. Now you can check the connection status of devices on your account at a glance. Smart efficiency • Adds File Dock, where you can drag and drop to transfer content between apps and devices. • Adds Content Extraction, a feature that can recognize and extract text and images from the screen with one tap. • Adds Smart Cutout, a feature that can separate multiple subjects in a photo from the background for copying or sharing. Cross-device connectivity • Improves Shelf by adding more widget recommendations. Security and privacy • Improves photo and video-related permission management for safer access by apps. Performance optimization • Improves system stability, the launch speed of apps, and the smoothness of animations. Aquamorphic Design • Upgrades Aquamorphic Design with a natural, gentle, and clearer color style for a more comfortable color experience. • Adds Aquamorphic-themed ringtones and revamps the system notification sounds. • Improves system animations by making them even smoother. User Care • Adds a carbon tracking AOD that visualizes the carbon emissions you avoid by walking instead of driving.

Come abbiamo visto durante l’annuncio di lancio della ColorOS 14, sorella di OxygenOS 14, con la nuova release viene integrato anche Microsoft Phone Link per migliorare la produttività con altri dispositivi. Grazie a quest’ultimo, lo smartphone può integrarsi con i PC Windows per chiamate, messaggi, foto e non solo.

Novità aggiornamenti OnePlus Open, OnePlus 9, 9 Pro e 9RT

In arrivo un nuovo aggiornamento per OnePlus Open, il primo smartphone pieghevole della casa cinese. L’update alla versione 13.2.0.116 è in distribuzione, ma è ancora basato su OxygenOS 13 e Android 13. Richiede un download di circa 300 MB e porta alcune novità interessanti: in aggiunta ai soliti perfezionamenti di stabilità, troviamo miglioramenti per il comparto fotografico con l’integrazione di una maggiore precisione nei colori e toni migliorati, anche nella modalità Pro; il changelog parla anche di un aumento nella chiarezza delle foto scattate con teleobiettivo, dell’aggiunta del supporto eSIM e della soluzione di un problema con la Gomma nelle foto.

Si aggiornano anche OnePlus 9, OnePlus 9 Pro e OnePlus 9RT, ma stavolta parliamo di OxygenOS 14 Open Beta 1. I tre smartphone entrano dunque a far parte del programma di test aperto (la Closed Beta per la serie OnePlus 9 era partita il mese scorso), che risulta comunque limitato a 5000 partecipanti per ciascun modello. Questo il changelog diffuso dalla casa cinese:

Migliorato il servizio cloud di Google Foto

migliorata la gestione dei permessi per foto e video per un accesso più sicuro da parte delle app

Migliorata la stabilità generale del sistema, la velocità di avvio delle app e la fluidità delle animazioni

Aggiornato il design Aquamorphic con uno stile di colore naturale, delicato e più chiaro per un’esperienza più confortevole

Aggiunte suonerie a tema Aquamorphic e rinnovati i suoni di notifica del sistema

Aggiunta una schermata Always On Display per il monitoraggio delle emissioni di carbonio evitate con gli spostamenti a piedi

Per i dettagli sul programma beta e l’eventuale iscrizione alle Open Beta per OnePlus 9, OnePlus 9 Pro e OnePlus 9RT potete fare riferimento al forum ufficiale del produttore.

Novità Expert RAW

Chiudiamo con una novità arrivata con il più recente aggiornamento di Expert RAW. Per chi non sapesse di cosa stiamo parlando, quest’ultima è un’app sviluppata direttamente da Samsung per i suoi Galaxy di fascia più alta: fornisce il controllo manuale su alcuni parametri di scatto, consente di salvare le immagini in formato RAW ad alta qualità, offre una gamma dinamica più ampia e funzionalità aggiuntive, come ad esempio l’astrofotografia.

La nuova versione in arrivo in queste ore aggiunge la funzione “Filtro a densità neutra (ND)“, disponibile nel menu Lab Expert RAW accanto a “Esposizione multipla” e “Astrofoto”. Una volta attivata, consente di regolare l’intensità dell’effetto, come potete vedere qui sotto. A cosa serve? Applica un filtro che riduce la luce che entra nell’obiettivo, che può risultare particolarmente utile per foto a lunga esposizione in pieno giorno o altre condizioni particolarmente luminose.

L’aggiornamento di Expert RAW è disponibile tramite il Galaxy Store per gli smartphone Samsung Galaxy compatibili: per verificare l’arrivo di update, basta aprire quest’ultimo e selezionare “Menu > Aggiornamenti“.

Come aggiornare Samsung Galaxy A52s 5G, Galaxy Xcover 5, Galaxy S22, OnePlus 11, OnePlus Open, OnePlus 9, 9 Pro e 9RT

Per controllare l’arrivo di aggiornamenti via OTA su Samsung Galaxy A52s 5G, Galaxy Xcover 5 e la serie Galaxy S22 potete recarvi nelle impostazioni di sistema seguendo il percorso “Impostazioni > Aggiornamento software > Scarica e installa“. Su OnePlus 11 e OnePlus Open potete invece andare in “Impostazioni > Sistema > Aggiornamento software“, mentre per accogliere le novità sopra descritte su OnePlus 9, 9 Pro e 9RT dovete prima aderire al programma beta seguendo quanto indicato sul forum ufficiale OnePlus.

