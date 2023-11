Samsung Italia ha dichiarato qualche ora fa che il rollout della One UI 6 stabile sarebbe partito per la serie Galaxy S22 soltanto il 20 novembre 2023, ma a quanto pare alcuni utenti hanno già iniziato a riceverla. Stanno infatti giungendo segnalazioni da parte di alcuni possessori di Samsung Galaxy S22, Galaxy S22+ e Galaxy S22 Ultra, ma per il momento sembra che riguardino solo coloro che si erano iscritti al programma beta.

Novità aggiornamento Android 14 e One UI 6 per Samsung Galaxy S22, S22+ e S22 Ultra

Samsung è partita con il rilascio della One UI 6 basata su Android 14 per la serie Galaxy S22: come segnalato da SamMobile si comincia con gli utenti che hanno aderito in queste settimane al programma beta, e nei prossimi giorni l’aggiornamento sarà distribuito a tutti. Il firmware in rollout è il S90*BXXU6DWK4 e non richiede un download particolarmente pesante (quasi 300 MB): questo proprio perché è per ora proposto soltanto a chi aveva già Android 14 e One UI 6 a bordo. Ci aspettiamo numeri più importanti nei prossimi giorni.

La nuova release resta ovviamente alle patch di sicurezza di novembre 2023, e per i beta tester non dovrebbe portare generose novità. Probabilmente sono stati solo risolti i principali bug scovati con le ultime release del programma di test. Naturalmente per chi passerà da Android 13 e One UI 5.1 ad Android 14 e One UI 6 le novità saranno decisamente più consistenti. Tra queste possiamo citare:

Layout del telefono rinnovato : nuovo pannello di controllo, nuovi widget (nuovi widget della fotocamera e degli album, widget meteo), font rinnovato, nuove emoji, possibilità di creare nuovi sticker direttamente integrati nella tastiera.

: nuovo pannello di controllo, nuovi widget (nuovi widget della fotocamera e degli album, widget meteo), font rinnovato, nuove emoji, possibilità di creare nuovi sticker direttamente integrati nella tastiera. Fotocamera : il layout generale dell’applicazione Camera è stato semplificato. I pulsanti delle impostazioni rapide nella schermata di anteprima sono stati ridisegnati per facilitarne la comprensione. Ora, nel menu di impostazioni rapide, nella parte superiore dello schermo, in modalità Foto e Pro, è disponibile un pulsante che consente di modificare rapidamente la risoluzione delle foto scattate.

: il layout generale dell’applicazione Camera è stato semplificato. I pulsanti delle impostazioni rapide nella schermata di anteprima sono stati ridisegnati per facilitarne la comprensione. Ora, nel menu di impostazioni rapide, nella parte superiore dello schermo, in modalità Foto e Pro, è disponibile un pulsante che consente di modificare rapidamente la risoluzione delle foto scattate. Nuovo editor foto : layout migliorato, nuovo menu Strumenti che semplifica la ricerca delle funzioni di modifica. Le opzioni Raddrizza e Prospettiva sono state combinate nel menu Trasforma.

: layout migliorato, nuovo menu Strumenti che semplifica la ricerca delle funzioni di modifica. Le opzioni Raddrizza e Prospettiva sono state combinate nel menu Trasforma. Nuovo Samsung Studio : nuovo Editor video per la creazione dei contenuti multimediali. La funzione Studio ora consente di creare video unendo quelli in galleria, aggiungendo testi, musica e stickers.

: nuovo Editor video per la creazione dei contenuti multimediali. La funzione Studio ora consente di creare video unendo quelli in galleria, aggiungendo testi, musica e stickers. Sicurezza migliorata : nuova dashboard sulla privacy per il controllo dell’autorizzazione consentita per ciascuna app, nuova funzione Blocco automatico che consente di bloccare installazione di app sconosciute, attivare i controlli di sicurezza e bloccare i comandi tramite USB, la nuova dashboard sicurezza consente di monitorare ogni singola app.

: nuova dashboard sulla privacy per il controllo dell’autorizzazione consentita per ciascuna app, nuova funzione Blocco automatico che consente di bloccare installazione di app sconosciute, attivare i controlli di sicurezza e bloccare i comandi tramite USB, la nuova dashboard sicurezza consente di monitorare ogni singola app. Bixby text call : nuova funzionalità di Bixby per trasferire una chiamata in corso a Bixby text call in qualsiasi momento.

: nuova funzionalità di Bixby per trasferire una chiamata in corso a Bixby text call in qualsiasi momento. La nuova funzione Scansione Documenti e testo permette di scansionare più facilmente un documento eliminando parti indesiderate.

permette di scansionare più facilmente un documento eliminando parti indesiderate. Samsung Pass: Accessi più sicuri con le passkey per accedere alle applicazioni e ai siti Web supportati. A differenza delle password, la passkey viene memorizzata solo sul dispositivo e non potrà essere divulgata in caso di violazione della sicurezza del sito web. Le passkey proteggono anche dagli attacchi di phishing perché funzionano solo sul sito web o sull’applicazione in cui sono state registrate

Non è da escludere che nelle prossime ore il rilascio della One UI 6 stabile possa iniziare a coinvolgere altri modelli, tra cui proprio Galaxy A34 5G e Galaxy A54 5G (citati dal produttore sud-coreano tra i primi della lista).

Come aggiornare Samsung Galaxy S22, Galaxy S22+ e Galaxy S22 Ultra

Per verificare l’arrivo di un nuovo aggiornamento via OTA sul vostro Samsung Galaxy S22, Galaxy S22+ o Galaxy S22 Ultra (in questo caso la One UI 6), potete recarvi nelle impostazioni di sistema seguendo il percorso “Impostazioni > Aggiornamento software > Scarica e installa“. Per ora non vi consigliamo di “consumare” i polpastrelli però, perché, come detto, a quanto pare la nuova versione stabile è stata rilasciata solamente agli utenti che hanno fatto parte del programma beta. Visto che comunque non siamo distanti dal 20 novembre 2023 (data fornita direttamente da Samsung per l’Italia), un tentativo in questi giorni potreste farlo. Fateci sapere se siete riusciti ad aggiornare.

