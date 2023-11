OPPO annuncia oggi il lancio ufficiale di ColorOS 14 in versione globale, che porta miglioramenti per l’Aquamorphic design, nuove funzioni smart basate sull’intelligenza artificiale e passi avanti sotto tanti punti di vista. Vediamo quali novità sono integrate nella nuova release basata su Android 14 e le prime indicazioni sull’uscita.

OPPO annuncia ColorOS 14 e rinnova l’Aquamorphic design

La nuova versione arriva in occasione del 10° anniversario di OPPO ColorOS e viene presentata quest’oggi nella Global Version. ColorOS 14 è tra i primi sistemi operativi basati su Android 14 e introduce un Aquamorphic design ottimizzato, funzioni smart basate sull’IA per una maggiore efficienza, una tecnologia aggiornata sviluppata per passi avanti in termini di fluidità e strumenti di facile e immediato utilizzo per quanto concerne sicurezza e protezione della privacy.

Come dichiarato dalla casa cinese, dal lancio nel 2013 ColorOS è cresciuta tantissimo, arrivando oggi a contare su più di 600 milioni di utenti attivi mensili a livello globale. Lo scorso anno, con ColorOS 13, OPPO ha svelato il nuovo design Aquamorphic per una connessione più armoniosa tra uomo e tecnologia, e con la nuova release tutto questo è stato perfezionato con nuovi effetti sonori, sistemi di colore, interazioni, maggiore intuitività e non solo. A giocare un ruolo fondamentale è il suono: il produttore ha collaborato con accademie professionali e con i migliori team di sound design a livello mondiale per studiare le preferenze audio degli utenti e offrire nuovi effetti sonori nella sua ColorOS 14. Sono stati integrati dieci set di suonerie a tema per chiamate, sveglie e notifiche, oltre a sette nuovi design sonori dell’UI per offrire un’esperienza audio armoniosa.

Il sistema di colorazione aggiornato è in grado di adattarsi in modo intelligente allo stato dello smartphone, all’ora e ai contenuti sullo schermo. ColorOS 14 può abbinare in modo intelligente i colori al contesto con un sistema dinamico che rende la ricezione e la comprensione delle informazioni più efficace e intuitiva, mantenendo al contempo un’esperienza coinvolgente e confortevole. Il design Aqua Dynamics permette agli utenti di interagire più intuitivamente: integra forme di interazione più comuni in bolle, capsule e pannelli che si espandono dalla barra di stato per offrire informazioni in modo fluido, fondendosi con il resto in modo più naturale.

Ci sono poi novità per il pluripremiato Always-On Display chiamato Homeland, che raffigura immagini di animali selvatici in natura. La nuova ColorOS migliora la funzione con un nuovo GO Green Always-On Display per sensibilizzare l’utenza riguardo i cambiamenti climatici e la protezione dell’ambiente: si allinea al credo di OPPO in “Technology for Mankind, Kindness for the World“, comprendendo tre serie di pagine Environment Vision; ognuna di queste include cinque animazioni legate all’ambiente che possono cambiare in base al numero dei passi degli utenti e che mostrano le eventuali riduzioni di anidride carbonica ottenute camminando invece di usare mezzi di trasporto.

Intelligenza artificiale e Trinity Engine

L’intelligenza artificiale ha già svolto un ruolo fondamentale nell’aumentare l’efficienza, ma con ColorOS 14 viene fatto un passo in più. Il nuovo sistema è dotato di una serie di funzioni alimentate dall’IA per aiutare gli utenti nelle loro attività quotidiane:

Smart Touch con AI permette di selezionare contenuti (come testo, immagini e video) dal sistema e da app di terze parti e di raccoglierli nel File Dock, o persino di unirli in un’unica nota con semplici gesti;

permette di selezionare contenuti (come testo, immagini e video) dal sistema e da app di terze parti e di raccoglierli nel File Dock, o persino di unirli in un’unica nota con semplici gesti; il nuovo File Dock sulla Smart Sidebar permette di condividere più facilmente i contenuti tra le varie app attraverso lo split-screen, le finestre fluttuanti o il Dock stesso. È possibile archiviare i contenuti automaticamente nel File Dock e sincronizzarli su diversi dispositivi per aumentare la produttività;

sulla Smart Sidebar permette di condividere più facilmente i contenuti tra le varie app attraverso lo split-screen, le finestre fluttuanti o il Dock stesso. È possibile archiviare i contenuti automaticamente nel File Dock e sincronizzarli su diversi dispositivi per aumentare la produttività; Smart Image Matting consente di ritagliare più soggetti (come persone, ma anche animali) da una singola immagine o da un video messo in pausa; i ritagli possono poi essere modificati in File Pocket, File Dock e in modalità split-screen, oppure condivisi o utilizzati per personalizzare gli sfondi.

Per quanto riguarda le prestazioni, ColorOS 14 accoglie un rinnovato Trinity Engine che migliora fluidità e stabilità attraverso la gestione più efficiente di risorse di calcolo, memoria e storage. Con ROM Vitalization il sistema può liberare spazio nella memoria interna con la compressione dei dati delle app e dei file all’interno di Phone Manager: secondo OPPO si possono risparmiare fino a 20 GB di spazio. Con RAM Vitalization si possono invece accelerare le prestazioni della RAM, per aumentare l’efficienza delle app e far salire il numero di app aperte in contemporanea; grazie alle tecnologie proprietarie della casa cinese, è possibile aumentare la fluidità d’uso del 10% e mantenere in esecuzione in background le app più utilizzate per un massimo di 72 ore.

Infine, con CPU Vitalization viene sfruttata la tecnologia di programmazione della potenza di calcolo a livello di sistema: include un sofisticato modello di potenza di calcolo capace di programmare con precisione le risorse energetiche, fornendo equilibrio tra prestazioni e consumi. In più è disponibile Smart Charging, un algoritmo di intelligenza artificiale in grado di andare a regolare in modo autonomo la corrente di carica in base al tipo di utilizzo, per aiutare a prevenire l’usura della batteria. La modalità Arctic offre due opzioni da selezionare in base agli scenari.

Sicurezza, privacy e altre nuove funzioni

OPPO non si è dimenticata di sicurezza e privacy, anzi: la ColorOS è stata riconosciuta da organizzazioni terze autorizzate come ISO, ePrivacy, TrustArc e non solo. La nuova versione 14 integra le funzionalità di privacy di Android 14 e introduce la protezione Picture Keeper: quest’ultima è progettata per impedire alle applicazioni di sfruttare in modo improprio le autorizzazioni per foto e video personali; con la nuova release del robottino, come abbiamo avuto modo di scoprire in questi mesi, le app devono ottenere l’autorizzazione per accedere alle foto e ai video selezionati. Con Auto Pixelate si possono poi andare a oscurare in modo automatico le informazioni sensibili all’interno delle schermate che si vogliono condividere.

Lo scorso anno OPPO ha collaborato con Snapchat per lanciare il Bitmoji AOD, una schermata Always-On Display completamente personalizzata per i Bitmoji e in grado di mostrare sticker in scenari differenti, basandosi su meteo, attività e non solo. Con ColorOS 14, Snapchat è ora disponibile attraverso la scorciatoia nella schermata di blocco e il widget Snapchat per Shelf per un accesso ancora più rapido. In più, la nuova scheda per Shelf consente di visualizzare aggiornamenti di messaggi, stati e posizione degli amici più stretti.

Con la nuova release, OPPO offre anche il supporto integrato per Microsoft Phone Link per la connettività tra i vari dispositivi. Gli utenti possono collegare PC Windows e smartphone per trascinare e rilasciare file e sincronizzare messaggi e foto.

Disponibilità della ColorOS 14

Android 14 ha debuttato sui Google Pixel compatibili a inizio ottobre 2023, e pochi giorni dopo OPPO ha parlato della sua ColorOS 14, rivelando qualche dettaglio sul programma beta per i dispositivi di fascia alta e media. In queste settimane le versioni di test sono arrivate su diversi modelli, tra cui OPPO Find X5 e Find X5 Pro a partire dalla Cina, e quest’oggi la casa ha fornito indicazioni sulla tabella di marcia della Global Beta Version, che potete vedere nell’immagine qui in basso.

OPPO ha dichiarato che a partire da ottobre la versione beta globale di ColorOS 14 ha iniziato il rollout in alcune regioni selezionate, e che la versione globale ufficiale arriverà prima su OPPO Find N2 Flip in regioni selezionate. Torneremo sulla questione non appena il produttore fornirà ulteriori dettagli.

