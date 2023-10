OnePlus procede spedita con lo sviluppo della OxygenOS 14 per i suoi dispositivi. Nelle scorse ore l’azienda cinese ha avviato la Closed Beta della nuova versione del suo sistema operativo anche per OnePlus 9 e OnePlus 9 Pro, seguendo quella che è la tabella di marcia ufficializzata qualche tempo fa.

Al momento la Closed Beta della OxygenOS 14 è disponibile solo per i OnePlus 9 e OnePlus 9 Pro venduti in India ed è accessibile soltanto a 500 utenti accuratamente selezionati dal team di OnePlus e che rispettino alcuni requisiti. Tra questi, troviamo l’obbligo di essere utenti attivi della community e di segnalare qualunque bug o problema tramite l’apposita app o il canale Telegram dedicato.

Trattandosi di una beta, comunque, OnePlus sconsiglia l’installazione a utenti che intendano utilizzare lo smartphone tutti i giorni. Tra i problemi segnalati, infatti, ci sono criticità con l’utilizzo del flashback della fotocamera in alcune condizioni e rallentamenti con il download degli aggiornamenti dal Google Play Store.

Il programma di aggiornamenti di OnePlus

OnePlus 9 e OnePlus 9 Pro sono solo gli ultimi dispositivi ad aggiungersi alla lista degli smartphone su cui l’azienda sta già sviluppando la OxygenOS 14. Il programma è già attivo su OnePlus Nord 3, OnePlus Nord 2T e OnePlus 10 Pro.

La versione Open Beta del nuovo software è invece già disponibile su OnePlus 11 ed è in arrivo anche sugli altri dispositivi nelle prossime settimane, secondo delle tempistiche confermate dal produttore nei mesi scorsi. Stando a questa lista, OnePlus 9 e OnePlus 9 Pro riceveranno la Open Beta, quindi installabile da tutti, già dal prossimo mese, segno che l’azienda sta rispettando i tempi previsti.

La OxygenOS 14, basata su Android 14, porterà diverse novità sugli smartphone di OnePlus, tra cui la nuovissima piattaforma Trinity Engine progettata per gestire tutte le attività di multi-tasking o che potrebbero mettere sotto stress i dispositivi, grazie a nuove funzionalità intelligenti che andranno a fare un uso ottimizzato di CPU e RAM.

Oltre alle novità sotto il cofano, la OxygenOS 14 porterà anche una nuova interfaccia con interazioni, animazioni e colori migliorati, oltre ad un nuovo sistema di notifiche che appariranno all’interno di bolle in maniera coerente con la UI del sistema. Curiosamente, inoltre, potremo vedere l’apparizione della Dynamic Island anche su dispositivi OnePlus, anche se non nel modo in cui uno si aspetterebbe.

