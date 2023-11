State aspettando con trepidazione l’uscita della One UI 6 stabile basata su Android 14 per il vostro smartphone Samsung e volete avere una data? Se siete possessori di Samsung Galaxy S22, Galaxy S22+, Galaxy S22 Ultra, Galaxy A54 5G o Galaxy A34 5G, la risposta arriva direttamente dal produttore sud-coreano, che in queste ore ha rilasciato la tabella di marcia ufficiale proprio per questi modelli.

Data di uscita della One UI 6 con Android 14 per Samsung Galaxy S22, A34 e A54

La serie Samsung Galaxy S22, unita ai due modelli più popolari della fascia media di quest’anno della casa di Seoul, sarà a quanto pare tra i prossimi nella roadmap della One UI 6 con Android 14. È Samsung stessa a rilasciare le date ufficiali di avvio del rollout della major release per Galaxy S22, Galaxy S22+, Galaxy S22 Ultra, Galaxy A54 5G e Galaxy A34 5G: un po’ a sorpresa sarà proprio quest’ultimo il primo ad aggiornarsi:

Samsung Galaxy A34 5G: venerdì 17 novembre 2023

Samsung Galaxy S22, S22+ e S22 Ultra: lunedì 20 novembre 2023

Samsung Galaxy A54 5G: lunedì 20 novembre 2023

Abbiamo già iniziato a conoscere le novità della One UI 6 a partire dalle varie versioni beta proposte in questi mesi, e soprattutto con la release stabile rilasciata il mese scorso per la serie Galaxy S23, ma Samsung ha comunque rilasciato una lista dei principali cambiamenti in arrivo con la nuova interfaccia, pensati anche per facilitare le operazioni di editing e introdurre importanti miglioramenti lato sicurezza.

Layout del telefono rinnovato : nuovo pannello di controllo, nuovi widget (nuovi widget della fotocamera e degli album, widget meteo), font rinnovato, nuove emoji, possibilità di creare nuovi sticker direttamente integrati nella tastiera.

: nuovo pannello di controllo, nuovi widget (nuovi widget della fotocamera e degli album, widget meteo), font rinnovato, nuove emoji, possibilità di creare nuovi sticker direttamente integrati nella tastiera. Fotocamera : il layout generale dell’applicazione Camera è stato semplificato. I pulsanti delle impostazioni rapide nella schermata di anteprima sono stati ridisegnati per facilitarne la comprensione. Ora, nel menu di impostazioni rapide, nella parte superiore dello schermo, in modalità Foto e Pro, è disponibile un pulsante che consente di modificare rapidamente la risoluzione delle foto scattate.

: il layout generale dell’applicazione Camera è stato semplificato. I pulsanti delle impostazioni rapide nella schermata di anteprima sono stati ridisegnati per facilitarne la comprensione. Ora, nel menu di impostazioni rapide, nella parte superiore dello schermo, in modalità Foto e Pro, è disponibile un pulsante che consente di modificare rapidamente la risoluzione delle foto scattate. Nuovo editor foto : layout migliorato, nuovo menu Strumenti che semplifica la ricerca delle funzioni di modifica. Le opzioni Raddrizza e Prospettiva sono state combinate nel menu Trasforma.

: layout migliorato, nuovo menu Strumenti che semplifica la ricerca delle funzioni di modifica. Le opzioni Raddrizza e Prospettiva sono state combinate nel menu Trasforma. Nuovo Samsung Studio : nuovo Editor video per la creazione dei contenuti multimediali. La funzione Studio ora consente di creare video unendo quelli in galleria, aggiungendo testi, musica e stickers.

: nuovo Editor video per la creazione dei contenuti multimediali. La funzione Studio ora consente di creare video unendo quelli in galleria, aggiungendo testi, musica e stickers. Sicurezza migliorata : nuova dashboard sulla privacy per il controllo dell’autorizzazione consentita per ciascuna app, nuova funzione Blocco automatico che consente di bloccare installazione di app sconosciute, attivare i controlli di sicurezza e bloccare i comandi tramite USB, la nuova dashboard sicurezza consente di monitorare ogni singola app.

: nuova dashboard sulla privacy per il controllo dell’autorizzazione consentita per ciascuna app, nuova funzione Blocco automatico che consente di bloccare installazione di app sconosciute, attivare i controlli di sicurezza e bloccare i comandi tramite USB, la nuova dashboard sicurezza consente di monitorare ogni singola app. Bixby text call : nuova funzionalità di Bixby per trasferire una chiamata in corso a Bixby text call in qualsiasi momento.

: nuova funzionalità di Bixby per trasferire una chiamata in corso a Bixby text call in qualsiasi momento. La nuova funzione Scansione Documenti e testo permette di scansionare più facilmente un documento eliminando parti indesiderate.

permette di scansionare più facilmente un documento eliminando parti indesiderate. Samsung Pass: Accessi più sicuri con le passkey per accedere alle applicazioni e ai siti Web supportati. A differenza delle password, la passkey viene memorizzata solo sul dispositivo e non potrà essere divulgata in caso di violazione della sicurezza del sito web. Le passkey proteggono anche dagli attacchi di phishing perché funzionano solo sul sito web o sull’applicazione in cui sono state registrate

Nella galleria qui sotto possiamo invece apprezzare il changelog completo delle novità della One UI 6 (alcune potrebbero non essere disponibili su tutti gli smartphone Samsung).

Mancano dunque solo poche ore all’arrivo della One UI 6 stabile con Android 14 per Samsung Galaxy S22, Galaxy S22+, Galaxy S22 Ultra, Galaxy A34 5G e Galaxy A54 5G. A questi si aggiungeranno Samsung Galaxy Z Flip5, Galaxy Z Fold5, la serie Galaxy S21 e altri modelli nei giorni successivi, ma per ora per questi ultimi ci sono solo le tempistiche viste qualche ora fa sulla Community Samsung. Continuate a seguirci per restare al passo con gli aggiornamenti di Samsung e non solo.

