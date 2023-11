Nothing Phone (2) è arrivato sul mercato in estate, Samsung Galaxy S23 FE è stato presentato da poco — e in Europa lo stiamo ancora aspettando —, mentre OnePlus Nord 2T è in circolazione da più di un anno, tuttavia, tra gli aggiornamenti software che vediamo oggi, il più interessante è proprio quello destinato al modello più vecchio e meno costoso del trio.

Secondo aggiornamento per Samsung Galaxy S23 FE: le (poche) novità

Samsung Galaxy S23 FE è stato presentato ufficialmente il mese scorso insieme ai nuovi tablet Galaxy Tab S9 FE, tuttavia per il momento è disponibile soltanto in alcuni mercati e tra questi non figura il nostro. In attesa di scoprire quando questo interessante nuovo membro della gamma Galaxy S23 approderà anche in Italia, c’è già stato modo di parlarne in più di una circostanza. Sì, perché Samsung Galaxy S23 FE aveva già ricevuto un primo aggiornamento a ridosso del lancio, che ne aveva limato la stabilità e l’affidabilità, migliorando altresì aspetti come la nitidezza degli scatti con zoom 3x.

Ebbene, nelle scorse ore, il dispositivo del produttore sudcoreano ha iniziato a ricevere un secondo aggiornamento software, ancora più povero di novità rispetto al precedente: la versione firmware termina con AWJ2 e si segnala unicamente per l’inclusione delle più recenti patch di sicurezza mensili. Insomma, ancora una volta l’appuntamento con Android 14 è stato rimandato; d’altronde di questo argomento abbiamo già parlato in un articolo dedicato, in cui abbiamo evidenziato la particolarità della situazione di Galaxy S23 FE, che in alcuni mercati — Italia compresa — potrebbe essere lanciato già con l’ultima versione di Android.

Ad ogni modo, la questione è ancora aperta, tuttavia potrebbe chiudersi a breve: il resto della gamma Galaxy S23 è già stato aggiornato e al debutto europeo di Galaxy S23 FE non dovrebbe mancare molto.

Nothing Phone (2): le novità dell’aggiornamento

Nothing ha annunciato il rilascio di un nuovo aggiornamento software per il suo attuale modello di punta Nothing Phone (2), del quale trovate a questo link la nostra recensione. Presentato con un post sul forum ufficiale, l’aggiornamento in discorso porta lo smartphone alla versione Nothing OS 2.0.4.

Per quanto riguarda le novità, il registro delle modifiche segnala un nuovo widget Photos da aggiungere alla home o alla schermata di blocco, la suddivisione dei widget in categorie e l’opzione per nascondere le icone delle app nel drawer (le app nascoste sono raggiungibili con uno swipe verso destra). Per il resto, ci sono fix vari e le patch di sicurezza di ottobre 2023. Ecco la lista completa di novità e fix:

New Photos widget, allowing you to display your favourite photos on your home or lock screen. Updated the widgets library interface to now display Nothing widgets in categories. Added the option to hide app icons in the app. Made processing improvements for scenes with bright back lighting. Improved zoom consistency between previewed footage and captured footage. Improved speaker volume for specific scenarios. Optimised sound when simultaneously connecting to a smart watch and earbuds via Bluetooth. Updated to Google’s October Security Patch.

Insomma, niente male, ma poca roba rispetto all’aggiornamento più atteso.

OnePlus Nord 2T: Android 14 con OxygenOS 14 Open Beta 1

OnePlus Nord 2T (qui la nostra recensione) non è il più nuovo tra i medi di gamma del brand cinese, ma sa ancora farsi valere e in queste ore sta ricevendo il suo primo assaggio di Android 14 grazie alla OxygenOS 14 Open Beta 1. Annunciato sul forum ufficiale, l’aggiornamento è attualmente riservato al solo modello indiano e per un numero ristretto di utenti: il produttore ha previsto soli 5.000 posti per questa prima prova.

Il produttore ricorda agli utenti interessati che è necessario avere installato la versione più recente della OxygenOS 13 prima di procedere, disporre almeno del 30% di autonomia residua e di 4 GB di spazio disponibile; i modelli brandizzati non sono compatibili. Tra i problemi noti si riportano: la scomparsa dell’animazione di caricamento dalla schermata di blocco (si mostra solo quando il caricabatterie viene collegato per la prima volta); la persistenza della scheda per la musica in riproduzione nel centro di controllo anche alla chiusura dell’app. Per le novità della OxygenOS 14 con base Android 14, vi rimandiamo al nostro articolo dedicato, di seguito il changelog ufficiale di questa build:

Smart and efficient Improves cloud photo service by Google Photos Security and privacy Improves photo and video-related permission management for safer access by apps. Performance optimization Improves system stability, the launch speed of apps, and the smoothness of animations. Aquamorphic Design Upgrades Aquamorphic Design with a natural, gentle, and clearer color style for a more comfortable color experience.

Adds Aquamorphic-themed ringtones and revamps the system notification sounds. User Care Adds a carbon tracking AOD that visualizes the carbon emissions you avoid by walking instead of driving.

Come installare gli aggiornamenti

Per quanto riguarda OnePlus Nord 2T, si tratta di una Beta da noi non disponibile e, in ogni caso, per la sua installazione va seguita la procedura indicata sul sito ufficiale. Per gli altri due modelli, valgono i soliti percorsi:

per Nothing Phone (2) , “Impostazioni > Aggiornamento software > Scarica e installa“;

, “Impostazioni > Aggiornamento software > Scarica e installa“; per Samsung Galaxy S23 FE, “Impostazioni > Aggiornamento software > Scarica e installa“.

